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Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Brentford: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Premier League

Manchester United menghadapi Brentford di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Manchester United menjamu Brentford pada Sabtu, 28 November 2026 di Old Trafford, Manchester.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 27 April 2026, Manchester United meraih kemenangan tipis 2-1 di Old Trafford berkat gol Casemiro dan Benjamin Šeško. Brentford sebelumnya telah menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan kejutan besar atas Manchester United, terutama ketika menang telak 4-0 pada awal musim 2022–23.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester United vs Brentford, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford dimulai?

Pertandingan Manchester United vs Brentford berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu, 28 November 2026.

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Premier League - Pekan 12
Old Trafford

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Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Pembelian tiket langsung dari klub biasanya mengharuskan Anda menjadi anggota resmi klub. Anggota dapat mengikuti undian tiket atau mengakses platform penjualan kembali resmi, bergantung pada ketersediaan dan tahap alokasi.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Manchester United vs Brentford?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Manchester United dan Brentford:

1. Kanal resmi klub

  • Harga nominal / harga standar: Biasanya berkisar antara sekitar £45 hingga £86.
  • Paket layanan premium resmi: Mulai dari sekitar £200 hingga £250+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Harga jual kembali standar: Umumnya mulai dari sekitar £105 hingga £120 untuk tempat duduk di tribun atas.

Manchester United vs Brentford di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs Brentford

Manchester United menghadapi pertandingan ini tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth di Premier League. Mereka juga kalah 4-1 di markas Como dalam pertandingan Champions League. Selama periode ini, United bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dan Tottenham Hotspur, serta kalah 2-0 dari Atletico Madrid di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan tersebut, United mencetak empat gol dan kebobolan sepuluh kali.

Brentford datang dengan catatan yang lebih berimbang, yakni dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Chelsea di Premier League, sementara pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Hull City. Dalam rentetan itu, Brentford mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali.

MUN

MUN - Performa

COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
ROM
M3-2
AVL
S4-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BRE

BRE - Performa

LIV
K1-2
HUL
S1-1
SUN
K3-2
NFO
M2-0
BHA
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester United vs Brentford: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2026, ketika Manchester United menang 2-1 di Old Trafford dalam pertandingan Premier League. Brentford memenangi dua dari lima pertemuan terakhir kedua tim, sementara United juga menang dua kali dan satu laga berakhir imbang. Kemenangan Brentford dalam rentetan tersebut mencakup hasil 3-1 di kandang pada September 2025 dan 4-3 di kandang pada Mei 2025.

Head to Head

Manchester UnitedSeriBrentford
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
9Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

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