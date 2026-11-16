Cara mendapatkan tiket Millwall vs Sheffield United: Harga, informasi laga, penjualan menjelang pertandingan, dan lainnya

Millwall menjamu Sheffield United pada Selasa, 8 Desember 2026 di The Den, London.

Hasil positif terbaru Millwall melawan Sheffield United di The Den diraih pada Januari 2026, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga Championship yang berlangsung ketat. Jika menilik lebih jauh ke belakang, Millwall menunjukkan kemampuannya menyulitkan klub asal South Yorkshire itu di kandang dengan meraih kemenangan 3-2 yang diperjuangkan dengan susah payah di The Den pada Februari 2023.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Millwall vs Sheffield United, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Championship Millwall vs Sheffield United dimulai?

Millwall vs Sheffield United berlangsung di The Den, London, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 14.45 The Den

Bagaimana cara membeli tiket Championship Millwall vs Sheffield United?

Untuk membeli tiket laga Championship antara Millwall dan Sheffield United, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui loket tiket resmi Millwall FC atau portal tiket daring resmi klub merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tiket kandang yang asli.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Championship mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Millwall vs Sheffield United?

Berikut perkiraan rincian harga tiket laga Championship antara Millwall dan Sheffield United:

1. Kanal resmi klub

Dewasa reguler: Biasanya berkisar antara £27 hingga £45 .

Biasanya berkisar antara . Tiket tarif khusus dan junior: Umumnya berharga antara £15 dan £25.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali termurah: Mulai sekitar £40 .

Mulai sekitar . Kursi penjualan kembali kategori rata-rata dan premium: Umumnya berkisar antara £65 hingga £95 .

Umumnya berkisar antara . Paket layanan premium atau VIP: Berharga mulai £249 ke atas.

Millwall vs Sheffield United di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Millwall vs Sheffield United

Millwall menghadapi laga ini setelah mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-0 dari West Bromwich Albion, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Birmingham City. Satu-satunya kemenangan Millwall dalam rentang itu adalah kemenangan 4-1 atas Derby County. Dalam lima laga tersebut, Millwall mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali, mencerminkan inkonsistensi saat menyerang maupun bertahan.

Lima laga terakhir Sheffield United di Championship menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-1 di kandang Charlton Athletic, meski sebelumnya Sheffield United menang 2-3 di kandang Preston North End dan mengalahkan Wrexham 1-0. Sheffield United mencetak lima gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut. Keberhasilan tidak kebobolan saat melawan Wrexham menjadi salah satu tanda struktur pertahanan yang tengah dibangun Wilder.

Millwall vs Sheffield United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 1-1 di The Den dalam laga Championship pada Januari 2026. Sheffield United memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua klub, sementara Millwall meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam periode tersebut. Sheffield United menang dalam dua laga beruntun melawan Millwall pada April dan Agustus 2025, meski Millwall meraih kemenangan 3-2 di The Den saat keduanya bertemu pada Februari 2023.