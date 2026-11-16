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Cara mendapatkan tiket Manchester United vs RB Leipzig: Harga Liga Champions, jadwal pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Manchester United menghadapi RB Leipzig di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Manchester United menjamu RB Leipzig pada Selasa, 8 Desember 2026, di Old Trafford, Manchester.

Pertemuan pertama mereka di Old Trafford pada 28 Oktober 2020 berakhir dengan kemenangan telak 5-0 bagi Manchester United, berkat hat-trick gemilang Marcus Rashford. Selang lebih dari sebulan, pada 8 Desember 2020, RB Leipzig membalas kekalahan itu dengan kemenangan sengit 3-2 dalam pertemuan kedua di Jerman, yang akhirnya menyingkirkan tim Inggris tersebut dari fase grup.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester United vs RB Leipzig, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions dimulai?

Manchester United vs RB Leipzig berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Selasa, 8 Desember 2026.

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Champions League - Pekan 6
Old Trafford

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Bagaimana cara membeli tiket Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga Manchester United vs RB Leipzig mendatang di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi atau platform keanggotaan Manchester United merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tempat duduk yang sah di Old Trafford.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket reguler: Umumnya berkisar antara €45 hingga €115.
  • Paket hospitalitas resmi dan VIP: Mulai dari sekitar €140 hingga €275+, dengan fasilitas yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket reguler: Mulai dari sekitar €60 hingga €95.
  • Harga rata-rata di pasar: Biasanya berkisar antara €165 hingga €260.
  • Paket VIP atau paket pengalaman gabungan di pasar: Berkisar mulai dari €200 hingga €390+.

Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester United dan RB Leipzig

Manchester United mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 4-4 melawan Aston Villa di Liga Primer, setelah sebelumnya menang 3-2 atas Roma di Liga Champions. Sebelum itu, United kalah 0-2 dari Chelsea dan 0-3 dari AFC Bournemouth, serta takluk 1-4 dari Como di Liga Champions. Dalam lima laga tersebut, United mencetak 10 gol dan kebobolan 13 kali.

RB Leipzig mencatat tiga kemenangan, satu kekalahan, dan tanpa hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka terakhir mengalahkan Augsburg 5-2 di Bundesliga, setelah sebelumnya menang 4-0 atas Elversberg. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini adalah saat takluk 2-3 dari Manchester City di Liga Champions. Leipzig mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut, menunjukkan ketajaman serangan yang konsisten.

MUN

MUN - Performa

COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
ROM
M3-2
AVL
S4-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RBL

RBL - Performa

ESN
M1-2
S04
M0-2
MCI
K2-3
FCA
M5-2
BOL
K4-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Manchester United vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 8 Desember 2020, ketika RB Leipzig mengalahkan Manchester United 3-2 di fase grup Liga Champions. Pertemuan sebelumnya, yang berlangsung di Old Trafford pada 28 Oktober 2020, berakhir dengan kemenangan 5-0 bagi United. Dari dua pertemuan tersebut, Manchester United dan Leipzig masing-masing meraih satu kemenangan, dengan United mencetak tujuh gol dan Leipzig lima.

Head to Head

Manchester UnitedSeriRB Leipzig
1
0
1
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
5
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
7Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

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