Manchester City akan menghadapi AEK Athens pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Etihad Stadium, Manchester.

City memasuki kampanye ini setelah meraih kemenangan tandang 2-0 atas FC Porto pada laga pembuka. AEK Athens memastikan tempat mereka di fase liga setelah mengalahkan Levski Sofia dengan agregat 4-0 di babak play-off.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs AEK Athens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions?

Manchester City vs AEK Athens akan kick-off di Etihad Stadium, Manchester, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Manchester City vs AEK Athens?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions Manchester City vs AEK Athens di Etihad Stadium pada 20 Oktober 2026, ikuti metode pembelian berikut:

1. Portal tiket resmi Manchester City

Kunjungi situs resmi Manchester City pada bagian Ticketing and Hospitality.

2. Alokasi suporter tandang (AEK Athens)

Suporter yang ingin duduk di sektor tim tamu harus mendapatkan tiket langsung melalui kantor tiket resmi AEK Athens atau program alokasi suporter tandang mereka, karena tiket tandang tidak dijual oleh klub tuan rumah.

Berapa harga tiket Liga Champions Manchester City vs AEK Athens?

Harga tiket Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions UEFA bervariasi tergantung kategori kursi dan tingkat pembelian:

1. Tiket reguler (dewasa)

Tiket dewasa standar biasanya berkisar dari €45 hingga €95 , tergantung penempatan tingkat tribun dan pandangan ke lapangan (di belakang gawang atau sisi panjang lapangan).

2. Tiket konsesi / junior

Tiket diskon untuk lansia, dewasa muda, dan junior umumnya berada di kisaran €25 hingga €50 .

3. Sektor suporter tandang (AEK Athens)

Harga tiket untuk suporter tim tamu dibatasi oleh regulasi UEFA untuk suporter tandang dengan maksimum €70 .

4. Hospitality pada hari pertandingan

Paket VIP resmi dan opsi lounge hospitality dimulai dari sekitar €180 dan bisa melebihi €450+ tergantung tingkat jamuan dan lokasi kursi.

Manchester City vs AEK Athens di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs AEK Athens

Manchester City memenangi kelima pertandingan terakhir mereka, dengan mencatatkan kemenangan di Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Norwich City di Carabao Cup pada 17 September, dan mereka juga mengalahkan Manchester United 1-0 di Premier League serta FC Porto 2-0 di Liga Champions dalam rentetan tersebut. City mencetak 12 gol dan kebobolan dua gol dalam lima laga itu, serta menorehkan dua clean sheet.

AEK Athens memenangi empat pertandingan dan sekali imbang dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan piala 8-1 atas Panserraikos FC, sementara mereka juga mengalahkan LASK 1-0 di Liga Champions dan membantai Aris Thessaloniki 5-0 di Super League. Satu-satunya poin yang hilang datang saat mereka bermain imbang 1-1 melawan Asteras Tripolis.

Manchester City vs AEK Athens: Rekor head-to-head terbaru

Saat ini belum tersedia data head-to-head antara Manchester City dan AEK Athens untuk laga ini.