Manchester United menjamu Brentford pada Sabtu, 28 November 2026 di Old Trafford, Manchester.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 27 April 2026, Manchester United meraih kemenangan tipis 2-1 di Old Trafford berkat gol Casemiro dan Benjamin Šeško. Brentford sebelumnya telah menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan kejutan besar atas Manchester United, terutama ketika menang telak 4-0 pada awal musim 2022–23.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester United vs Brentford, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford dimulai?

Pertandingan Manchester United vs Brentford berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu, 28 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pembelian tiket langsung dari klub biasanya mengharuskan Anda menjadi anggota resmi klub. Anggota dapat mengikuti undian tiket atau mengakses platform penjualan kembali resmi, bergantung pada ketersediaan dan tahap alokasi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Manchester United dan Brentford:

1. Kanal resmi klub

Harga nominal / harga standar: Biasanya berkisar antara sekitar £45 hingga £86 .

Biasanya berkisar antara sekitar . Paket layanan premium resmi: Mulai dari sekitar £200 hingga £250+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga jual kembali standar: Umumnya mulai dari sekitar £105 hingga £120 untuk tempat duduk di tribun atas.

Manchester United vs Brentford di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs Brentford

Manchester United menghadapi pertandingan ini tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth di Premier League. Mereka juga kalah 4-1 di markas Como dalam pertandingan Champions League. Selama periode ini, United bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dan Tottenham Hotspur, serta kalah 2-0 dari Atletico Madrid di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan tersebut, United mencetak empat gol dan kebobolan sepuluh kali.

Brentford datang dengan catatan yang lebih berimbang, yakni dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Chelsea di Premier League, sementara pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Hull City. Dalam rentetan itu, Brentford mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali.

Manchester United vs Brentford: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2026, ketika Manchester United menang 2-1 di Old Trafford dalam pertandingan Premier League. Brentford memenangi dua dari lima pertemuan terakhir kedua tim, sementara United juga menang dua kali dan satu laga berakhir imbang. Kemenangan Brentford dalam rentetan tersebut mencakup hasil 3-1 di kandang pada September 2025 dan 4-3 di kandang pada Mei 2025.