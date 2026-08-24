Cara mendapatkan tiket Marseille vs Paris FC: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Marseille akan menghadapi Paris FC pada Minggu, 6 September 2026 di Stade Orange Velodrome, Marseille.

Menjelang duel ini di awal musim, Marseille membuka musim liga mereka dengan kemenangan kandang impresif 4-0 atas RC Strasbourg Alsace. Sementara itu, Paris FC datang ke laga ini dengan memburu momentum setelah meraih hasil imbang 0-0 di kandang ES Troyes AC pada pekan pembuka.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Marseille vs Paris FC, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Marseille vs Paris FC di Ligue 1?

Marseille menghadapi Paris FC di Stade Orange Velodrome, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

Ligue 1 - Pekan 3 6 Sep 2026 - 14.45 Stade Orange Velodrome

Bagaimana cara membeli tiket Marseille vs Paris FC di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Marseille vs Paris FC di Stade Orange Vélodrome, ikuti opsi berikut:

Portal Tiket Resmi OM: Kunjungi langsung platform penjualan tiket utama Olympique de Marseille ( billetterie.om.fr ) untuk membeli tiket penjualan umum, paket hospitality, atau penjualan kembali tiket anggota terverifikasi.

Vendor Perjalanan & Tiket Resmi: Mitra utama resmi atau agregator tiket seperti StubHub menawarkan akses tiket terjamin dengan pengiriman e-ticket langsung ke ponsel Anda.

Loket Hari Pertandingan: Jika tiket tidak terjual habis sebelumnya, tiket last-minute bisa dibeli di loket Stade Vélodrome pada hari pertandingan.

Berapa harga tiket Marseille vs Paris FC di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Marseille vs Paris FC di Stade Orange Vélodrome umumnya bervariasi tergantung area tempat duduk dan platformnya:

Kursi Awal / Hemat (Virages / Upper Tiers): Tiket masuk standar biasanya mulai dari sekitar £35 - £50 .

Kursi Level Menengah (Tribun Samping / Tengah): Kursi tribun utama umumnya berkisar antara £60 - £100 .

Pasar Sekunder & Opsi Resale: Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub saat ini mencantumkan tiket kategori awal mulai dari sekitar £50 hingga £135+ untuk pandangan samping premium.

Marseille vs Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Marseille vs Paris FC

Marseille menatap laga ini dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg di Ligue 1 pada 21 Agustus, yang menjadi satu-satunya hasil kompetitif dalam rangkaian tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Athletic Bilbao 3-1 dan Al-Shahaniya 3-0 di pramusim, meski sempat kalah 2-1 dari Atletico Madrid. Dalam lima pertandingan itu, Marseille mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol.

Lima hasil terakhir Paris FC menunjukkan cerita yang berbeda. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Troyes di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka dua kali bermain imbang di pramusim melawan VfB Stuttgart dan Como, keduanya berakhir 2-2, serta menelan kekalahan telak dari Mainz 05 (4-0) dan Angers (3-2). Paris FC tidak mencatat kemenangan dalam rangkaian lima pertandingan itu, dengan mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol.

Marseille vs Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 31 Januari 2026, ketika Paris FC menjamu Marseille dan pertandingan berakhir 2-2. Sebelumnya, Marseille mengalahkan Paris FC 5-2 di Velodrome pada Agustus 2025, juga di Ligue 1. Dari dua pertemuan yang tercatat, Marseille memiliki rekor lebih baik dengan satu kemenangan berbanding nol milik Paris FC, serta total gabungan tujuh gol untuk Marseille berbanding empat gol milik lawan mereka.

Klasemen Marseille vs Paris FC

Di Ligue 1, Marseille saat ini berada di posisi pertama, sementara Paris FC menempati posisi kedelapan.