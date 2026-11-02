Manchester City menjamu Fulham pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Manchester City memiliki keunggulan besar dalam sejarah pertemuan kedua tim di Premier League, dengan memenangi 23 dari 36 laga melawan Fulham. Pertemuan-pertemuan terbaru mereka diwarnai banyak gol, termasuk kemenangan dramatis Manchester City dengan skor 5-4 di Craven Cottage.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester City vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Manchester City vs Fulham di Premier League dimulai?

Manchester City vs Fulham berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 21 November 2026.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 07.30 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Fulham di Premier League?

Ada beberapa cara utama untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Manchester City dan Fulham di Stadion Etihad:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket resmi Manchester City. Biasanya, pembeli perlu memiliki keanggotaan klub pada kategori tertentu, seperti Matchday, Junior, atau Premium Membership, agar dapat mengakses penjualan pada periode yang berlaku. Untuk kategori pertandingan ini, anggota resmi baru maupun lama biasanya berhak membeli tiket.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Manchester City vs Fulham di Premier League?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League antara Manchester City dan Fulham di Stadion Etihad, berdasarkan opsi resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Alokasi khusus untuk pendukung lokal: Manchester City mengalokasikan tiket dalam jumlah terbatas untuk setiap laga kandang dengan harga khusus £10 bagi orang dewasa, sementara tarif untuk kategori penerima diskon dan anak-anak lebih rendah.

Manchester City mengalokasikan tiket dalam jumlah terbatas untuk setiap laga kandang dengan harga khusus bagi orang dewasa, sementara tarif untuk kategori penerima diskon dan anak-anak lebih rendah. Harga resmi tiket standar pada hari pertandingan: Tiket reguler standar yang dibeli langsung melalui kategori keanggotaan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga lebih dari £60 , bergantung pada kategori keanggotaan dan lokasi tempat duduk di stadion.

Tiket reguler standar yang dibeli langsung melalui kategori keanggotaan resmi klub biasanya berkisar dari sekitar , bergantung pada kategori keanggotaan dan lokasi tempat duduk di stadion. Paket hospitality resmi: Peningkatan fasilitas hospitality resmi klub, seperti kursi berbantalan dan akses ke lounge, umumnya dimulai dari sekitar £150 hingga lebih dari £250 per orang.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga termurah: Kursi dengan harga paling terjangkau dimulai dari sekitar £45 hingga £76 .

Kursi dengan harga paling terjangkau dimulai dari sekitar . Harga jual kembali rata-rata: Sebagian besar kursi standar di sisi panjang lapangan atau tribun tingkat tengah berada pada kisaran harga median £100 hingga £145 .

Sebagian besar kursi standar di sisi panjang lapangan atau tribun tingkat tengah berada pada kisaran harga median . Penjualan kembali tiket premium dan VIP: Tiket hospitality yang banyak diminati atau kursi utama di bagian tengah tribun tingkat bawah dapat berkisar dari £160 hingga lebih dari £745, bergantung pada ketersediaan.

Manchester City vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs Fulham

Manchester City menghadapi pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 4-2 dari Paris Saint-Germain di Champions League. Pada laga terbarunya, City meraih kemenangan sengit 3-2 atas Ipswich Town di Premier League. Dalam rangkaian lima laga tersebut, mereka juga mengalahkan Liverpool (3-0) dan Sunderland (5-3). City mencetak 18 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi juga kebobolan 12 kali, yang menunjukkan adanya kelemahan di lini pertahanan meski hasilnya positif.

Fulham meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hull City di Premier League. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Fulham juga menahan Liverpool tanpa gol dan bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Kekalahan 2-1 dari Ipswich Town menjadi satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut, dan Fulham menunjukkan kemampuan meraih hasil saat menghadapi lawan kuat.

Manchester City vs Fulham: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-0 bagi Manchester City atas Fulham di Stadion Etihad pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, City memiliki rekor keseluruhan yang kuat dengan empat kemenangan, sementara Fulham tidak meraih satu pun. Satu pengecualiannya adalah kekalahan dramatis City dengan skor 4-5 di Craven Cottage pada Desember 2025. Hasil itu menjadi satu-satunya kesempatan Fulham meraih poin penuh dalam rangkaian tersebut.