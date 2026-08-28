Cara mendapatkan tiket Monaco vs Lens: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Monaco akan menghadapi Lens pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Dalam duel sengit dengan banyak gol pada Februari 2026, Monaco menundukkan Lens dengan kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan, Stade Bollaert-Delelis. Kedua tim sama-sama memiliki deretan talenta ofensif yang menjanjikan laga intens, saat Lens memburu revans di markas lawan.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Monaco vs Lens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Monaco vs Lens di Ligue 1?

Monaco vs Lens akan digelar di Stade Louis II, Monaco, dengan kick-off yang dijadwalkan untuk pertandingan Ligue 1 ini.

Ligue 1 - Pekan 5 18 Sep 2026 - 14.45 Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket Monaco vs Lens di Ligue 1?

Tiket pertandingan Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens di Stade Louis II dapat dibeli melalui kanal resmi klub atau marketplace tiket sekunder yang berwenang:

Situs Ticketing Resmi AS Monaco: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui toko tiket online resmi AS Monaco.

Loket Tiket Stade Louis II: Tiket biasanya tersedia di loket stadion di Monaco pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Marketplace Sekunder & Agregator: Jika alokasi resmi habis terjual, tiket tersedia di platform penjualan ulang tiket seperti StubHub.

Berapa harga tiket Monaco vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens di Stade Louis II bervariasi berdasarkan pilihan tribun dan platform pembelian:

Tiket Resmi Klub (Harga Normal): Langsung dari platform ticketing resmi AS Monaco atau loket stadion, tiket pertandingan standar biasanya mulai dari sekitar €15 hingga €25 untuk kursi di belakang gawang (Populaires/Secondes) dan berkisar antara €35 dan €80+ untuk kursi tribun tengah samping (Premières/Honneur).

Marketplace Penjualan Ulang Sekunder: Di platform ticketing sekunder seperti StubHub, harga saat ini mulai dari sekitar €48 hingga €50 untuk kursi kategori entry-level, dengan opsi tempat duduk rata-rata dijual di kisaran €110 hingga €115 .

Paket VIP & Hospitality: Pengalaman premium dan hospitality dimulai dari kisaran €110 hingga €130 per orang.

Monaco vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Monaco vs Lens

Monaco memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Gornik Zabrze di kualifikasi Conference League pada 27 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Le Havre 1-0 di Ligue 1 pada 23 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat menghadapi Coventry City dalam laga pramusim, kalah 2-0. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lens juga memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre di Ligue 1 pada 22 Agustus, dan mereka mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 di Super Cup pada 16 Agustus. Sebelumnya di pramusim, Lens mengalahkan Villarreal 3-1, meski kekalahan dari Sunderland dan hasil imbang tanpa gol melawan Famalicao mengganggu persiapan mereka. Lens mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga tersebut.

Monaco vs Lens: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 21 Februari 2026, ketika Monaco menang 2-3 di markas Lens. Sebelumnya, Monaco menjamu Lens pada November 2025 dan kalah 1-4 di Stade Louis II. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub di Ligue 1, Lens memiliki catatan yang lebih kuat dengan dua kemenangan, sementara Monaco meraih dua kemenangan dan satu laga berakhir imbang.