Cara mendapatkan tiket Monaco vs Lille: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

Monaco menjamu Lille pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Stade Louis II, Monaco.

LOSC Lille memenangi pertemuan terakhir dengan skor 1-0 di Stade Louis II pada Mei 2026. Kedua tim sama-sama kerap bersaing memperebutkan tiket ke Liga Champions UEFA, sehingga laga ini menjadi duel penting pada awal musim di kasta tertinggi sepakbola Prancis.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Monaco vs Lille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Monaco vs Lille di Ligue 1 dimulai?

Laga Monaco vs Lille berlangsung di Stade Louis II, Monaco, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket Monaco vs Lille di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara AS Monaco vs. LOSC Lille di Stade Louis II, tersedia beberapa pilihan pembelian langsung maupun melalui pasar penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi AS Monaco: Pilihan paling tepercaya dan langsung adalah membeli tiket melalui laman tiket di situs resmi AS Monaco. Penjualan umum biasanya dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan.

Loket tiket Stade Louis II: Jika Anda berada di Monaco, loket fisik di Stade Louis II menjual sisa tiket masuk umum pada hari pertandingan atau beberapa hari menjelang laga.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket yang dijual kembali oleh penjual. Harga di pasar penjualan kembali dapat berubah-ubah bergantung pada lokasi kursi dan permintaan.

Berapa harga tiket Monaco vs Lille di Ligue 1?

Harga tiket AS Monaco vs. LOSC Lille di Stade Louis II bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung dari klub atau melalui pasar sekunder, serta lokasi kursi:

1. Loket tiket / portal resmi AS Monaco

Harga resmi tiket masuk umum yang dijual langsung oleh AS Monaco biasanya berkisar antara €10 dan €89:

Tribun keluarga / tribun tikungan: sekitar €10 hingga €15

Kategori 3 & 4 (tribun atas / samping): sekitar €22 hingga €29

Kategori 1 & 2 (bagian tengah tribun utama / Tribune Honneur): sekitar €40 hingga €89

Paket VIP resmi: Mulai sekitar €350 per tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang berubah-ubah sesuai permintaan:

Kursi harga terendah / kategori 2 (Tribune Secondes): Mulai dari €50 hingga €94

Kategori 1 / tribun utama (Tribune Honneur / Premières): Berkisar dari €120 hingga €170

Paket VIP yang dijual kembali: Berkisar dari €350 hingga €1.300+

Monaco vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Monaco vs Lille

Monaco menyambut laga ini dengan performa kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Lens di Ligue 1, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di markas Strasbourg. Kemenangan atas Paris Saint-Germain dan Marseille dalam rangkaian itu menunjukkan kualitas lawan yang telah ditaklukkan tim asuhan Luis. Monaco mencetak 10 gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang mencerminkan ketajaman serangan sekaligus soliditas pertahanan mereka.

Lille meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Nice, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Troyes di liga. Rangkaian itu juga mencakup hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dan kemenangan 1-0 di markas Toulouse, meski kekalahan 3-2 dari Real Betis di Liga Champions menjadi kemunduran. Lille mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Monaco vs Lille: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Lille di Stade Louis II pada Mei 2026, hasil yang memberi tim asuhan Ancelotti kepercayaan diri menjelang lawatan berikutnya. Dalam lima pertemuan terakhir, Lille menang tiga kali dan Monaco sekali, sementara satu laga berakhir imbang. Lille belakangan lebih unggul dalam pertemuan ini, dengan memenangi tiga dari empat laga terakhir yang menghasilkan pemenang.