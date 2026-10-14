Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoAFC Bournemouth
Book Manchester United vs AFC Bournemouth Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Manchester United vs AFC Bournemouth: Harga tiket Premier League, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League

Manchester United menghadapi AFC Bournemouth di Liga Primer Inggris. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Manchester United menjamu AFC Bournemouth pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Old Trafford, Manchester.

Secara historis, Manchester United unggul dalam rekor pertemuan kompetitif dengan 14 kemenangan, dibandingkan lima kemenangan Bournemouth. Meski United unggul secara keseluruhan, Bournemouth terus menjadi lawan yang merepotkan dalam beberapa musim terakhir dan meraih sejumlah kemenangan berkesan di kasta tertinggi.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester United vs AFC Bournemouth, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester United vs AFC Bournemouth dimulai?

Manchester United menghadapi AFC Bournemouth di Old Trafford, Manchester, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

crest
Premier League - Pekan 8
Old Trafford

Beli tiket Manchester United

Rasakan atmosfer Old Trafford secara langsung. Amankan Manchester United tiket Anda dan jangan sampai ketinggalan.

E230E231E232E132W205N2406N2407N2408N3413N3414N3415N3416S226S224S223S222S221NE3418NE3423NE3426NE3425NW3435NW3436NW3428NW3433NE3424NE3422NE3421NE3419NE3417NE3420N2413N2412N1413N2402N2401N1401NW3427NW3429NW3430NW3431NW3432NW3434S128S127S126S125S124S123S122S121S229S228S227N2403N2404N2405N2409N2410N2411N1403N1404N1405N1406N1407N1408N1409N1410N1411N3406N3407N3408N3401N3402N3403N3404N3405N4401N4402N4403N4404N4405N4406N4407N4408E331E332E333E335E336E334E233E234E235E236E237E238E239E133E134E135E136E137E138W3106W3105W3104W3103W3102W3101W212W211W210W209W208W207W206W204W203W202W201W106W105W104W103W102W101WL0
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

Kami mungkin mendapatkan komisi dari pembelian melalui tautan afiliasi.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Manchester United vs AFC Bournemouth?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Manchester United dan AFC Bournemouth di Old Trafford pada 25 Oktober 2026, ada beberapa pilihan utama:

1. Situs resmi Manchester United (alokasi utama)

  • Syarat keanggotaan: Untuk membeli tiket reguler langsung melalui Manchester United, Anda biasanya harus memiliki keanggotaan resmi United, seperti Premium, Full, atau Lite Membership.
  • Undian tiket / jadwal penjualan: Tiket reguler dijual melalui pendaftaran undian atau dibuka untuk anggota resmi pada waktu yang telah dijadwalkan sebelum pertandingan.

2. Alokasi tiket tandang AFC Bournemouth

  • Untuk suporter tim tamu: Suporter tim tamu harus membeli tiket melalui sistem penjualan tiket resmi AFC Bournemouth. Tiket ini didistribusikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota aktif Bournemouth berdasarkan skema poin loyalitas klub.

3. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket seperti StubHub sering menawarkan kursi dari penjual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket pertandingan Manchester United vs AFC Bournemouth?

Harga tiket pertandingan Premier League Manchester United vs AFC Bournemouth di Old Trafford bergantung pada tempat dan cara Anda membelinya:

1. Harga tiket resmi langsung (harga nominal)

Untuk membeli langsung dari Manchester United, Anda harus menjadi anggota resmi klub. Harga nominal tiket satu pertandingan biasanya berkisar:

  • Dewasa:£40 hingga £70 (bergantung pada tingkat tribun dan lokasi kursi).
  • Tarif khusus (di bawah 16 tahun / di atas 65 tahun):£20 hingga £40.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Karena tiket reguler untuk pertandingan yang banyak diminati melawan lawan dari kasta tertinggi biasanya habis pada tahap penjualan resmi bagi anggota, harga tiket di platform penjualan kembali sepertiStubHubberfluktuasi mengikuti permintaan pasar:

  • Kursi harga awal / kategori bawah: Sekitar £78 hingga £99 per tiket.
  • Kursi kategori menengah: Sekitar £125 hingga £208 per tiket.
  • Kursi premium / tribun bawah dekat lapangan:£250 ke atas per tiket.

Manchester United vs AFC Bournemouth di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs AFC Bournemouth

Manchester United meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 di markas Fulham, sementara sebelumnya mereka kalah dari Manchester City di Premier League dan Brighton di Carabao Cup. Kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions menjadi satu-satunya hasil yang meyakinkan dalam periode tersebut, dan United kebobolan tujuh gol dalam lima laga itu.

Bournemouth tampil lebih kompetitif, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil yang menonjol termasuk kemenangan 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup dan kemenangan 1-2 di markas Real Sociedad di Liga Europa. Kekalahan 0-1 dari Liverpool di Premier League menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu. Bournemouth mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

MUN

MUN - Performa

MCI
K0-1
BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BOU

BOU - Performa

LIN
M4-0
BRE
S2-2
RSO
M1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester United vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2026, ketika mereka bermain imbang 2-2 di Vitality Stadium, markas Bournemouth, dalam laga Premier League. Sebelumnya, pertandingan di Old Trafford pada Desember 2025 menghasilkan hasil imbang 4-4 yang luar biasa. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang mampu menunjukkan dominasi jelas. Hasil imbang kerap terjadi, dan kedua tim sama-sama cenderung saling mencetak gol.

Head to Head

Manchester UnitedSeriAFC Bournemouth
1
3
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FT
11Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google