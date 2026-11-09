Manchester City menjamu Fulham pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Manchester City unggul jauh dalam rekor pertemuan kedua tim di Liga Primer, dengan memenangi 23 dari 36 laga melawan Fulham. Pertemuan-pertemuan terakhir mereka menghasilkan banyak gol, termasuk kemenangan dramatis Manchester City dengan skor 5-4 di Craven Cottage.

Kapan laga Manchester City vs Fulham di Liga Primer dimulai?

Manchester City vs Fulham berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 07.30 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Fulham di Liga Primer?

Ada beberapa cara utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Fulham di Stadion Etihad:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal tiket resmi Manchester City. Biasanya, pembeli perlu mengambil salah satu kategori keanggotaan klub, seperti Matchday, Junior, atau Premium Membership, agar dapat mengakses tiket selama periode penjualan yang berlaku. Untuk kategori pertandingan ini, anggota resmi baru maupun lama biasanya memenuhi syarat untuk membeli tiket.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester City vs Fulham di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Fulham di Stadion Etihad, berdasarkan pilihan dari klub secara resmi dan pasar penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

Alokasi khusus suporter lokal: Manchester City menyediakan tiket dalam jumlah terbatas untuk setiap laga kandang dengan harga khusus £10 bagi orang dewasa (dengan harga lebih rendah bagi penerima potongan harga dan anak kecil).

Manchester City menyediakan tiket dalam jumlah terbatas untuk setiap laga kandang dengan harga khusus bagi orang dewasa (dengan harga lebih rendah bagi penerima potongan harga dan anak kecil). Harga resmi tiket standar pertandingan: Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung melalui kategori keanggotaan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga lebih dari £60 , bergantung pada kategori keanggotaan dan lokasi kursi di stadion.

Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung melalui kategori keanggotaan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar , bergantung pada kategori keanggotaan dan lokasi kursi di stadion. Paket layanan premium resmi: Peningkatan fasilitas melalui paket resmi klub, seperti kursi berbantalan dan akses ke ruang tunggu, umumnya mulai dari sekitar £150 hingga lebih dari £250 per orang.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis dalam penjualan langsung oleh klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga termurah: Kursi dengan harga terendah mulai dari sekitar £45 hingga £76 .

Kursi dengan harga terendah mulai dari sekitar . Harga rata-rata penjualan kembali: Sebagian besar kursi standar di sisi panjang lapangan atau di tingkat tribun tengah berada pada kisaran harga median £100 hingga £145 .

Sebagian besar kursi standar di sisi panjang lapangan atau di tingkat tribun tengah berada pada kisaran harga median . Penjualan kembali tiket premium & VIP: Paket layanan premium yang banyak diminati atau kursi utama di bagian tengah tribun bawah dapat berharga mulai dari £160 hingga lebih dari £745, bergantung pada ketersediaan.

Manchester City vs Fulham di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs Fulham

Manchester City menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut adalah kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pada laga terbarunya, City meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Liga Primer lewat pertandingan sengit. Dalam rangkaian lima laga itu, City juga mengalahkan Liverpool (3-0) dan Sunderland (5-3). City mencetak 18 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan 12 gol, yang menunjukkan adanya kerentanan di lini pertahanan meski hasilnya positif.

Fulham meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hull City di Liga Primer. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Fulham juga menahan Liverpool tanpa gol dan bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Kekalahan 2-1 dari Ipswich Town menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu. Fulham pun menunjukkan kemampuan meraih hasil saat menghadapi lawan-lawan kuat.

Manchester City vs Fulham: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-0 Manchester City di Liga Primer, di Stadion Etihad pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Liga Primer, City memiliki rekor yang kuat dengan empat kemenangan, sedangkan Fulham tidak meraih satu pun. Satu pengecualian adalah kekalahan City dengan skor 4-5 di Craven Cottage pada Desember 2025, satu-satunya kesempatan Fulham meraih poin penuh dalam rangkaian tersebut.