Manchester City menjamu Chelsea pada Minggu, 13 Desember 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Chelsea di Stamford Bridge pada April 2026, menjelang akhir musim Liga Primer. Kedua tim terakhir bertemu pada Mei 2026 di final Piala FA, ketika Manchester City menang tipis 1-0 untuk mengangkat trofi.

Simak panduan dari GOAL tentang semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester City vs Chelsea, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Manchester City vs Chelsea dimulai?

Pertandingan Manchester City vs Chelsea dimulai di Stadion Etihad, Manchester, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Manchester City vs Chelsea?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Manchester City vs Chelsea mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi Manchester City: Tiket laga kandang (di Stadion Etihad) pertama-tama tersedia bagi anggota Cityzens Matchday/Junior melalui undian atau periode pemesanan yang ditentukan. Membeli keanggotaan resmi klub biasanya diperlukan untuk mengakses antrean portal tiket pertandingan yang banyak diminati.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Liga Primer Manchester City vs Chelsea?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer Manchester City vs Chelsea mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan standar untuk dewasa: Biasanya berkisar dari sekitar £45 hingga £75 lebih .

Biasanya berkisar dari sekitar . Paket hospitalitas resmi pertandingan: Mulai dari sekitar £150 hingga £250 lebih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan awal klub sudah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket yang dijual kembali: Biasanya mulai dari sekitar £73 hingga £75 .

Biasanya mulai dari sekitar . Rata-rata harga pasar: Kerap berada di kisaran £250 hingga £600 lebih .

Kerap berada di kisaran . Tiket VIP dan hospitalitas yang dijual kembali: Sering kali mulai dari £127.

Manchester City vs Chelsea di Liga Primer: semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City dan Chelsea

Manchester City meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang di Piala Liga Inggris. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest di Liga Primer. Dalam periode itu, mereka juga kalah dari Aston Villa dan Brighton di liga. City menang 3-2 saat bertandang ke markas RB Leipzig di Liga Champions, menunjukkan bahwa mereka masih mampu tampil di level tertinggi Eropa. Mereka kebobolan dalam empat dari lima pertandingan terakhir, dan rapuhnya pertahanan itu akan menjadi kekhawatiran Maresca menjelang laga ini.

Chelsea meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga Liga Primer terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 di kandang Sunderland, meski sebelumnya mereka mengalahkan Manchester United 2-0 di Stamford Bridge. Mereka tersingkir dari Piala Liga Inggris setelah bermain imbang 1-1 dengan Liverpool dan kalah 2-0 dari Tottenham di liga. Chelsea mencetak empat gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester City vs Chelsea: catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika Manchester City mengalahkan Chelsea 1-0 di Piala FA. Sebelumnya, City menang 3-0 di Stamford Bridge dalam laga Liga Primer pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Manchester City meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan City di Stamford Bridge, sementara Chelsea belum pernah mengalahkan mereka dalam periode tersebut. City hanya kebobolan dua gol dan mencetak sembilan gol dalam lima pertemuan itu.