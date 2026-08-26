Malaga akan menghadapi Villarreal pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Villarreal bertandang ke Andalusia dengan target meraih poin tandang penting saat mereka memburu posisi kualifikasi Eropa di klasemen liga. Laga ini menghidupkan kembali rivalitas bersejarah di kasta tertinggi antara kedua tim, yang terakhir kali bertemu di LaLiga pada April 2018 ketika Málaga mengamankan kemenangan kandang 1-0.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Malaga vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Malaga vs Villarreal akan kick-off di Estadio La Rosaleda, Malaga.

LaLiga - Pekan 6 17 Sep 2026 - 15.30 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Anda memiliki beberapa opsi:

1. Portal Tiket Resmi Málaga CF

Portal Tiket Resmi Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) atau melalui situs utama klub ( malagacf.com ). Penjualan resmi untuk publik umumnya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan. Membeli langsung dari klub tuan rumah menjamin keabsahan tiket dengan harga nominal.

2. Loket Tiket Stadion Fisik (Datang Langsung)

Anda dapat membeli kursi yang masih tersedia langsung di loket stadion selama pekan pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

3. Platform Penjualan Kembali Sekunder

Jika tiket resmi kategori umum sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali.

Tiket sering kali tercantum lebih awal di situs penjualan kembali oleh pemegang tiket musiman atau penjual kembali.

Harga ditentukan oleh permintaan penjual dan biasanya lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui saluran resmi atau platform sekunder:

Tiket Resmi Klub (Harga Nominal): Tiket standar kategori umum langsung dari Málaga CF biasanya berkisar antara €30 hingga €75 , tergantung tribun dan kategori tempat duduk (misalnya, belakang gawang vs. sisi tribun utama).

Paket Hospitality / VIP Resmi: Kursi premium dan opsi lounge VIP melalui penjualan resmi mulai dari sekitar €120 hingga €200 .

Platform Penjualan Kembali Sekunder: Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini dimulai dari sekitar €75 hingga €90 untuk kursi entry-level, dengan rata-rata tiket yang terdaftar berkisar hingga €150 hingga €170 atau lebih tergantung permintaan.

Malaga vs Villarreal di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Villarreal

Malaga meraih satu poin dari dua pertandingan LaLiga mereka sejauh ini, dengan rangkaian lima laga mereka di semua ajang kompetitif dan uji coba menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna pada 24 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada laga pembuka LaLiga. Hasil pramusim mencakup imbang 2-2 melawan Fulham dan menang 4-2 atas Al-Arabi, meski kekalahan 2-1 dari AD Ceuta FC juga termasuk dalam rangkaian tersebut.

Villarreal datang dengan dua hasil imbang dari dua laga LaLiga mereka. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah hasil imbang 2-2 di markas Atletico Madrid pada 23 Agustus. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Racing Santander pada pekan pembuka. Kemenangan uji coba atas Galatasaray dan Levante mengapit kekalahan pramusim 3-1 dari Lens. Dalam seluruh lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

Malaga vs Villarreal: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 1 April 2018, ketika Malaga menang 1-0 di La Rosaleda. Dalam lima pertemuan tercatat terakhir, Malaga membukukan dua kemenangan, sama dengan dua milik Villarreal, dengan satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu dalam laga uji coba pada Agustus 2017, yang dimenangkan Malaga 1-0, dan Villarreal meraih kemenangan kandang 2-0 pada November 2017.

Klasemen Malaga vs Villarreal

Di klasemen LaLiga saat ini, Villarreal berada di posisi kesembilan dan Malaga menempati peringkat ke-16.