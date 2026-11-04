Manchester City menjamu Napoli pada Selasa, 24 November 2026 di Etihad Stadium, Manchester.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada fase grup Liga Champions 2025/26, ketika Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Etihad Stadium. Dalam seluruh pertemuan mereka di kompetisi resmi UEFA, Manchester City unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua kemenangan Napoli, serta satu hasil imbang.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester City vs Napoli, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions dimulai?

Manchester City vs Napoli berlangsung di Etihad Stadium, Manchester, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions?

Ada beberapa pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Manchester City merupakan cara paling aman dan langsung. Biasanya, pembeli harus memiliki keanggotaan klub yang aktif, seperti keanggotaan Matchday atau Premium, untuk mengakses periode penjualan berdasarkan kriteria riwayat pemesanan. Tiket reguler resmi dan paket hospitalitas tersedia langsung melalui kanal ini.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi dari klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions?

Berikut rincian pilihan tiket dan perkiraan harganya dalam euro untuk laga Liga Champions UEFA mendatang antara Manchester City dan SSC Napoli:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler (tribun atas / belakang gawang): Mulai sekitar €55 hingga €70 , bergantung pada tingkat tribun dan blok tempat duduk.

Mulai sekitar , bergantung pada tingkat tribun dan blok tempat duduk. Tiket reguler (sisi panjang lapangan / pemandangan tengah): Umumnya berkisar antara €80 dan €130 bagi anggota selama periode awal penjualan.

Umumnya berkisar antara bagi anggota selama periode awal penjualan. Paket hospitalitas resmi: Mulai sekitar €200 hingga €400, bergantung pada fasilitas lounge yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas / sisi pendek lapangan: Umumnya mulai sekitar €60 hingga €95 .

Umumnya mulai sekitar . Penjualan kembali tiket tribun bawah / sisi panjang lapangan: Berkisar dari €100 hingga €230 .

Berkisar dari . Penjualan kembali tiket VIP & hospitalitas: Berkisar dari €250 hingga lebih dari €500, bergantung pada platform dan fasilitas yang disertakan.

Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs SSC Napoli

Manchester City memenangkan empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 2-4 di kandang melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Laga terakhirnya berakhir dengan kemenangan 5-1 atas AEK Athens di Liga Champions. Dalam periode ini, City juga mencatatkan kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Liga Primer dan 5-3 atas Sunderland. City mencetak 18 gol dan kebobolan 11 kali dalam lima laga tersebut, menunjukkan produktivitas serangan yang konsisten.

Napoli mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-3 atas Bodo/Glimt di Liga Champions, tetapi dalam periode yang sama Napoli kalah 1-0 dari Venezia di Serie A dan 3-1 dari Villarreal di Liga Champions. Napoli juga mengalahkan Frosinone 3-0 di Serie A dan bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina. Dalam lima laga tersebut, Napoli mencetak 12 gol dan kebobolan delapan kali.

Manchester City vs SSC Napoli: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada fase grup Liga Champions 2025/26, ketika Manchester City menang 2-0 di Etihad Stadium pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya di Liga Champions, City meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Napoli. Kedua tim juga sekali bermain imbang dalam rentang tersebut. Kemenangan terakhir Napoli terjadi pada November 2011, ketika mereka menang 2-1 di kandang.