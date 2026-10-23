Sepanjang sejarah pertemuan di semua kompetisi, Manchester City mencatatkan 21 kemenangan, berbanding 8 kemenangan Brighton, dengan 7 pertandingan berakhir imbang.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Januari 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga sengit di Stadion Etihad.

Simak panduan GOAL tentang semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Manchester City vs Brighton & Hove Albion, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Manchester City vs Brighton & Hove Albion akan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 11.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Manchester City vs Brighton & Hove Albion, tanpa perincian harga:

Keanggotaan resmi klub (Manchester City): Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi klub. Untuk mendapatkan tiket masuk standar, biasanya diperlukan keanggotaan klub berbayar yang masih aktif, seperti keanggotaan Matchday atau Junior. Alokasi tiket diatur untuk setiap anggota.

Paket hospitalitas dan VIP resmi: Jika tiket standar tidak tersedia atau Anda menginginkan pengalaman menonton yang lebih eksklusif, paket hospitalitas resmi klub menawarkan pilihan tempat duduk premium, akses ke lounge, dan fasilitas eksklusif.

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Manchester City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer?

Berikut harga tiket untuk pertandingan Manchester City vs Brighton & Hove Albion mendatang di Liga Primer, berdasarkan kanal resmi dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar (anggota resmi): Harga tiket masuk umum resmi untuk dewasa berkisar antara £30 hingga £60 , tergantung tingkat dan kategori pertandingan. Tarif khusus tersedia untuk anak-anak (mulai £15), dewasa muda, dan lansia.

Paket hospitalitas resmi: Pengalaman menonton premium dan paket lounge eksklusif yang dibeli langsung melalui klub mulai dari £130 per orang dan dapat melampaui £1.000 untuk suite kelas atas seperti Tunnel Club.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk umum / kursi penjualan kembali: Biasanya mulai dari harga setara £55 hingga £65 , meski harga berubah-ubah tergantung permintaan, kategori tempat duduk, dan seberapa dekat hari pertandingan.

Paket hospitalitas yang dijual kembali: Umumnya mulai dari sekitar £140 dan meningkat sesuai fasilitas paket.

Manchester City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs Brighton & Hove Albion

Manchester City memenangi kelima pertandingan terakhirnya, dengan kemenangan di Liga Primer, Piala Carabao, dan Liga Champions. Dalam pertandingan terakhir, mereka menang 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Piala Carabao. Dalam lima laga tersebut, City mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol, dengan produktivitas serangan yang konsisten.

Brighton memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 4-3 dari Chelsea pada akhir Agustus. Sejak itu, tim asuhan Hurzeler tampil sangat baik, termasuk menang 3-0 di kandang Arsenal dan 5-0 atas Coventry City. Mereka mencetak 14 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester City vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 1-1 di Stadion Etihad pada Januari 2026. Brighton memenangi dua dari lima pertemuan terakhir, sementara City menang sekali dan dua pertandingan berakhir imbang. Dalam rangkaian tersebut, Brighton meraih dua kemenangan tandang berturut-turut di Etihad, termasuk kemenangan 2-1 pada Agustus 2025 dan 2-1 pada November 2024.