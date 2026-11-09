Manchester City menjamu Napoli pada Selasa, 24 November 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub terjadi pada fase grup Liga Champions 2025/26, ketika Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Stadion Etihad. Dalam seluruh pertemuan mereka di kompetisi resmi UEFA, Manchester City unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Napoli, sementara satu laga berakhir imbang.

Kapan laga Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions dimulai?

Manchester City vs Napoli berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions?

Ada beberapa pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions antara Manchester City dan SSC Napoli mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Manchester City merupakan cara paling aman dan langsung. Biasanya, pembeli harus memiliki keanggotaan klub yang masih aktif, seperti keanggotaan Matchday atau Premium, untuk mengakses periode penjualan sesuai kriteria pemesanan sebelumnya. Tiket reguler resmi dan paket hospitality tersedia langsung melalui kanal ini.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions?

Berikut rincian pilihan tiket dan perkiraan harganya dalam euro untuk pertandingan Liga Champions UEFA mendatang antara Manchester City dan SSC Napoli:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler (tribun atas / belakang gawang): Mulai sekitar €55 hingga €70 , bergantung pada tingkat tribun dan blok tempat duduknya.

Mulai sekitar , bergantung pada tingkat tribun dan blok tempat duduknya. Tiket reguler (sisi panjang lapangan / bagian tengah): Umumnya berkisar antara €80 dan €130 bagi anggota selama periode awal penjualan.

Umumnya berkisar antara bagi anggota selama periode awal penjualan. Paket hospitality resmi: Mulai sekitar €200 hingga €400, bergantung pada fasilitas lounge yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas / sisi pendek lapangan: Umumnya mulai sekitar €60 hingga €95 .

Umumnya mulai sekitar . Penjualan kembali tiket tribun bawah / sisi panjang lapangan: Berkisar dari €100 hingga €230 .

Berkisar dari . Penjualan kembali tiket VIP & hospitality: Berkisar dari €250 hingga lebih dari €500, bergantung pada platform dan fasilitas yang disertakan.

Manchester City vs SSC Napoli di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs SSC Napoli

Manchester City memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 2-4 di kandang dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pada laga teranyar, mereka menang 5-1 atas AEK Athens di Liga Champions. Dalam rentang tersebut, City juga mencatat kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Liga Primer dan 5-3 atas Sunderland. City mencetak 18 gol dan kebobolan 11 kali dalam lima pertandingan itu, menunjukkan produktivitas serangan yang konsisten.

Napoli meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 4-3 atas Bodo/Glimt di Liga Champions, tetapi dalam periode yang sama mereka kalah 0-1 dari Venezia di Serie A dan 1-3 dari Villarreal di Liga Champions. Napoli juga mengalahkan Frosinone 3-0 di Serie A dan bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina. Mereka mencetak 12 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester City vs SSC Napoli: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada fase grup Liga Champions 2025/26, ketika Manchester City menang 2-0 di Stadion Etihad pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya di Liga Champions, City meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Napoli. Kedua tim juga pernah bermain imbang sekali dalam rentang tersebut. Kemenangan terakhir Napoli terjadi pada November 2011, ketika mereka menang 2-1 di kandang.