Manchester United dan Roma memiliki sejarah pertemuan yang berkesan di kompetisi Eropa, termasuk duel sengit pada semi-final Liga Europa 2020-21 serta pertemuan di Liga Champions 2007-08.

Manchester United memasuki periode ini dengan hasil yang beragam di kompetisi domestik, termasuk hasil imbang melawan Fulham dan Everton, di samping kemenangan meyakinkan di Liga Champions.

Kapan pertandingan Manchester United vs Roma di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Manchester United vs Roma dimulai di Old Trafford, Manchester, pada Selasa, 3 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Manchester United vs Roma di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions antara Manchester United dan AS Roma di Old Trafford, Anda dapat mempertimbangkan beberapa cara, bergantung pada ketersediaan tiket resmi dan preferensi Anda:

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Manchester United untuk penjualan tiket perdana, penjualan khusus anggota, dan sisa alokasi untuk umum.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Manchester United vs Roma di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Manchester United dan AS Roma di Old Trafford bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui jalur resmi klub dengan harga nominal atau melalui pasar penjualan kembali.

1. Jalur resmi klub

Tiket masuk umum standar untuk dewasa: Sekitar €60 hingga €115 , bergantung pada tingkat tribun dan lokasi blok di Old Trafford.

Tiket diskon untuk pertandingan piala / anggota: Harga tiket diskon untuk anak-anak dan lansia melalui undian tiket resmi klub atau penjualan khusus anggota umumnya berkisar antara €30 hingga €60 .

Paket hospitalitas resmi: Tiket hospitalitas premium klub atau paket perjalanan menonton pertandingan dimulai dari sekitar €250 dan meningkat bergantung pada fasilitas bersantap serta akses ke ruang tunggu.

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi di tribun atas / belakang gawang: Harga tiket penjualan kembali yang paling terjangkau biasanya dimulai dari sekitar €140 hingga €175 .

Kursi di sisi panjang lapangan / tribun bawah: Harga tiket untuk pilihan kursi kelas menengah umumnya berkisar antara €200 hingga €350 .

Paket penjualan kembali VIP & premium: Harga kursi premium yang banyak diminati, boks eksekutif, atau tiket VIP yang ditawarkan pada saat-saat terakhir dapat berkisar antara €400 hingga lebih dari €1.000 bergantung pada lokasi persis dan ketersediaannya.

Manchester United vs Roma di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs Roma

Manchester United mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer, dan sebelumnya dalam rangkaian tersebut mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Everton. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Liga Champions, yakni 4-0 atas Sabah FK. United mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, dengan kekalahan beruntun dari Brighton dan Manchester City menjadi titik terendah mereka.

Roma meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbaru, mereka bermain imbang 2-2 dengan Inter Milan di Serie A setelah unggul 2-0 saat turun minum. Sebelumnya, mereka menang 2-0 di kandang Torino dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahçe di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Roma mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Manchester United vs Roma: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada semi-final Liga Europa 2020-21. Manchester United memenangi leg pertama 6-2 di Old Trafford sebelum Roma memenangi leg kedua 3-2 di Italia. Kedua klub juga dua kali bertemu di Liga Champions pada 2007-08, dengan United memenangi kedua leg: 2-0 di Roma dan 1-0 di Old Trafford. Dari lima pertemuan yang tercatat, United memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik.