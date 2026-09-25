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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Manchester City menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Manchester City akan menghadapi Paris Saint-Germain pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Etihad Stadium, Manchester.

Dalam tujuh pertemuan historis Liga Champions antara dua raksasa Eropa ini, Manchester City unggul dengan empat kemenangan dibandingkan dua milik PSG. Pertemuan terbaru mereka berakhir dengan kemenangan dramatis 4-2 Paris Saint-Germain atas City di Parc des Princes pada kampanye Liga Champions 2024-25.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Manchester City vs Paris Saint-Germain akan kick-off di Etihad Stadium, Manchester, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Manchester City vs. Paris Saint-Germain di Etihad Stadium pada Rabu, 14 Oktober 2026, ikuti opsi utama berikut:

1. Ticketing resmi Manchester City

  • Membeli langsung melalui Manchester City menjamin akses resmi dengan harga normal.

2. Paket hospitality

  • Paket hospitality tersedia untuk publik umum tanpa persyaratan keanggotaan yang ketat.

Berapa harga tiket Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Harga tiket untuk laga Liga Champions Manchester City vs. Paris Saint-Germain bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga normal atau membelinya melalui platform sekunder:

1. Tiket resmi dengan harga normal (penjualan langsung klub)

Jika dibeli langsung melalui Manchester City (untuk tiket reguler melalui akses keanggotaan):

  • Kursi standar dewasa: Berkisar dari €45 hingga €95 tergantung kategori tempat duduk (Shortside Upper vs. Longside Lower) dan status konsesi.
  • Diskon pemuda / lansia: Umumnya berkisar dari €25 hingga €60.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika membeli melalui platform tiket sekunder seperti StubHub karena tingginya permintaan:

  • Harga awal / minimum: Sekitar €115 - €135 untuk kursi Shortside Upper Tier.
  • Harga rata-rata penjualan kembali: Sekitar €280 - €320.
  • Kursi Longside Lower Tier: Berkisar dari €170 hingga €250.
  • Paket hospitality / VIP: Dimulai dari sekitar €180 dan bisa mencapai €2.400+ untuk executive box dan akses terowongan.

Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs Paris Saint-Germain

Manchester City menatap laga ini dengan lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Manchester United di Premier League pada 13 September, dengan Erling Haaland mencetak satu-satunya gol. Sebelumnya dalam rangkaian itu, City mengalahkan FC Porto 2-0 di Liga Champions dan menundukkan Crystal Palace 4-1 di Premier League. Mereka hanya kebobolan empat gol dalam lima laga tersebut sambil mencetak sembilan gol, serta membukukan dua clean sheet dalam prosesnya.

Performa terbaru PSG lebih beragam. Tim asuhan Luis Enrique memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, imbang dua kali dan kalah sekali. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Brest di Ligue 1 pada 13 September, dan mereka mengalahkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champions pada 9 September. Namun, kekalahan 2-1 dari Monaco serta dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Lille dan Rennes sebelumnya dalam rangkaian itu menunjukkan kerentanan yang akan coba dimanfaatkan City.

MCI

MCI - Performa

COV
M1-0
POR
M0-2
MUN
M0-1
NOR
M5-0
SUN
M5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
PSG

PSG - Performa

LIL
S2-2
ASM
K1-2
SLB
M6-1
B29
M0-1
OM
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Manchester City vs Paris Saint-Germain: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Liga Champions pada 22 Januari 2025, saat PSG mengalahkan Manchester City 4-2 di Paris. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, City menang tiga kali dan PSG dua kali, dengan duel semifinal Liga Champions 2021, yang dimenangi City secara agregat, menyumbang porsi signifikan dari sejarah tersebut. Kedua klub telah mencetak total gabungan 19 gol dalam lima pertandingan itu.

Head to Head

Manchester CitySeriParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
8Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar


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