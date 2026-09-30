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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs AEK Athens: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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AEK Athens
Champions League

Manchester City menghadapi AEK Athens di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Manchester City akan menghadapi AEK Athens pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Etihad Stadium, Manchester.

City memasuki kampanye ini setelah meraih kemenangan tandang 2-0 atas FC Porto pada laga pembuka. AEK Athens memastikan tempat mereka di fase liga setelah mengalahkan Levski Sofia dengan agregat 4-0 di babak play-off.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs AEK Athens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions?

Manchester City vs AEK Athens akan kick-off di Etihad Stadium, Manchester, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Manchester City vs AEK Athens?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Manchester City vs AEK Athens di Etihad Stadium pada 20 Oktober 2026, ikuti metode pembelian berikut:

1. Portal tiket resmi Manchester City

  • Kunjungi situs resmi Manchester City pada bagian Ticketing and Hospitality.

2. Alokasi suporter tandang (AEK Athens)

  • Suporter yang ingin duduk di sektor tim tamu harus mendapatkan tiket langsung melalui kantor tiket resmi AEK Athens atau program alokasi suporter tandang mereka, karena tiket tandang tidak dijual oleh klub tuan rumah.

Berapa harga tiket Liga Champions Manchester City vs AEK Athens?

Harga tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori kursi dan tingkat pembelian:

1. Tiket reguler (dewasa)

  • Tiket dewasa standar biasanya berkisar dari €45 hingga €95, tergantung penempatan tingkat tribun dan pandangan ke lapangan (di belakang gawang atau sisi panjang lapangan).

2. Tiket konsesi / junior

  • Tiket diskon untuk lansia, dewasa muda, dan junior umumnya berada di kisaran €25 hingga €50.

3. Sektor suporter tandang (AEK Athens)

  • Harga tiket untuk suporter tim tamu dibatasi oleh regulasi UEFA untuk suporter tandang dengan maksimum €70.

4. Hospitality pada hari pertandingan

  • Paket VIP resmi dan opsi lounge hospitality dimulai dari sekitar €180 dan bisa melebihi €450+ tergantung tingkat jamuan dan lokasi kursi.

Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs AEK Athens

Manchester City memenangi kelima pertandingan terakhir mereka, dengan mencatatkan kemenangan di Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Norwich City di Carabao Cup pada 17 September, dan mereka juga mengalahkan Manchester United 1-0 di Premier League serta FC Porto 2-0 di Liga Champions dalam rentetan tersebut. City mencetak 12 gol dan kebobolan dua gol dalam lima laga itu, serta menorehkan dua clean sheet.

AEK Athens memenangi empat pertandingan dan sekali imbang dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan piala 8-1 atas Panserraikos FC, sementara mereka juga mengalahkan LASK 1-0 di Liga Champions dan membantai Aris Thessaloniki 5-0 di Super League. Satu-satunya poin yang hilang datang saat mereka bermain imbang 1-1 melawan Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Performa

COV
M1-0
POR
M0-2
MUN
M0-1
NOR
M5-0
SUN
M5-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
AEK

AEK - Performa

ARI
M5-0
LAS
M1-0
ATT
S1-1
PAF
M8-1
VOL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester City vs AEK Athens: Rekor head-to-head terbaru

Saat ini belum tersedia data head-to-head antara Manchester City dan AEK Athens untuk laga ini.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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