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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Coventry City: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

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Premier League
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Coventry City

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan juara Inggris 10 kali itu beraksi di Etihad

Ini menjadi kisah dua City di Etihad pada Sabtu, 5 September, saat Manchester City, yang membidik kembali gelar Premier League, menghadapi Coventry City yang baru promosi asuhan Frank Lampard, yang memainkan sepak bola kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun.

Raut wajah muram saat jeda berubah total ketika peluit akhir berbunyi dalam laga pembuka liga Manchester City musim 2026/27 di Etihad. Meski tertinggal 1-0 dari Bournemouth, gol-gol telat dari duo bek Marc Guéhi dan Joško Gvardiol menyelamatkan Enzo Maresca, bos baru mereka, dari rasa malu.

Laga tandang di Premier League tidak menjadi lebih mudah bagi Coventry City. Setelah dibuat tak berdaya oleh juara bertahan Arsenal pada laga pembuka musim mereka, kini mereka harus bersiap menghadapi gempuran Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden, dan lainnya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester City vs Coventry City digelar?

Manchester City vs Coventry City berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 3
Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Coventry City

Ada beberapa opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara kursi tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Perlu keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal, dan nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MCI

MCI - Performa

KLA
M1-3
ATM
M3-1
ARS
K3-0
BOU
M2-1
CRY
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
COV

COV - Performa

ESP
M3-1
ASM
M2-0
ARS
K3-0
PLY
M2-4
HUL
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Manchester CitySeriCoventry City
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FT
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FT
10Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Manchester City vs Coventry City

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formasi
Coventry City crest
Coventry City
COV
3-4-3
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandC. RushworthC. RushworthA. AmendaA. AmendaB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. PinnockJ. DasilvaJ. DasilvaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaM. GrimesM. GrimesE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniT. AwoniyiT. Awoniyi
Coventry City crest
Coventry City
COV
4-1-4-1
Manchester City

Susunan Pemain Utama

Coventry City

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Maresca
  • F. Lampard
Manchester City

Cedera dan Larangan Bermain

Coventry City

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi


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