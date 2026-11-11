Monaco menjamu Angers pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Monaco dan Angers memiliki riwayat persaingan di Ligue 1. Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Februari 2026, ketika Monaco meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Stade Louis II. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Monaco unggul dengan tiga kemenangan, sementara Angers meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Simak semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Monaco vs Angers, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Monaco vs Angers di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Monaco vs Angers berlangsung di Stade Louis II, Monaco. Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia.

Ligue 1 - Pekan 13 5 Des 2026 - 14.45 Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket Monaco vs Angers di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Monaco vs Angers di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi AS Monaco: Sumber utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket reguler secara langsung adalah portal tiket resmi AS Monaco. Di sana, Anda dapat memilih kategori tempat duduk di Stade Louis II.

Sumber utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket reguler secara langsung adalah portal tiket resmi AS Monaco. Di sana, Anda dapat memilih kategori tempat duduk di Stade Louis II. Kanal resmi Angers SCO: Bagi suporter tim tamu yang bepergian ke lokasi pertandingan, tiket biasanya didistribusikan melalui platform tiket resmi Angers SCO atau dialokasikan langsung kepada kelompok suporternya.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Monaco vs Angers di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Monaco vs Angers di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori standar: Mulai sekitar €35 hingga €50 .

Mulai sekitar . Tempat duduk kategori menengah dan sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara €60 hingga €100 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitalitas dan VIP: Mulai dari €150.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Pilihan sisi pendek lapangan dan tribun atas: Mulai sekitar €48 hingga €58 .

Mulai sekitar . Tiket masuk reguler dan tempat duduk kategori menengah: Sering ditawarkan dengan harga antara €65 dan €120 .

Sering ditawarkan dengan harga antara . Tiket jual kembali premium dan area VIP: Harganya dapat berkisar dari €140 hingga lebih dari €400.

Monaco vs Angers di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Monaco dan Angers

Monaco meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga liga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Paris FC pada 1 November. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Lille. Satu-satunya kemenangan mereka di liga dalam periode itu adalah hasil 1-0 atas Lorient. Monaco juga mencatatkan kemenangan 3-0 atas Freiburg di Conference League dan kemenangan tandang 1-2 atas CSKA Sofia di kompetisi Eropa.

Angers meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Lyon. Dalam periode itu, mereka juga kalah 5-1 dari Brest dan 2-5 dari Marseille. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Troyes dengan skor 2-0 pada September, sementara hasil imbang tanpa gol melawan Lorient menunjukkan ketangguhan pertahanan mereka.

Monaco vs Angers: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Februari 2026, ketika Monaco mengalahkan Angers 2-0 di Stade Louis II dalam pertandingan Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco menang tiga kali, sedangkan Angers menang sekali dan satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Angers dalam periode itu terjadi pada November 2024, ketika mereka menang 1-0 di Stade Louis II.