Manchester City akan menghadapi Paris Saint-Germain pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Etihad Stadium, Manchester.

Dalam tujuh pertemuan historis Liga Champions antara dua raksasa Eropa ini, Manchester City unggul dengan empat kemenangan dibandingkan dua milik PSG. Pertemuan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan dramatis 4-2 Paris Saint-Germain atas City di Parc des Princes pada kampanye Liga Champions 2024-25.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Manchester City vs Paris Saint-Germain akan kick-off di Etihad Stadium, Manchester, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Manchester City vs. Paris Saint-Germain di Etihad Stadium pada Rabu, 14 Oktober 2026, ikuti opsi utama berikut:

1. Ticketing resmi Manchester City

Membeli langsung melalui Manchester City menjamin akses resmi dengan harga normal.

2. Paket hospitality

Paket hospitality tersedia untuk publik umum tanpa persyaratan keanggotaan yang ketat.

Berapa harga tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Harga tiket untuk laga Liga Champions Manchester City vs. Paris Saint-Germain bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga normal atau membelinya melalui platform sekunder:

1. Tiket resmi dengan harga normal (penjualan langsung klub)

Jika dibeli langsung melalui Manchester City (untuk tiket reguler melalui akses keanggotaan):

Kursi standar dewasa: Berkisar dari €45 hingga €95 tergantung kategori tempat duduk (Shortside Upper vs. Longside Lower) dan status konsesi.

Diskon pemuda / lansia: Umumnya berkisar dari €25 hingga €60 .

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika membeli melalui platform tiket sekunder seperti StubHub karena tingginya permintaan:

Harga awal / minimum: Sekitar €115 - €135 untuk kursi Shortside Upper Tier.

Harga rata-rata penjualan kembali: Sekitar €280 - €320 .

Kursi Longside Lower Tier: Berkisar dari €170 hingga €250 .

Paket hospitality / VIP: Dimulai dari sekitar €180 dan bisa mencapai €2.400+ untuk executive box dan akses terowongan.

Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs Paris Saint-Germain

Manchester City menatap laga ini dengan lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Manchester United di Premier League pada 13 September, dengan Erling Haaland mencetak satu-satunya gol. Sebelumnya dalam rangkaian itu, City mengalahkan FC Porto 2-0 di Liga Champions dan menundukkan Crystal Palace 4-1 di Premier League. Mereka hanya kebobolan empat gol dalam lima laga tersebut sambil mencetak sembilan gol, serta membukukan dua clean sheet dalam prosesnya.

Performa terbaru PSG lebih beragam. Tim asuhan Luis Enrique memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, imbang dua kali dan kalah sekali. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Brest di Ligue 1 pada 13 September, dan mereka mengalahkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champions pada 9 September. Namun, kekalahan 2-1 dari Monaco serta dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Lille dan Rennes sebelumnya dalam rangkaian itu menunjukkan kerentanan yang akan coba dimanfaatkan City.

Manchester City vs Paris Saint-Germain: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Champions pada 22 Januari 2025, saat PSG mengalahkan Manchester City 4-2 di Paris. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, City menang tiga kali dan PSG dua kali, dengan duel semifinal Liga Champions 2021, yang dimenangi City secara agregat, menyumbang porsi signifikan dari sejarah tersebut. Kedua klub telah mencetak total gabungan 19 gol dalam lima pertandingan itu.



