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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Ipswich Town: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Premier League

Manchester City menghadapi Ipswich Town di Premier League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Manchester City akan menghadapi Ipswich Town pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Ipswich sebelumnya sempat lebih unggul, termasuk mencatat double yang berkesan atas City di liga pada musim 2000-01. Namun, pertemuan-pertemuan terbaru di kasta tertinggi menunjukkan Manchester City mendominasi duel ini, dengan kemenangan 4-1 di Stadion Etihad pada Agustus 2024 berkat hat-trick Erling Haaland.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Manchester City vs Ipswich Town di Premier League?

Manchester City vs Ipswich Town akan digelar di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

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Premier League - Pekan 7
Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Ipswich Town?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Manchester City vs Ipswich Town, ikuti opsi utama berikut ini:

1. Situs resmi Manchester City

  • Syarat keanggotaan: Tiket reguler untuk pertandingan Premier League di Stadion Etihad hampir secara eksklusif dijual kepada anggota resmi Cityzens Matchday atau Junior Members. Anda harus membeli keanggotaan terlebih dahulu sebelum mengakses portal tiket.
  • Rilis tiket & bursa tiket: Pertandingan cepat terjual habis, tetapi tiket tambahan sering tersedia mendekati hari pertandingan melalui rilis tiket resmi atau pemegang kartu musiman yang menjual kursi mereka di Manchester City Ticket Exchange resmi.
  • Paket hospitality: Jika tiket reguler telah habis terjual, opsi hospitality resmi, yang mencakup kursi pertandingan yang dipadukan dengan makanan, minuman, atau akses lounge, tidak memerlukan keanggotaan standar dan bisa dibeli langsung melalui situs web klub.

2. Tiket suporter tandang (sektor Ipswich Town)

  • Jika Anda ingin duduk di sektor tandang, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi Ipswich Town FC. Tiket ini dibatasi ketat untuk anggota terdaftar Ipswich Town atau pemegang tiket musiman berdasarkan poin loyalitas.

3. Platform tiket sekunder yang berwenang

  • Jika tiket reguler resmi tidak tersedia, marketplace tiket sekunder seperti StubHub menyediakan listing penjualan kembali antarsuporter untuk tiket reguler dan kursi hospitality. Harga di platform sekunder dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Ipswich Town?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Premier League Manchester City vs Ipswich Town bervariasi tergantung kategori kursi, sektor, dan kelompok usia.

1. Tiket resmi tuan rumah (sektor Manchester City)

Tiket reguler di Stadion Etihad dibagi berdasarkan kategori dan konsesi:

  • Dewasa: £30 - £60
  • Lansia (di atas 65 tahun) / Dewasa muda (18-21) / Suporter difabel: £22,50 - £45
  • Junior (di bawah 18 tahun): £10 - £30

2. Tiket resmi suporter tandang (sektor Ipswich Town)

  • Batas harga dewasa:£30 (Berdasarkan regulasi Premier League, semua tiket tandang dewasa di seluruh stadion dibatasi maksimal £30)
  • Konsesi & junior: £14 - £25

3. Paket hospitality

  • Hospitality resmi City: Berkisar dari £130 hingga £450+ per orang tergantung lounge, termasuk makanan/minuman, dan lokasi tempat duduk.

4. Platform penjualan kembali & pasar sekunder

  • Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga nominal resmi tidak berlaku, dan harga tiket biasanya mulai dari sekitar £50 hingga £110+ per tiket tergantung ketersediaan dan lokasi kursi.

Manchester City vs Ipswich Town di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs Ipswich Town

Manchester City memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Arsenal di Community Shield. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Porto di Liga Champions, dan City juga mencatat kemenangan 4-1 atas Crystal Palace di Premier League dalam periode tersebut. City mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu sambil kebobolan lima gol, dengan modal tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi jelang laga ini.

Ipswich Town memenangi dua dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhirnya. Penampilan terbaru mereka di Premier League berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Liverpool, dan sebelumnya mereka juga dikalahkan Manchester United dengan skor 5-2. Satu-satunya kemenangan liga dalam periode itu diraih saat melawan Sunderland. Dalam lima pertandingan, Ipswich mencetak delapan gol tetapi kebobolan sepuluh, mencerminkan lini belakang yang kesulitan menunjukkan konsistensi.

MCI

MCI - Performa

COV
M1-0
POR
M0-2
MUN
M0-1
NOR
M5-0
SUN
M5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
IPS

IPS - Performa

MUN
K5-2
LIV
K0-2
CRY
M2-3
ARS
K2-4
EVE
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester City vs Ipswich Town: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini adalah laga Premier League pada Januari 2025, ketika Manchester City menang 6-0 di Portman Road. Sebelumnya, City mengalahkan Ipswich 4-1 di Stadion Etihad pada Agustus 2024. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di semua kompetisi, City menang empat kali dan Ipswich sekali, dengan satu-satunya kemenangan Ipswich terjadi dalam laga Carabao Cup pada Desember 2000.

Head to Head

Manchester CitySeriIpswich Town
3
0
2
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
6
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
FT
FA Cup
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
16Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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