Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Sunderland: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

Belum sempat menyaksikan Manchester City secara langsung musim ini? Jangan khawatir, Anda punya kesempatan lagi pada September ini, sebelum jeda internasional dimulai. City akan menghadapi Sunderland di Premier League di Etihad Stadium pada Sabtu, 19 September.

Memesan tiket untuk laga melawan Sunderland memberi Anda peluang untuk menyaksikan dari dekat sejumlah rekrutan baru berkilau Manchester City pada musim panas ini, termasuk Ayyoub Bouaddi. City baru-baru ini menggelontorkan lebih dari £80 juta untuk wonderkid Maroko yang sangat digadang-gadang itu, yang tampil mengesankan di panggung global pada Piala Dunia FIFA 2026.

Sunderland mengalami salah satu kekalahan tandang terberat mereka pada kampanye 2025/26 ketika mereka bertandang ke Etihad musim lalu. Mereka sudah tertinggal 3-0 setelah 65 menit, dengan City melaju menuju kemenangan lewat gol Ruben Dias, Josko Gvardiol, dan Phil Foden.

Akankah Manchester City kembali menampilkan performa dominan? Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Sunderland, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Manchester City vs Sunderland digelar?

Manchester City vs Sunderland berlangsung di Etihad Stadium (Manchester) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 20 Sep 2026 - 09.00 Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Sunderland

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode yang telah ditentukan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fan juga bisa membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Sunderland?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kelompok usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan sesama rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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