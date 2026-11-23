Manchester City menjamu Bradford City pada Selasa, 15 Desember 2026 di Stadion Etihad, Manchester.

Perempat-final Carabao Cup mendatang di Stadion Etihad akan menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka dalam lebih dari 24 tahun, mempertemukan kekuatan besar Liga Primer dengan tim League One yang berambisi menumbangkan tim unggulan. Kedua klub terakhir kali bertemu dalam pertandingan kompetitif pada musim First Division 2001–02, ketika Manchester City memenangi kedua pertemuan liga dengan kemenangan kandang 3-1 dan kemenangan tandang 2-0.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Bradford City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Carabao Cup Manchester City vs Bradford City dimulai?

Manchester City vs Bradford City berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Selasa, 15 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Carabao Cup Manchester City vs Bradford City?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Carabao Cup Manchester City vs Bradford City:

1. Kanal Resmi Klub

Alokasi Resmi Manchester City untuk Suporter Tuan Rumah: Tiket tersedia melalui portal tiket resmi Manchester City. Bergantung pada ketersediaan saat ini, tiket telah dibuka untuk penjualan umum atau jenjang keanggotaan klub tertentu, seperti anggota Matchday, Premium, atau Junior.

Tiket tersedia melalui portal tiket resmi Manchester City. Bergantung pada ketersediaan saat ini, tiket telah dibuka untuk penjualan umum atau jenjang keanggotaan klub tertentu, seperti anggota Matchday, Premium, atau Junior. Alokasi Resmi Bradford City untuk Suporter Tandang: Tiket ini dijual langsung melalui sistem tiket Bradford City berdasarkan jenjang poin loyalitas bagi suporternya, dimulai dari pemegang poin tinggi, lalu pemegang tiket musiman dan suporter tandang umum.

2. Pasar Penjualan Kembali Tiket

Platform Penjualan Kembali Tiket: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi utama habis.

Berapa harga tiket Carabao Cup Manchester City vs Bradford City?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Carabao Cup Manchester City vs Bradford City:

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Standar Dewasa: Berkisar dari £17,50 hingga £20.

Berkisar dari Tiket Diskon (Usia di atas 65 tahun dan Dewasa Muda berusia 18–21 tahun): Berharga antara £12,50 dan £15 .

Berharga antara . Tiket Junior (Usia di bawah 18 tahun): Mendapat potongan harga besar dengan tarif tetap £5 di seluruh tribune standar.

Mendapat potongan harga besar dengan tarif tetap di seluruh tribune standar. Premium & Layanan Hospitality Klub: Mulai sekitar £27,50 untuk anggota atau mencapai sekitar £200.

2. Pasar Penjualan Kembali Tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menampilkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga Awal / Minimum Penjualan Kembali: Biasanya mulai sekitar £19 hingga £23.

Biasanya mulai sekitar Harga Rata-Rata Pasar: Umumnya berkisar antara £25 dan £75 atau lebih.

Manchester City vs Bradford City di Carabao Cup: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs Bradford City

Manchester City menghadapi pertandingan ini setelah meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang diraih di Carabao Cup. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest di Liga Primer, melanjutkan periode sulit di kompetisi domestik. City sempat meraih hasil positif dalam laga tandang dengan mengalahkan RB Leipzig 3-2 di Liga Champions. Mereka kebobolan dalam empat dari lima laga terakhir, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol sepanjang periode tersebut.

Lima laga terakhir Bradford City mencakup dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam pertandingan kompetitif, ditambah satu kemenangan di EFL Trophy. Hasil terbarunya adalah kemenangan 7-0 atas Marine di Piala FA, dan mereka juga mengalahkan Peterborough United 2-0 di Carabao Cup. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini adalah kekalahan 3-0 dari Huddersfield Town di League One. Bradford mencetak 13 gol dalam lima laga terakhirnya dan kebobolan tiga gol.

Manchester City vs Bradford City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub yang tercatat terjadi pada Maret 2002, ketika Manchester City menang tandang 2-0 atas Bradford City di Championship. Sebelumnya, City menang 3-1 saat menjamu Bradford pada Desember 2001, juga di Championship. Rekor dari empat pertemuan yang tercantum menunjukkan Manchester City menang tiga kali, dengan satu hasil imbang, yakni skor 2-2 di kandang Bradford dalam pertandingan Liga Primer pada Maret 2001.