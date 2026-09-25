Monaco akan menghadapi Toulouse pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada 25 April 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam duel yang ketat. Sebelumnya, Monaco meraih kemenangan kandang tipis 1-0 atas Toulouse di Stade Louis II pada Oktober 2025.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Monaco vs Toulouse, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Monaco vs Toulouse di Ligue 1?

Monaco vs Toulouse akan kick-off di Stade Louis II, Monaco, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 6 10 Okt 2026 - 14.45 Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket Monaco vs Toulouse di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara AS Monaco dan Toulouse, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

Kantor Tiket Resmi AS Monaco: Cara paling aman dan paling langsung untuk membeli tiket adalah melalui situs penjualan tiket resmi AS Monaco atau langsung di loket Stade Louis II sebelum hari pertandingan.

Kantor Tiket Resmi Toulouse FC: Jika Anda mendukung tim tamu, tiket sektor tandang biasanya didistribusikan melalui portal tiket resmi Toulouse FC.

Platform Tiket Sekunder: Jika Anda tidak bisa mendapatkan tiket langsung melalui klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan tiket jual kembali yang diajukan oleh para penggemar. Perlu dicatat bahwa harga di marketplace pihak ketiga ditentukan oleh penjual dan bisa tercantum di atas atau di bawah nilai nominal resmi.

Paket Hospitality: Untuk tempat duduk premium, akses lounge VIP, dan opsi katering, tiket hospitality bisa dipesan langsung melalui tim penjualan tiket korporat AS Monaco.

Berapa harga tiket Monaco vs Toulouse di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Monaco vs Toulouse di Stade Louis II umumnya bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

Standar / General Admission (Seconde & Pesage): €15 - €30

Kategori 2 (Tempat duduk tingkat menengah): €35 - €50

Kategori 1 (Level bawah / pandangan tengah): €55 - €85

Kategori 1 Premium / Gold: €88 - €120

Paket VIP & Hospitality: €250+

Monaco vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Monaco vs Toulouse

Monaco menatap laga ini dengan performa luar biasa, setelah memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Paris Saint-Germain di Ligue 1, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Marseille. Dalam lima pertandingan tersebut, Monaco mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol, sambil mempertahankan momentum kemenangan beruntun di laga domestik maupun Eropa.

Toulouse kesulitan menjaga konsistensi, dengan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Lille di Ligue 1, dan mereka juga kalah 2-0 dari Lyon sebelumnya dalam kampanye ini. Toulouse sempat bermain imbang 2-2 dengan Brest di antara dua kekalahan tersebut, dan satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian ini datang saat menghadapi Al-Ain dalam laga uji coba pramusim.

Monaco vs Toulouse: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir 2-2, dengan Toulouse menjamu Monaco di Ligue 1 pada 25 April 2026. Sebelum itu, Monaco mengalahkan Toulouse 1-0 di Stade Louis II pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco menang dua kali, Toulouse menang sekali, dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.