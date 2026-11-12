Middlesbrough menjamu Derby County pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Stadion Riverside, Middlesbrough.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2026, ketika Derby County meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang dalam laga Championship. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Derby County unggul tipis dengan tiga kemenangan, sedangkan Middlesbrough meraih dua kemenangan.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Middlesbrough vs Derby County, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Championship Middlesbrough vs Derby County dimulai?

Middlesbrough vs Derby County berlangsung di Stadion Riverside, Middlesbrough, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 07.30 Riverside Stadium

Bagaimana cara membeli tiket laga Championship Middlesbrough vs Derby County?

Untuk membeli tiket laga Championship Middlesbrough vs Derby County, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Middlesbrough FC atau loket tiket Derby County untuk jatah tiket standar suporter tuan rumah dan tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Championship mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Championship Middlesbrough vs Derby County?

Berikut perkiraan harga tiket laga Championship Middlesbrough vs Derby County:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa: Berkisar antara £31,50 hingga £40,50 .

Berkisar antara . Tiket kategori khusus: Berkisar antara £24,50 hingga £33,50 .

Berkisar antara . Tiket junior: Berkisar antara £13,50 hingga £23,50.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler: Biasanya mulai dari sekitar £65 hingga £85+ .

Biasanya mulai dari sekitar . Tiket premium atau sisi memanjang lapangan: Berkisar antara £95 hingga £120+.

Middlesbrough vs Derby County di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Middlesbrough vs Derby County

Middlesbrough mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Championship. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Wrexham, mengakhiri rentetan hasil bagus yang mencakup kemenangan 1-5 di kandang Bolton Wanderers dan kemenangan 3-0 atas Charlton Athletic. Dalam lima laga tersebut, tim asuhan Hellberg mencetak 13 gol dan kebobolan lima gol, mencerminkan ketajaman serangan mereka sepanjang periode itu.

Lima laga terakhir Derby County di Championship menghasilkan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-4 dari Norwich City. Dalam periode yang sama, mereka juga kalah 4-1 dari Millwall dan Queens Park Rangers. Satu-satunya poin Derby diperoleh lewat hasil imbang 1-1 melawan Sheffield United. Mereka hanya mencetak dua gol dan kebobolan 11 gol dalam lima laga tersebut.

Middlesbrough vs Derby County: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Januari 2026, ketika Derby County menang 1-0 di kandang dalam laga Championship. Dalam lima pertemuan terakhir, Derby menang tiga kali, sedangkan Middlesbrough dua kali. Kemenangan Middlesbrough diraih di kandang, termasuk kemenangan 2-1 pada November 2025 dan kemenangan 1-0 pada Maret 2025. Satu hasil yang jauh lebih mencolok dalam data tersebut adalah kemenangan kandang Middlesbrough 4-1 pada Februari 2022.