Manchester United menjamu Coventry City pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Old Trafford, Manchester.

Manchester United dan Coventry City belum pernah bertemu dalam pertandingan Premier League sejak April 2001, ketika Manchester United meraih kemenangan 4-2 di Old Trafford. Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada semifinal Piala FA yang dramatis di Wembley pada April 2024. Coventry bangkit secara mengejutkan setelah tertinggal tiga gol, sebelum Manchester United lolos tipis lewat adu penalti.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester United vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Manchester United vs Coventry City di Premier League dimulai?

Manchester United vs Coventry City berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Manchester United vs Coventry City Town di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Manchester United dan Coventry City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Manchester United. Ini merupakan sumber utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, bergantung pada kategori keanggotaan dan ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester United vs Coventry City di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Manchester United dan Coventry City:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Biasanya mulai dari sekitar £80.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum: Biasanya mulai dari sekitar £104 hingga £105 .

Biasanya mulai dari sekitar hingga . Kursi dengan permintaan tinggi / premium: Berkisar antara £242 dan £360.

Manchester United vs Coventry City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs Coventry City

Manchester United meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terakhir, mereka menang 3-2 atas Roma di Liga Champions, mengakhiri rentetan hasil yang mencakup kekalahan 2-0 dari Chelsea di Premier League dan kekalahan 3-0 di markas Bournemouth. Dalam periode tersebut, United juga kalah 4-1 dari Como di Liga Champions. Sepanjang lima pertandingan itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Coventry City meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Premier League. Pada laga terakhir, mereka menang 3-1 di markas Sunderland dan juga mencatat kemenangan 4-1 atas Newcastle United. Dalam periode yang sama, Coventry kalah 1-0 dari Fulham dan 3-1 dari Tottenham Hotspur. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester United vs Coventry City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala FA pada April 2024, ketika Coventry City dan Manchester United bermain imbang 3-3. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Manchester United menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Coventry. Kedua tim belum pernah bertemu di Premier League sejak April 2001, ketika United menang 4-2 di Old Trafford.