Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Ipswich Town: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

Setelah beberapa musim yang sulit, para penggemar Manchester United berharap tim mereka akhirnya berbelok ke arah yang benar. Aura positif akan terasa di Old Trafford untuk laga kandang pembuka Premier League Manchester United melawan Ipswich Town pada Minggu, 30 Agustus, dan Anda bisa hadir untuk menikmati momen tersebut dengan memesan tiket hari ini.

Masa kepemimpinan Michael Carrick sebagai pelatih sementara terbukti begitu mengejutkan, sampai-sampai mantan legenda Manchester United itu diberikan posisi tersebut secara permanen dua hari sebelum laga penutup musim mereka melawan Brighton, yang dimenangkan Manchester United dengan meyakinkan 3-0. Dengan tiket Liga Champions sudah dipastikan usai finis di posisi ketiga, Carrick akan berusaha memburu kejayaan di semua kompetisi dalam beberapa bulan ke depan.

Salah satu kunci bagi kesuksesan Manchester United di masa depan adalah menjadikan Old Trafford kembali sebagai benteng seperti dahulu. Manchester United di bawah Jose Mourinho pernah mencatat rekor 40 pertandingan tak terkalahkan yang bersejarah di 'Theatre of Dreams' selama 2016 dan 2017. Akankah United menghancurkan Ipswich yang baru promosi di venue ikonik tersebut?

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester United vs Ipswich Town, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Manchester United vs Ipswich Town digelar?

Manchester United menjamu Ipswich Town di Old Trafford (Manchester) pada Minggu, 30 Agustus, dengan sepak mula dijadwalkan pukul 16.30 BST.

Cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, legislasi anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang mengutamakan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, biasanya U-18 atau U-21, Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk dalam Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di sisi tengah lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket tersebut termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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