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Kapan laga Premier League Manchester United vs Manchester City digelar?

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Minggu, 13 Sep - 16:30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Tiket



Old Trafford telah menjadi kandang Manchester United sejak 1910. Dengan kapasitas sedikit di bawah 75.000, 'The Theatre of Dreams' atau julukan yang akrab di telinga fans United adalah stadion klub sepakbola terbesar di Inggris dan stadion sepakbola terbesar kedua secara keseluruhan setelah Wembley Stadium. Jika ekspansi lebih lanjut terjadi, kemungkinan besar itu akan melibatkan penambahan tingkat kedua pada South Stand, yang akan meningkatkan kapasitas menjadi sekitar 88.000, meski dalam beberapa tahun terakhir juga muncul usulan alternatif berupa stadion baru sepenuhnya.

Selain menggelar laga Man Utd, Old Trafford telah digunakan untuk sejumlah ajang sepakbola bergengsi, termasuk pertandingan Piala FA, yakni banyak semifinal, final 1915, dan beberapa laga ulangan final, pertandingan Inggris serta laga pada Piala Dunia FIFA 1966, UEFA Euro 1996, dan UEFA Women's Euro 2022. Stadion ini juga menjadi tuan rumah final Liga Champions yang mempertemukan dua klub Italia pada 2003, ketika AC Milan mengalahkan Juventus lewat adu penalti.

Apa yang bisa diharapkan dari Manchester United vs Manchester City?

Meski derby Manchester di Etihad Stadium belakangan menjadi tontonan yang membuat frustrasi bagi pendukung Man Utd, United sama sekali tidak selalu menjadi pihak kedua di belakang pasukan Pep dalam sejumlah pertemuan terakhir. City keluar sebagai pemenang saat keduanya bertemu di final Piala FA 2023, tetapi Man Utd membalasnya tepat 12 bulan kemudian di Wembley saat mengunci gelar ke-13 mereka di kompetisi tersebut, yang menjadi sukses piala kedua pada era Erik ten Hag.

Untuk duel melawan rival sekota di Old Trafford, Manchester United punya kenangan indah dari pertemuan Premier League mereka pada Januari 2023. Dalam laga penuh drama, seperti biasanya derby Manchester, Jack Grealish membawa City unggul pada menit ke-60 sebelum United bangkit dengan dua gol dalam rentang empat menit melalui Bruno Fernandes dan Marcus Rashford.

Setelah gagal mencetak gol dalam dua laga kandang Premier League sebelumnya melawan Man City, United sangat ingin kembali menemukan ketajaman mereka untuk derby mendatang. Dengan nama-nama seperti Matheus Cunha dan Benjamin Sesko yang telah ditambahkan ke skuad sejak laga-laga tersebut, fans Utd akan berharap tim mereka bisa mencetak gol. Bergantung pada komitmen internasional, United juga mungkin bisa diperkuat kembali oleh top skor mereka saat ini, Bryan Mbeumo, untuk semakin menambah opsi serangan.

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Manchester City?

Aman untuk dikatakan, permintaan tiket pertandingan Man Utd sangat luar biasa, dan ini memengaruhi proses pembelian di setiap level. Manchester United, menurut sebagian besar hitungan, adalah klub dengan dukungan terbesar ketiga di dunia setelah Real Madrid dan Barcelona. Mereka memiliki lebih dari 200 juta pengikut di media sosial dan klub memperkirakan memiliki lebih dari 1 miliar fans/pendukung di seluruh dunia. Ditambah lagi, ada jumlah pemegang tiket musiman yang sangat besar, lebih dari 50.000, di setiap laga kandang, yang membuat jumlah sisa tiket pertandingan semakin terbatas.

Sebagai aturan, tiket Manchester United hampir tidak pernah dijual kepada non-anggota. Penjualan umum sangat jarang dan sering kali terbatas pada pertandingan dengan permintaan rendah. Anggota klub bisa membeli tiket kandang melalui lima rilis besar dan 35 rilis kecil setiap musim.

