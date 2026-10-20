Manchester City mengawali kiprahnya dengan kemenangan tandang 2-0 atas FC Porto. AEK Athens merebut tempat di fase liga setelah mengalahkan Levski Sofia dengan agregat 4-0 di babak play-off.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs AEK Athens, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Manchester City vs AEK Athens dimulai di Stadion Etihad, Manchester, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions yang berlangsung di Stadion Etihad pada 20 Oktober 2026, gunakan cara berikut:

1. Portal tiket resmi Manchester City

Kunjungi situs resmi Manchester City, lalu buka bagian Tiket dan Hospitality.

2. Alokasi tiket tandang (suporter AEK Athens)

Suporter yang ingin duduk di tribun tim tamu harus mendapatkan tiket langsung melalui kantor tiket resmi AEK Athens atau program alokasi tiket suporter tandang, karena klub tuan rumah tidak menjual tiket tandang.

Berapa harga tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions?

Harga tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions UEFA bervariasi menurut kategori tempat duduk dan golongan pembelian:

1. Tiket umum (dewasa)

Harga tiket standar untuk dewasa biasanya berkisar antara €45 hingga €95 , bergantung pada tingkat tribun dan sudut pandang (di belakang gawang atau di sisi panjang lapangan).

2. Tiket diskon / junior

Harga tiket diskon untuk lansia, dewasa muda, dan junior umumnya berkisar antara €25 dan €50 .

3. Tribun suporter tandang (AEK Athens)

Berdasarkan peraturan UEFA, harga tiket bagi suporter tandang dibatasi maksimal €70 .

4. Paket hospitality pada hari pertandingan

Harga paket VIP resmi dan pilihan lounge hospitality mulai dari sekitar €180 dan bisa melebihi €450+ , bergantung pada layanan bersantap dan lokasi tempat duduk.

Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Manchester City vs AEK Athens

Manchester City memenangi lima pertandingan terakhirnya di Liga Primer, Liga Champions, dan Piala Carabao. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Norwich City di Piala Carabao pada 17 September. Dalam rangkaian tersebut, City juga mengalahkan Manchester United 1-0 di Liga Primer dan FC Porto 2-0 di Liga Champions. City mencetak 12 gol dan kebobolan dua kali dalam lima laga itu, serta mencatatkan dua kali nirbobol.

AEK Athens meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 8-1 atas Panserraikos FC di ajang piala. Mereka juga mengalahkan LASK 1-0 di Liga Champions dan membantai Aris Thessaloniki 5-0 di Super League. Satu-satunya laga ketika mereka kehilangan poin berakhir imbang 1-1 melawan Asteras Tripolis.

Manchester City vs AEK Athens: Rekor pertemuan terkini

Data pertemuan antara Manchester City dan AEK Athens saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini.