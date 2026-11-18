Mjällby menjamu Pafos FC pada Kamis, 10 Desember 2026 di Olympia Stadion, Helsingborg.

Mjällby AIF dan Pafos FC belum pernah bertemu dalam kompetisi resmi Eropa. Laga fase liga mendatang ini akan menjadi pertemuan pertama mereka. Kedua klub tengah menorehkan babak baru yang menarik di pentas kontinental, menjadi tonggak bagi klub asal Swedia, Mjällby, serta bagi Pafos yang kian menunjukkan kiprahnya sebagai wakil Siprus.

Simak panduan dari GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Mjällby vs Pafos FC, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Mjaellby vs Pafos FC di Conference League dimulai?

Mjällby vs Pafos FC berlangsung di Olympia Stadion, Helsingborg, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Olympia Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Mjaellby vs Pafos FC di Conference League?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Mjaellby vs Pafos FC di Conference League:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi Mjällby AIF: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket daring resmi Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Tiket pertandingan Eropa biasanya mulai tersedia menjelang hari pertandingan, dan anggota klub umumnya mendapat akses lebih awal.

Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket daring resmi Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu). Tiket pertandingan Eropa biasanya mulai tersedia menjelang hari pertandingan, dan anggota klub umumnya mendapat akses lebih awal. Sistem tiket resmi Pafos FC: Jika Anda bepergian untuk mendukung Pafos FC sebagai suporter tim tamu, tiket untuk sektor tandang disalurkan langsung melalui kanal tiket resmi dan organisasi klub Pafos FC.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Mjaellby vs Pafos FC di Conference League?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Mjaellby vs Pafos FC di Conference League:

1. Kanal resmi klub

Tribune tuan rumah / area berdiri (Hammock / Hhemmastå): €15–€25

€15–€25 Tempat duduk kategori 2 (sisi panjang / sudut): €25–€40

€25–€40 Tempat duduk kategori 1 / premium di tribune utama: €40–€60

€40–€60 Alokasi suporter tandang (sektor tandang Pafos FC): €15–€30

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Harga awal / termurah yang tersedia: €50–€70

€50–€70 Tempat duduk standar di sisi panjang: €95–€120

€95–€120 Tempat duduk utama di sisi panjang / tengah: €100–€145

Mjaellby vs Pafos FC di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Mjaellby dan Pafos FC

Mjällby menghadapi laga ini dengan catatan beragam dalam lima pertandingan terakhir: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Brommapojkarna di Allsvenskan, sementara kemenangan 2-0 atas Borac Banja Luka di Conference League tiga hari sebelumnya menunjukkan kemampuan mereka meraih hasil di Eropa. Dalam periode itu, mereka juga kalah 2-0 dari Hammarby. Sepanjang lima pertandingan tersebut, mereka mencetak tiga gol dan kebobolan empat kali.

Dalam lima pertandingan terakhir, Pafos FC mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Omonia 29 Maiou di Liga Siprus, meski mereka kalah 3-1 dari FC Twente dalam pertandingan Conference League sebelumnya. Tiga dari lima laga mereka berakhir imbang. Sepanjang periode itu, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali.

Mjaellby vs Pafos FC: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Mjällby dan Pafos FC yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub.