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Cara mendapatkan tiket Monaco vs Lens: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Monaco menghadapi Lens di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Monaco akan menghadapi Lens pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Dalam duel sengit dengan banyak gol pada Februari 2026, Monaco menundukkan Lens dengan kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan, Stade Bollaert-Delelis. Kedua tim sama-sama memiliki deretan talenta ofensif yang menjanjikan laga intens, saat Lens memburu revans di markas lawan.  

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Monaco vs Lens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Monaco vs Lens di Ligue 1?

Monaco vs Lens akan digelar di Stade Louis II, Monaco, dengan kick-off yang dijadwalkan untuk pertandingan Ligue 1 ini.

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Ligue 1 - Pekan 5
Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket Monaco vs Lens di Ligue 1?

Tiket pertandingan Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens di Stade Louis II dapat dibeli melalui kanal resmi klub atau marketplace tiket sekunder yang berwenang:

  • Situs Ticketing Resmi AS Monaco: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui toko tiket online resmi AS Monaco.
  • Loket Tiket Stade Louis II: Tiket biasanya tersedia di loket stadion di Monaco pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Marketplace Sekunder & Agregator: Jika alokasi resmi habis terjual, tiket tersedia di platform penjualan ulang tiket seperti StubHub.

Berapa harga tiket Monaco vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens di Stade Louis II bervariasi berdasarkan pilihan tribun dan platform pembelian:

  • Tiket Resmi Klub (Harga Normal): Langsung dari platform ticketing resmi AS Monaco atau loket stadion, tiket pertandingan standar biasanya mulai dari sekitar €15 hingga €25 untuk kursi di belakang gawang (Populaires/Secondes) dan berkisar antara €35 dan €80+ untuk kursi tribun tengah samping (Premières/Honneur).
  • Marketplace Penjualan Ulang Sekunder: Di platform ticketing sekunder seperti StubHub, harga saat ini mulai dari sekitar €48 hingga €50 untuk kursi kategori entry-level, dengan opsi tempat duduk rata-rata dijual di kisaran €110 hingga €115.
  • Paket VIP & Hospitality: Pengalaman premium dan hospitality dimulai dari kisaran €110 hingga €130 per orang.

Monaco vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Monaco vs Lens

Monaco memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Gornik Zabrze di kualifikasi Conference League pada 27 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Le Havre 1-0 di Ligue 1 pada 23 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat menghadapi Coventry City dalam laga pramusim, kalah 2-0. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lens juga memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre di Ligue 1 pada 22 Agustus, dan mereka mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 di Super Cup pada 16 Agustus. Sebelumnya di pramusim, Lens mengalahkan Villarreal 3-1, meski kekalahan dari Sunderland dan hasil imbang tanpa gol melawan Famalicao mengganggu persiapan mereka. Lens mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga tersebut.

ASM

ASM - Performa

LEH
M0-1
GOR
M4-1
OM
M2-0
PSG
M1-2
STR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RCL

RCL - Performa

AJA
M5-2
STR
K2-1
FCL
K0-1
SLP
M2-3
LEM
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Monaco vs Lens: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 21 Februari 2026, ketika Monaco menang 2-3 di markas Lens. Sebelumnya, Monaco menjamu Lens pada November 2025 dan kalah 1-4 di Stade Louis II. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub di Ligue 1, Lens memiliki catatan yang lebih kuat dengan dua kemenangan, sementara Monaco meraih dua kemenangan dan satu laga berakhir imbang.

Head to Head

MonacoSeriLens
2
1
2
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FT
8Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Monaco vs Lens

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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