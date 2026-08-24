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Cara mendapatkan tiket Marseille vs Paris FC: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Ligue 1

Marseille menghadapi Paris FC di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Marseille akan menghadapi Paris FC pada Minggu, 6 September 2026 di Stade Orange Velodrome, Marseille.

Menjelang duel ini di awal musim, Marseille membuka musim liga mereka dengan kemenangan kandang impresif 4-0 atas RC Strasbourg Alsace. Sementara itu, Paris FC datang ke laga ini dengan memburu momentum setelah meraih hasil imbang 0-0 di kandang ES Troyes AC pada pekan pembuka.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Marseille vs Paris FC, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Marseille vs Paris FC di Ligue 1?

Marseille menghadapi Paris FC di Stade Orange Velodrome, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

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Ligue 1 - Pekan 3
Stade Orange Velodrome

Bagaimana cara membeli tiket Marseille vs Paris FC di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Marseille vs Paris FC di Stade Orange Vélodrome, ikuti opsi berikut:

  • Portal Tiket Resmi OM: Kunjungi langsung platform penjualan tiket utama Olympique de Marseille (billetterie.om.fr) untuk membeli tiket penjualan umum, paket hospitality, atau penjualan kembali tiket anggota terverifikasi.
  • Vendor Perjalanan & Tiket Resmi: Mitra utama resmi atau agregator tiket seperti StubHub menawarkan akses tiket terjamin dengan pengiriman e-ticket langsung ke ponsel Anda.
  • Loket Hari Pertandingan: Jika tiket tidak terjual habis sebelumnya, tiket last-minute bisa dibeli di loket Stade Vélodrome pada hari pertandingan.

Berapa harga tiket Marseille vs Paris FC di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Marseille vs Paris FC di Stade Orange Vélodrome umumnya bervariasi tergantung area tempat duduk dan platformnya:

  • Kursi Awal / Hemat (Virages / Upper Tiers): Tiket masuk standar biasanya mulai dari sekitar £35 - £50.  
  • Kursi Level Menengah (Tribun Samping / Tengah): Kursi tribun utama umumnya berkisar antara £60 - £100.  
  • Pasar Sekunder & Opsi Resale: Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub saat ini mencantumkan tiket kategori awal mulai dari sekitar £50 hingga £135+ untuk pandangan samping premium.  

Marseille vs Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Marseille vs Paris FC

Marseille menatap laga ini dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg di Ligue 1 pada 21 Agustus, yang menjadi satu-satunya hasil kompetitif dalam rangkaian tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Athletic Bilbao 3-1 dan Al-Shahaniya 3-0 di pramusim, meski sempat kalah 2-1 dari Atletico Madrid. Dalam lima pertandingan itu, Marseille mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol.

Lima hasil terakhir Paris FC menunjukkan cerita yang berbeda. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Troyes di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka dua kali bermain imbang di pramusim melawan VfB Stuttgart dan Como, keduanya berakhir 2-2, serta menelan kekalahan telak dari Mainz 05 (4-0) dan Angers (3-2). Paris FC tidak mencatat kemenangan dalam rangkaian lima pertandingan itu, dengan mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol.

OM

OM - Performa

SHA
M3-0
ATH
M3-1
ATM
K1-2
STR
M4-0
ASM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PAR

PAR - Performa

VFB
S2-2
M05
K4-0
SCO
K3-2
TRO
S0-0
NCE
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Marseille vs Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 31 Januari 2026, ketika Paris FC menjamu Marseille dan pertandingan berakhir 2-2. Sebelumnya, Marseille mengalahkan Paris FC 5-2 di Velodrome pada Agustus 2025, juga di Ligue 1. Dari dua pertemuan yang tercatat, Marseille memiliki rekor lebih baik dengan satu kemenangan berbanding nol milik Paris FC, serta total gabungan tujuh gol untuk Marseille berbanding empat gol milik lawan mereka.

Head to Head

MarseilleSeriParis FC
1
1
0
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
FT
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
5
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FT
7Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Klasemen Marseille vs Paris FC

Di Ligue 1, Marseille saat ini berada di posisi pertama, sementara Paris FC menempati posisi kedelapan.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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