Rilis tiket ini tidak dapat diprediksi, sehingga fans sering mendaftar untuk mendapatkan notifikasi. Untuk beberapa pertandingan besar, seperti derby Manchester, Manchester United mengadakan undian untuk para anggota sekitar delapan pekan sebelum kick-off. Deposit diwajibkan, dan tingkat keberhasilan bisa serendah 10 persen karena tingginya permintaan. Setelah itu, rilis tiket tambahan akan menyusul untuk pertandingan individual dalam hitungan pekan dan hari sebelum laga.

Meski portal resmi klub adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Manchester United, mereka yang ingin menghadiri derby Manchester mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti Viagogo, yang bisa memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket last-minute.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Manchester City?

Untuk pertama kalinya musim ini, tiket pertandingan di Old Trafford akan diberi harga sesuai kategori laga, sehingga Manchester United mengikuti sebagian besar klub Premier League lainnya.

Ada tiga kategori harga untuk laga Premier League, yaitu kategori A, B, dan C, serta kategori keempat, kategori D, untuk beberapa laga piala, yang mencerminkan tingkat permintaan yang berbeda untuk pertandingan yang berbeda. Semua konsesi untuk fans junior dan senior akan tetap berlaku.

Harga tiket berdasarkan kategori adalah sebagai berikut:

Kategori D: £32-£52 (hanya pertandingan piala)

Kategori C: £37-£60 (2 laga PL)

Kategori B: £57-£86 (11 laga PL)

Kategori A: £59-£97 (6 laga PL)

(NB: Pertandingan melawan Manchester City, tidak mengejutkan, telah ditetapkan sebagai Kategori A)

Harga juga bervariasi untuk tiket konsesi, dengan penonton berusia di atas 65 tahun dan 18-21 tahun membayar antara £34 dan £65, sementara penonton di bawah 18 tahun bisa masuk dengan harga serendah £14 di Family Stand atau setinggi £47 di sektor 93:20.

Paket hospitalitas apa yang tersedia untuk Manchester United vs Manchester City?

Paket hospitalitas Manchester United juga merupakan cara yang bagus bagi non-anggota untuk mendapatkan kursi pertandingan. Paket ini cenderung terjual habis lebih lambat daripada tiket di pasar primer dan sekunder, sehingga bisa menjadi pilihan yang baik ketika opsi lain terbatas.

Apa yang Anda dapatkan dari Paket Hospitalitas Man Utd bergantung pada suitenya. Namun, beberapa keuntungan berlaku untuk semua tiket VIP di Old Trafford. Itu termasuk:

Kursi empuk premium

Akses ke lounge eksklusif

Hidangan gratis

Sesi tanya jawab dengan mantan bintang Man United

Hiburan hari pertandingan

Diskon retail di Megastore

Jam buka lebih panjang mulai tiga jam sebelum kick-off

Berikut adalah pilihan paket hospitalitas yang tersedia untuk pertandingan Manchester United di Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (mulai £340)

Kursi di Sir Alex Ferguson Stand, dengan akses pasca-pertandingan ke Museum Manchester United selama 90 menit, dipadukan dengan santap kasual dan bar gratis.

The International (mulai £425)

Salah satu paket paling santai dan informal, berada di lingkungan tradisional di jantung Stretford End. Pengalaman bersantap kasual dengan pilihan minuman gratis.

Red Cafe (mulai £549)

Pemandangan menakjubkan dari kursi Anda di Old Trafford di Sir Alex Ferguson Stand, dengan resepsi minuman, menu tiga hidangan, camilan setelah pertandingan, serta bir, wine, dan minuman ringan gratis.

Trinity Club (pra-pertandingan mulai £425, pasca-pertandingan mulai £299)

Kursi di East Stand, tingkat 2, dengan prasmanan panas dan dingin serta bar inklusif.

Warwick Suite Executive Box (mulai £1250)

Ruang pribadi yang terhubung ke Warwick Suite mewah kami, menawarkan menu prasmanan premium, bar sepenuhnya inklusif, serta pai klasik dan full-time.