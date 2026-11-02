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Cara mendapatkan tiket Monaco vs Auxerre: harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Auxerre
Ligue 1

Monaco menghadapi Auxerre di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Monaco menjamu Auxerre pada Sabtu, 21 November 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung pada April 2026 dan berakhir imbang 2-2 dalam laga menarik di Stade Louis II. Sebelumnya, pada musim 2025–26, Monaco meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang Auxerre dalam ajang Coupe de France.

Simak informasi dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Monaco vs Auxerre, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Monaco vs Auxerre dimulai?

Pertandingan Monaco vs Auxerre berlangsung di Stade Louis II, Monaco, pada Sabtu, 21 November 2026.

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Ligue 1 - Pekan 11
Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Monaco vs Auxerre?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Monaco vs Auxerre mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui portal tiket resmi AS Monaco, terutama jika Anda mencari tiket reguler atau tempat duduk di tribune pendukung tuan rumah.
  • Loket stadion: Tiket terkadang dapat dibeli langsung di loket Stade Louis II menjelang hari pertandingan, bergantung pada ketersediaan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Ligue 1 Monaco vs Auxerre?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara AS Monaco dan AJ Auxerre di Stade Louis II bervariasi menurut kanal pembelian dan kategori tempat duduk.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket reguler standar / tempat duduk di sisi belakang gawang: Harga untuk tribune pendukung kategori dasar biasanya mulai dari sekitar €40 hingga €45.
  • Sisi samping lapangan / Seconde Tiers: Harga tempat duduk kategori menengah umumnya berkisar antara €60 hingga €90, dengan pandangan yang lebih luas ke lapangan.
  • Kategori Premieres dan premium: Harga tempat duduk premium di tribune bawah atau atas berkisar antara €100 dan €130.
  • Layanan VIP dan Honneurs: Paket layanan premium dan tempat duduk di tribune beratap kategori tertinggi umumnya mulai dari sekitar €500+.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis dalam penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Penjualan kembali tiket sisi belakang gawang / tribune atas:Harga mulai dari sekitar €50 hingga €55 (sekitar $55–$60).
  • Sektor Seconde standar: Harga tempat duduk standar di sisi samping lapangan biasanya rata-rata €80 hingga €90.
  • Penjualan kembali tiket sisi samping lapangan & Premieres: Harga tempat duduk premium non-VIP di pasar sekunder biasanya berkisar antara €105 hingga €120.
  • Penjualan kembali tiket layanan VIP: Harga tiket dengan layanan premium dapat melampaui €500, bergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Monaco vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Monaco dan Auxerre

Monaco meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Lorient di Ligue 1, meski setelah itu mereka menang 1-2 di kandang CSKA Sofia dalam ajang Conference League. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka bermain imbang 2-2 dengan Toulouse dan mengalahkan Lens 2-1. Dalam lima pertandingan itu, Monaco mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol.

Auxerre meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-3 atas Le Havre di Ligue 1. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan telak 4-1 dari Rennes, tetapi bangkit dengan kemenangan atas Clermont Foot, Brest, dan Nice. Auxerre mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan gol dalam periode lima pertandingan tersebut.

ASM

ASM - Performa

CSS
M1-2
FCL
K1-0
SCF
M3-0
LIL
S1-1
PAR
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AJA

AJA - Performa

CLE
M4-3
REN
K4-1
LEH
M1-3
LEM
S1-1
STR
K5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Monaco vs Auxerre: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir Monaco dan Auxerre berakhir 2-2 dalam pertandingan Ligue 1 di Stade Louis II pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub, Monaco menang tiga kali, satu pertandingan berakhir imbang, dan satu hasil berpihak kepada Auxerre. Monaco menang 4-2 di kandang pada Februari 2025, mengalahkan Auxerre 1-2 di kandang lawan dalam ajang Coupe de France pada Desember 2025, serta menang 1-2 di kandang lawan dalam ajang Ligue 1 pada September 2025. Satu-satunya kemenangan Auxerre dalam rangkaian itu terjadi dalam kekalahan kandang 0-3 pada September 2024, yang dimenangi Monaco.

Head to Head

MonacoSeriAuxerre
4
1
0
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FT
Coupe de France
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
4
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FT
13Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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