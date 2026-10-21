Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 15 Maret 2026, Manchester United meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Aston Villa di Old Trafford. Namun, Aston Villa tampil tangguh dalam pertemuan lainnya pada musim 2025–26 dan berhasil menang tipis 2-1 di kandang sendiri.

Kapan pertandingan Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris dimulai?

Pertandingan Manchester United vs Aston Villa akan dimulai di Old Trafford, Manchester, pada Minggu, 8 November 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester United dan Aston Villa, suporter umumnya memiliki beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan ketersediaan tiket:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket dan keanggotaan resmi klub: Kedua klub terutama mengalokasikan tiket melalui portal resmi anggota masing-masing. Dengan membeli keanggotaan resmi Manchester United atau Aston Villa, Anda dapat mengikuti undian tiket, mengakses tahap penjualan tiket umum, dan menggunakan platform resmi pertukaran tiket antaranggota.

Berapa harga tiket Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris mendatang:

1. Saluran resmi klub

Harga resmi tiket masuk reguler: Harga resmi tiket masuk reguler biasanya berkisar dari sekitar £45 hingga lebih dari £100 , bergantung pada tingkat tribun, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan.

Paket layanan premium dan VIP resmi klub: Paket layanan premium pada hari pertandingan umumnya dimulai dari sekitar £175 hingga lebih dari £300 per orang. Harganya bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada fasilitas yang disertakan, seperti santapan mewah, akses ke ruang khusus, dan tempat duduk eksekutif.

2. Platform penjualan tiket kembali

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform penjualan tiket kembali seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Daftar tiket reguler yang dijual kembali: Harga tempat duduk reguler untuk pertandingan ini saat ini dimulai dari sekitar £104 , dengan harga pasar umumnya rata-rata sekitar £305 atau lebih tinggi, bergantung pada permintaan dan seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan.

Tempat duduk premium dan di sisi panjang lapangan yang dijual kembali: Harga tempat duduk di tribun tingkat bawah atau dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan, yang banyak diminati, kerap berkisar dari £150 hingga lebih dari £300 . Harga tiket dalam kategori istimewa atau langka bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada ketersediaan di pasar saat itu.

Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer Inggris: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester United vs Aston Villa

Manchester United mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhirnya berakhir imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer Inggris, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Everton. United mengalahkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions, tetapi kalah 0-1 dari Manchester City dan 2-3 dari Brighton di Piala Carabao. Dalam lima laga tersebut, United mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali.

Lima pertandingan terakhir Aston Villa menghasilkan tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil dari laga persahabatan. Laga kompetitif terakhirnya berakhir dengan kemenangan 2-3 atas Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris. Villa juga menang 2-3 atas Club Brugge di Liga Champions dan mengalahkan Coventry City 1-3 di Piala Carabao, meski kalah 1-2 dari Nottingham Forest di liga. Dalam lima laga tersebut, Villa mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali.

Manchester United vs Aston Villa: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 15 Maret 2026, ketika Manchester United mengalahkan Aston Villa 3-1 di Old Trafford dalam laga Liga Primer Inggris. Dalam lima pertemuan terakhir, United menang tiga kali dan Villa sekali, sementara satu laga berakhir tanpa gol. Pada pertemuan lainnya pada Desember 2025, Villa menang 2-1 di kandang, sedangkan United juga menang 2-0 di Old Trafford pada Mei 2025.