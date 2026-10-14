Manchester United menjamu AFC Bournemouth pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Old Trafford, Manchester.

Secara historis, Manchester United unggul dalam rekor pertemuan kompetitif dengan 14 kemenangan, dibandingkan lima kemenangan Bournemouth. Meski United unggul secara keseluruhan, Bournemouth terus menjadi lawan yang merepotkan dalam beberapa musim terakhir dan meraih sejumlah kemenangan berkesan di kasta tertinggi.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester United vs AFC Bournemouth, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester United vs AFC Bournemouth dimulai?

Manchester United menghadapi AFC Bournemouth di Old Trafford, Manchester, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Manchester United vs AFC Bournemouth?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Manchester United dan AFC Bournemouth di Old Trafford pada 25 Oktober 2026, ada beberapa pilihan utama:

1. Situs resmi Manchester United (alokasi utama)

Syarat keanggotaan: Untuk membeli tiket reguler langsung melalui Manchester United, Anda biasanya harus memiliki keanggotaan resmi United, seperti Premium, Full, atau Lite Membership.

Undian tiket / jadwal penjualan: Tiket reguler dijual melalui pendaftaran undian atau dibuka untuk anggota resmi pada waktu yang telah dijadwalkan sebelum pertandingan.

2. Alokasi tiket tandang AFC Bournemouth

Untuk suporter tim tamu: Suporter tim tamu harus membeli tiket melalui sistem penjualan tiket resmi AFC Bournemouth. Tiket ini didistribusikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota aktif Bournemouth berdasarkan skema poin loyalitas klub.

3. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket seperti StubHub sering menawarkan kursi dari penjual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket pertandingan Manchester United vs AFC Bournemouth?

Harga tiket pertandingan Premier League Manchester United vs AFC Bournemouth di Old Trafford bergantung pada tempat dan cara Anda membelinya:

1. Harga tiket resmi langsung (harga nominal)

Untuk membeli langsung dari Manchester United, Anda harus menjadi anggota resmi klub. Harga nominal tiket satu pertandingan biasanya berkisar:

Dewasa: £40 hingga £70 (bergantung pada tingkat tribun dan lokasi kursi).

Tarif khusus (di bawah 16 tahun / di atas 65 tahun):£20 hingga £40 .

2. Pasar penjualan kembali tiket

Karena tiket reguler untuk pertandingan yang banyak diminati melawan lawan dari kasta tertinggi biasanya habis pada tahap penjualan resmi bagi anggota, harga tiket di platform penjualan kembali sepertiStubHubberfluktuasi mengikuti permintaan pasar:

Kursi harga awal / kategori bawah: Sekitar £78 hingga £99 per tiket.

Kursi kategori menengah: Sekitar £125 hingga £208 per tiket.

Kursi premium / tribun bawah dekat lapangan:£250 ke atas per tiket.

Manchester United vs AFC Bournemouth di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs AFC Bournemouth

Manchester United meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 di markas Fulham, sementara sebelumnya mereka kalah dari Manchester City di Premier League dan Brighton di Carabao Cup. Kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions menjadi satu-satunya hasil yang meyakinkan dalam periode tersebut, dan United kebobolan tujuh gol dalam lima laga itu.

Bournemouth tampil lebih kompetitif, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil yang menonjol termasuk kemenangan 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup dan kemenangan 1-2 di markas Real Sociedad di Liga Europa. Kekalahan 0-1 dari Liverpool di Premier League menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu. Bournemouth mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester United vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2026, ketika mereka bermain imbang 2-2 di Vitality Stadium, markas Bournemouth, dalam laga Premier League. Sebelumnya, pertandingan di Old Trafford pada Desember 2025 menghasilkan hasil imbang 4-4 yang luar biasa. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang mampu menunjukkan dominasi jelas. Hasil imbang kerap terjadi, dan kedua tim sama-sama cenderung saling mencetak gol.