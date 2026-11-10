Manchester City menjamu Leeds United pada Rabu, 2 Desember 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Manchester City lebih unggul. Mereka meraih kemenangan tipis 1-0 di Elland Road pada pertemuan terbaru di Liga Primer pada Februari 2026. Sebelum kemenangan yang diraih dengan susah payah itu, City juga menang tipis 3-2 atas Leeds dalam laga sengit di Stadion Etihad pada November 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester City vs Leeds United, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs Leeds United di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Manchester City vs Leeds United berlangsung di Stadion Etihad, Manchester pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 14.30 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Leeds United di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Leeds United, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Manchester City atau platform keanggotaan klub untuk tiket reguler maupun paket hospitalitas saat periode penjualan dibuka.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester City vs Leeds United di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Leeds United:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar: Biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga lebih dari £105 .

Biasanya berkisar dari sekitar . Paket hospitalitas dan VIP: Dimulai dari sekitar £61 untuk pengalaman hari pertandingan tingkat dasar dan mencapai £745 ke atas untuk akses ruang tunggu premium dan layanan bersantap.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket reguler: Harga umumnya dimulai dari sekitar £44 untuk kursi di tribun atas atau tribun belakang gawang, dengan harga rata-rata tiket yang ditawarkan sekitar £136.

Manchester City vs Leeds United di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City dan Leeds United

Manchester City mencatatkan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan 12 gol dicetak dan 10 gol kebobolan selama periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Aston Villa di Liga Primer, yang mengakhiri awal sempurna mereka di kompetisi domestik. Penampilan terbaik City dalam periode itu terjadi saat menang 5-1 atas AEK Athens di Liga Champions, meski mereka juga kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di kompetisi Eropa. Kemenangan 3-0 atas Liverpool di Anfield menjadi hasil terbaik mereka di kompetisi domestik dalam lima laga tersebut.

Leeds United menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Liga Primer. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol di markas Sunderland, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Hasil paling menonjol Leeds dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-1 atas Newcastle United, sementara satu-satunya kekalahan mereka terjadi dengan skor 2-1 melawan Arsenal.

Manchester City vs Leeds United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Manchester City di Elland Road pada Februari 2026. Dari lima pertemuan terakhir di Liga Primer dalam data tersebut, City memiliki catatan lebih baik dengan memenangi tiga pertandingan. Satu-satunya kemenangan Leeds dalam rangkaian itu diraih di kandang, sementara kemenangan City mencakup hasil 4-0 di kandang Brighton dan kemenangan kandang 3-2 pada November 2025.