Manchester City menjamu Fulham pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Manchester City memiliki keunggulan besar dalam sejarah pertemuan kedua tim di Premier League, dengan memenangi 23 dari 36 laga melawan Fulham. Pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim diwarnai banyak gol, termasuk kemenangan dramatis Manchester City dengan skor 5-4 di Craven Cottage.

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Kapan laga Manchester City vs Fulham di Premier League dimulai?

Manchester City vs Fulham di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 07.30 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Fulham di Premier League?

Ada beberapa cara utama untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Manchester City dan Fulham di Stadion Etihad:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket resmi Manchester City. Biasanya, Anda perlu membeli keanggotaan klub pada kategori tertentu (seperti Matchday, Junior, atau Premium Membership) agar dapat mengakses penjualan pada periode yang berlaku. Untuk kategori pertandingan ini, anggota resmi baru maupun lama biasanya memenuhi syarat untuk membeli tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Manchester City vs Fulham di Premier League?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League antara Manchester City dan Fulham di Stadion Etihad, berdasarkan pilihan dari kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Alokasi khusus untuk suporter lokal: Manchester City mengalokasikan tiket dalam jumlah terbatas untuk setiap laga kandang dengan harga khusus £10 bagi orang dewasa (dengan harga lebih rendah bagi kelompok yang berhak mendapat potongan dan anak-anak).

Manchester City mengalokasikan tiket dalam jumlah terbatas untuk setiap laga kandang dengan harga khusus bagi orang dewasa (dengan harga lebih rendah bagi kelompok yang berhak mendapat potongan dan anak-anak). Harga resmi standar pada hari pertandingan: Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung melalui kategori keanggotaan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga lebih dari £60 , bergantung pada kategori dan lokasi tempat duduk di stadion.

Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung melalui kategori keanggotaan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar , bergantung pada kategori dan lokasi tempat duduk di stadion. Paket hospitality resmi: Peningkatan fasilitas hospitality resmi klub (seperti kursi berbantalan dan akses ke lounge) umumnya dimulai dari sekitar £150 hingga lebih dari £250 per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis dalam penjualan melalui kanal utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penawaran termurah: Harga kursi paling terjangkau mulai dari sekitar £45 hingga £76 .

Harga kursi paling terjangkau mulai dari sekitar . Harga jual kembali rata-rata: Sebagian besar kursi standar di sisi memanjang lapangan atau tribun tingkat tengah berada pada kisaran harga median £100 hingga £145 .

Sebagian besar kursi standar di sisi memanjang lapangan atau tribun tingkat tengah berada pada kisaran harga median . Penjualan kembali tiket premium dan VIP: Harga paket hospitality yang banyak diminati atau kursi utama di bagian tengah tribun tingkat bawah dapat berkisar dari £160 hingga lebih dari £745, bergantung pada ketersediaan.

Manchester City vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City dan Fulham

Manchester City menyongsong pertandingan ini dengan empat kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 4-2 dari Paris Saint-Germain di Champions League. Pada laga terbaru, mereka meraih kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Premier League lewat pertandingan sengit. Dalam rentang tersebut, mereka juga mengalahkan Liverpool (3-0) dan Sunderland (5-3). City mencetak 18 gol dalam lima laga itu, tetapi juga kebobolan 12 kali, yang menunjukkan adanya kerentanan di lini pertahanan meski meraih hasil positif.

Fulham meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hull City di Premier League. Sebelumnya dalam rangkaian laga tersebut, mereka juga menahan Liverpool tanpa gol dan bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Kekalahan 2-1 dari Ipswich Town menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu, dan mereka menunjukkan kemampuan meraih hasil saat menghadapi lawan kuat.

Manchester City vs Fulham: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir dengan kemenangan Manchester City 3-0 di Premier League di Stadion Etihad pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, City memiliki rekor keseluruhan yang kuat, dengan empat kemenangan, sementara Fulham tidak meraih satu pun. Satu pengecualiannya adalah kekalahan City dengan skor 4-5 di Craven Cottage pada Desember 2025, satu-satunya kesempatan Fulham meraih poin penuh dalam rangkaian laga tersebut.