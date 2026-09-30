Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Ipswich Town: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Manchester City akan menghadapi Ipswich Town pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Ipswich sebelumnya sempat lebih unggul, termasuk mencatat double yang berkesan atas City di liga pada musim 2000-01. Namun, pertemuan-pertemuan terbaru di kasta tertinggi menunjukkan Manchester City mendominasi duel ini, dengan kemenangan 4-1 di Stadion Etihad pada Agustus 2024 berkat hat-trick Erling Haaland.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Manchester City vs Ipswich Town di Premier League?

Manchester City vs Ipswich Town akan digelar di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 10.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Ipswich Town?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Manchester City vs Ipswich Town, ikuti opsi utama berikut ini:

1. Situs resmi Manchester City

Syarat keanggotaan: Tiket reguler untuk pertandingan Premier League di Stadion Etihad hampir secara eksklusif dijual kepada anggota resmi Cityzens Matchday atau Junior Members. Anda harus membeli keanggotaan terlebih dahulu sebelum mengakses portal tiket.

Rilis tiket & bursa tiket: Pertandingan cepat terjual habis, tetapi tiket tambahan sering tersedia mendekati hari pertandingan melalui rilis tiket resmi atau pemegang kartu musiman yang menjual kursi mereka di Manchester City Ticket Exchange resmi.

Paket hospitality: Jika tiket reguler telah habis terjual, opsi hospitality resmi, yang mencakup kursi pertandingan yang dipadukan dengan makanan, minuman, atau akses lounge, tidak memerlukan keanggotaan standar dan bisa dibeli langsung melalui situs web klub.

2. Tiket suporter tandang (sektor Ipswich Town)

Jika Anda ingin duduk di sektor tandang, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi Ipswich Town FC. Tiket ini dibatasi ketat untuk anggota terdaftar Ipswich Town atau pemegang tiket musiman berdasarkan poin loyalitas.

3. Platform tiket sekunder yang berwenang

Jika tiket reguler resmi tidak tersedia, marketplace tiket sekunder seperti StubHub menyediakan listing penjualan kembali antarsuporter untuk tiket reguler dan kursi hospitality. Harga di platform sekunder dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Ipswich Town?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Premier League Manchester City vs Ipswich Town bervariasi tergantung kategori kursi, sektor, dan kelompok usia.

1. Tiket resmi tuan rumah (sektor Manchester City)

Tiket reguler di Stadion Etihad dibagi berdasarkan kategori dan konsesi:

Dewasa: £30 - £60

Lansia (di atas 65 tahun) / Dewasa muda (18-21) / Suporter difabel: £22,50 - £45

Junior (di bawah 18 tahun): £10 - £30

2. Tiket resmi suporter tandang (sektor Ipswich Town)

Batas harga dewasa: £30 (Berdasarkan regulasi Premier League, semua tiket tandang dewasa di seluruh stadion dibatasi maksimal £30)

Konsesi & junior: £14 - £25

3. Paket hospitality

Hospitality resmi City: Berkisar dari £130 hingga £450+ per orang tergantung lounge, termasuk makanan/minuman, dan lokasi tempat duduk.

4. Platform penjualan kembali & pasar sekunder

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga nominal resmi tidak berlaku, dan harga tiket biasanya mulai dari sekitar £50 hingga £110+ per tiket tergantung ketersediaan dan lokasi kursi.

Manchester City vs Ipswich Town di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs Ipswich Town

Manchester City memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Arsenal di Community Shield. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Porto di Liga Champions, dan City juga mencatat kemenangan 4-1 atas Crystal Palace di Premier League dalam periode tersebut. City mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu sambil kebobolan lima gol, dengan modal tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi jelang laga ini.

Ipswich Town memenangi dua dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhirnya. Penampilan terbaru mereka di Premier League berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Liverpool, dan sebelumnya mereka juga dikalahkan Manchester United dengan skor 5-2. Satu-satunya kemenangan liga dalam periode itu diraih saat melawan Sunderland. Dalam lima pertandingan, Ipswich mencetak delapan gol tetapi kebobolan sepuluh, mencerminkan lini belakang yang kesulitan menunjukkan konsistensi.

Manchester City vs Ipswich Town: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini adalah laga Premier League pada Januari 2025, ketika Manchester City menang 6-0 di Portman Road. Sebelumnya, City mengalahkan Ipswich 4-1 di Stadion Etihad pada Agustus 2024. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di semua kompetisi, City menang empat kali dan Ipswich sekali, dengan satu-satunya kemenangan Ipswich terjadi dalam laga Carabao Cup pada Desember 2000.