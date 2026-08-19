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Etihad Stadium
team-logoAFC Bournemouth
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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Bournemouth: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Manchester City
AFC Bournemouth

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan tiket untuk laga pembuka musim Manchester City di Etihad

Era pasca-Pep benar-benar dimulai pada Minggu, 23 Agustus, saat Enzo Maresca memimpin Manchester City di Etihad Stadium untuk laga Premier League pertama mereka musim ini melawan Bournemouth, dan Anda bisa hadir di sana dengan memesan tiket mulai hari ini.

Bukan hanya Manchester City yang mengalami pergantian arah di kursi manajer, karena Marco Rose telah mengambil alih Bournemouth, dengan Andoni Iraola pindah ke utara untuk menjadi bos baru Liverpool.

Menghadapi Bournemouth akan membangkitkan kenangan menyakitkan bagi fans Manchester City, karena hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth di Vitality Stadium pada Mei lalu mengakhiri impian mereka untuk merebut kembali gelar Premier League. Namun, City tampil dominan di kandang, memenangi tiga pertandingan terakhir melawan Bournemouth di Etihad dengan agregat 12-3.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Manchester City vs Bournemouth, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Manchester City vs Bournemouth digelar?

Manchester City menjamu Bournemouth di Etihad Stadium, Manchester, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST, pada Minggu, 23 Agustus.

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Premier League - Pekan 1
Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Bournemouth

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang Tiket Musiman & Debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota Resmi Klub Berbayar (Sistem Ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran Tiket Resmi (Resale): Jika sebuah pertandingan habis terjual, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan Umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Bournemouth?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok Usia & Konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi Pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi Tempat Duduk: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Perlu Keanggotaan Resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & Ketersediaan Tiket Tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MCI

MCI - Performa

AVL
K1-2
INT
K1-1
KLA
M1-3
ATM
M3-1
ARS
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BOU

BOU - Performa

FCP
M4-1
FCA
M2-5
GEN
M10-1
BET
S2-2
M05
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
22/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Manchester CitySeriAFC Bournemouth
3
1
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
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Manchester City
MCI
3
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AFC Bournemouth
BOU
1
FT
Premier League
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Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
FA Cup
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AFC Bournemouth
BOU
1
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Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
10Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Manchester City vs AFC Bournemouth

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formasi
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. LewisR. LewisR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovA. SemenyoA. SemenyoN. O'ReillyN. O'ReillyE. AndersonE. AndersonM. GuehiM. GuehiP. FodenP. FodenE. HaalandE. HaalandD. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. SmithA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertA. ScottA. ScottL. CookL. CookEvanilsonEvanilson
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester City

Susunan Pemain Utama

AFC Bournemouth

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Maresca
  • M. Rose
Manchester City

Cedera dan Larangan Bermain

AFC Bournemouth

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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