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Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Roma: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Roma
Champions League

Manchester United menghadapi Roma di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Manchester United dan Roma memiliki sejarah pertemuan yang berkesan di kompetisi Eropa, termasuk duel sengit pada semi-final Liga Europa 2020-21 serta pertemuan di Liga Champions 2007-08.

Manchester United memasuki periode ini dengan hasil yang beragam di kompetisi domestik, termasuk hasil imbang melawan Fulham dan Everton, di samping kemenangan meyakinkan di Liga Champions.

Kapan pertandingan Manchester United vs Roma di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Manchester United vs Roma dimulai di Old Trafford, Manchester, pada Selasa, 3 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Old Trafford

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Bagaimana cara membeli tiket Manchester United vs Roma di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions antara Manchester United dan AS Roma di Old Trafford, Anda dapat mempertimbangkan beberapa cara, bergantung pada ketersediaan tiket resmi dan preferensi Anda:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Manchester United untuk penjualan tiket perdana, penjualan khusus anggota, dan sisa alokasi untuk umum.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Manchester United vs Roma di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Manchester United dan AS Roma di Old Trafford bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui jalur resmi klub dengan harga nominal atau melalui pasar penjualan kembali.

1. Jalur resmi klub

  • Tiket masuk umum standar untuk dewasa: Sekitar €60 hingga €115, bergantung pada tingkat tribun dan lokasi blok di Old Trafford.
  • Tiket diskon untuk pertandingan piala / anggota: Harga tiket diskon untuk anak-anak dan lansia melalui undian tiket resmi klub atau penjualan khusus anggota umumnya berkisar antara €30 hingga €60.
  • Paket hospitalitas resmi: Tiket hospitalitas premium klub atau paket perjalanan menonton pertandingan dimulai dari sekitar €250 dan meningkat bergantung pada fasilitas bersantap serta akses ke ruang tunggu.

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi di tribun atas / belakang gawang: Harga tiket penjualan kembali yang paling terjangkau biasanya dimulai dari sekitar €140 hingga €175.
  • Kursi di sisi panjang lapangan / tribun bawah: Harga tiket untuk pilihan kursi kelas menengah umumnya berkisar antara €200 hingga €350.
  • Paket penjualan kembali VIP & premium: Harga kursi premium yang banyak diminati, boks eksekutif, atau tiket VIP yang ditawarkan pada saat-saat terakhir dapat berkisar antara €400 hingga lebih dari €1.000 bergantung pada lokasi persis dan ketersediaannya.

Manchester United vs Roma di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs Roma

Manchester United mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer, dan sebelumnya dalam rangkaian tersebut mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Everton. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Liga Champions, yakni 4-0 atas Sabah FK. United mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, dengan kekalahan beruntun dari Brighton dan Manchester City menjadi titik terendah mereka.

Roma meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbaru, mereka bermain imbang 2-2 dengan Inter Milan di Serie A setelah unggul 2-0 saat turun minum. Sebelumnya, mereka menang 2-0 di kandang Torino dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

MUN

MUN - Performa

FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
COM
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ROM

ROM - Performa

INT
S2-2
COM
S0-0
RMA
K3-4
GEN
M2-0
SBR
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Manchester United vs Roma: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada semi-final Liga Europa 2020-21. Manchester United memenangi leg pertama 6-2 di Old Trafford sebelum Roma memenangi leg kedua 3-2 di Italia. Kedua klub juga dua kali bertemu di Liga Champions pada 2007-08, dengan United memenangi kedua leg: 2-0 di Roma dan 1-0 di Old Trafford. Dari lima pertemuan yang tercatat, United memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik.

Head to Head

Manchester UnitedSeriRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
12Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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