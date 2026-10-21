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Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Aston Villa: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Manchester United menghadapi Aston Villa di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 15 Maret 2026, Manchester United meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Aston Villa di Old Trafford. Namun, Aston Villa tampil tangguh dalam pertemuan lainnya pada musim 2025–26 dan berhasil menang tipis 2-1 di kandang sendiri.

Kapan pertandingan Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris dimulai?

Pertandingan Manchester United vs Aston Villa akan dimulai di Old Trafford, Manchester, pada Minggu, 8 November 2026.

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Premier League - Pekan 10
Old Trafford

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Bagaimana cara membeli tiket Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester United dan Aston Villa, suporter umumnya memiliki beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan ketersediaan tiket:

1. Saluran resmi klub

  • Penjualan tiket dan keanggotaan resmi klub: Kedua klub terutama mengalokasikan tiket melalui portal resmi anggota masing-masing. Dengan membeli keanggotaan resmi Manchester United atau Aston Villa, Anda dapat mengikuti undian tiket, mengakses tahap penjualan tiket umum, dan menggunakan platform resmi pertukaran tiket antaranggota.

Berapa harga tiket Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris mendatang:

1. Saluran resmi klub

  • Harga resmi tiket masuk reguler: Harga resmi tiket masuk reguler biasanya berkisar dari sekitar £45 hingga lebih dari £100, bergantung pada tingkat tribun, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan.
  • Paket layanan premium dan VIP resmi klub: Paket layanan premium pada hari pertandingan umumnya dimulai dari sekitar £175 hingga lebih dari £300 per orang. Harganya bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada fasilitas yang disertakan, seperti santapan mewah, akses ke ruang khusus, dan tempat duduk eksekutif.

2. Platform penjualan tiket kembali

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform penjualan tiket kembali seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Daftar tiket reguler yang dijual kembali: Harga tempat duduk reguler untuk pertandingan ini saat ini dimulai dari sekitar £104, dengan harga pasar umumnya rata-rata sekitar £305 atau lebih tinggi, bergantung pada permintaan dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.
  • Tempat duduk premium dan di sisi panjang lapangan yang dijual kembali: Harga tempat duduk di tribun tingkat bawah atau dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan, yang banyak diminati, kerap berkisar dari £150 hingga lebih dari £300. Harga tiket dalam kategori istimewa atau langka bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada ketersediaan di pasar saat itu.

Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester United vs Aston Villa

Manchester United mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhirnya berakhir imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer Inggris, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Everton. United mengalahkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions, tetapi kalah 0-1 dari Manchester City dan 2-3 dari Brighton di Piala Carabao. Dalam lima laga tersebut, United mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali.

Lima pertandingan terakhir Aston Villa menghasilkan tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil dari laga persahabatan. Laga kompetitif terakhirnya berakhir dengan kemenangan 2-3 atas Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris. Villa juga menang 2-3 atas Club Brugge di Liga Champions dan mengalahkan Coventry City 1-3 di Piala Carabao, meski kalah 1-2 dari Nottingham Forest di liga. Dalam lima laga tersebut, Villa mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali.

MUN

MUN - Performa

BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
AVL

AVL - Performa

TOT
M2-3
SEV
M1-3
BRE
S2-2
FB
M6-0
NEW
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester United vs Aston Villa: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 15 Maret 2026, ketika Manchester United mengalahkan Aston Villa 3-1 di Old Trafford dalam laga Liga Primer Inggris. Dalam lima pertemuan terakhir, United menang tiga kali dan Villa sekali, sementara satu laga berakhir tanpa gol. Pada pertemuan lainnya pada Desember 2025, Villa menang 2-1 di kandang, sedangkan United juga menang 2-0 di Old Trafford pada Mei 2025.

Head to Head

Manchester UnitedSeriAston Villa
3
1
1
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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