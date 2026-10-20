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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs AEK Athens: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Manchester City
AEK Athens
Champions League

Manchester City menghadapi AEK Athens di Liga Champions. Berikut cara mengamankan tiket Anda.

Manchester City mengawali kiprahnya dengan kemenangan tandang 2-0 atas FC Porto. AEK Athens merebut tempat di fase liga setelah mengalahkan Levski Sofia dengan agregat 4-0 di babak play-off.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs AEK Athens, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Manchester City vs AEK Athens dimulai di Stadion Etihad, Manchester, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions yang berlangsung di Stadion Etihad pada 20 Oktober 2026, gunakan cara berikut:

1. Portal tiket resmi Manchester City

  • Kunjungi situs resmi Manchester City, lalu buka bagian Tiket dan Hospitality.

2. Alokasi tiket tandang (suporter AEK Athens)

  • Suporter yang ingin duduk di tribun tim tamu harus mendapatkan tiket langsung melalui kantor tiket resmi AEK Athens atau program alokasi tiket suporter tandang, karena klub tuan rumah tidak menjual tiket tandang.

Berapa harga tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions?

Harga tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions UEFA bervariasi menurut kategori tempat duduk dan golongan pembelian:

1. Tiket umum (dewasa)

  • Harga tiket standar untuk dewasa biasanya berkisar antara €45 hingga €95, bergantung pada tingkat tribun dan sudut pandang (di belakang gawang atau di sisi panjang lapangan).

2. Tiket diskon / junior

  • Harga tiket diskon untuk lansia, dewasa muda, dan junior umumnya berkisar antara €25 dan €50.

3. Tribun suporter tandang (AEK Athens)

  • Berdasarkan peraturan UEFA, harga tiket bagi suporter tandang dibatasi maksimal €70.

4. Paket hospitality pada hari pertandingan

  • Harga paket VIP resmi dan pilihan lounge hospitality mulai dari sekitar €180 dan bisa melebihi €450+, bergantung pada layanan bersantap dan lokasi tempat duduk.

Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs AEK Athens

Manchester City memenangi lima pertandingan terakhirnya di Liga Primer, Liga Champions, dan Piala Carabao. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Norwich City di Piala Carabao pada 17 September. Dalam rangkaian tersebut, City juga mengalahkan Manchester United 1-0 di Liga Primer dan FC Porto 2-0 di Liga Champions. City mencetak 12 gol dan kebobolan dua kali dalam lima laga itu, serta mencatatkan dua kali nirbobol.

AEK Athens meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 8-1 atas Panserraikos FC di ajang piala. Mereka juga mengalahkan LASK 1-0 di Liga Champions dan membantai Aris Thessaloniki 5-0 di Super League. Satu-satunya laga ketika mereka kehilangan poin berakhir imbang 1-1 melawan Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Performa

NOR
M5-0
SUN
M5-3
LIV
M0-3
PSG
K2-4
IPS
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AEK

AEK - Performa

ATT
S1-1
PAF
M8-1
VOL
M1-2
OFI
M3-0
SHK
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Manchester City vs AEK Athens: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan antara Manchester City dan AEK Athens saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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