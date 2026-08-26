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Cara mendapatkan tiket Malaga vs Villarreal: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Malaga menghadapi Villarreal di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Malaga akan menghadapi Villarreal pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Villarreal bertandang ke Andalusia dengan target meraih poin tandang penting saat mereka memburu posisi kualifikasi Eropa di klasemen liga. Laga ini menghidupkan kembali rivalitas bersejarah di kasta tertinggi antara kedua tim, yang terakhir kali bertemu di LaLiga pada April 2018 ketika Málaga mengamankan kemenangan kandang 1-0.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Malaga vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Malaga vs Villarreal akan kick-off di Estadio La Rosaleda, Malaga.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Anda memiliki beberapa opsi:

1. Portal Tiket Resmi Málaga CF

Portal Tiket Resmi Málaga CF (entradas.malagacf.com) atau melalui situs utama klub (malagacf.com). Penjualan resmi untuk publik umumnya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan. Membeli langsung dari klub tuan rumah menjamin keabsahan tiket dengan harga nominal.

2. Loket Tiket Stadion Fisik (Datang Langsung)

Anda dapat membeli kursi yang masih tersedia langsung di loket stadion selama pekan pertandingan atau pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

3. Platform Penjualan Kembali Sekunder

Jika tiket resmi kategori umum sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali.

Tiket sering kali tercantum lebih awal di situs penjualan kembali oleh pemegang tiket musiman atau penjual kembali.

Harga ditentukan oleh permintaan penjual dan biasanya lebih tinggi daripada harga nominal.

Berapa harga tiket Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui saluran resmi atau platform sekunder:

  • Tiket Resmi Klub (Harga Nominal): Tiket standar kategori umum langsung dari Málaga CF biasanya berkisar antara €30 hingga €75, tergantung tribun dan kategori tempat duduk (misalnya, belakang gawang vs. sisi tribun utama).
  • Paket Hospitality / VIP Resmi: Kursi premium dan opsi lounge VIP melalui penjualan resmi mulai dari sekitar €120 hingga €200.
  • Platform Penjualan Kembali Sekunder: Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini dimulai dari sekitar €75 hingga €90 untuk kursi entry-level, dengan rata-rata tiket yang terdaftar berkisar hingga €150 hingga €170 atau lebih tergantung permintaan.

Malaga vs Villarreal di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Villarreal

Malaga meraih satu poin dari dua pertandingan LaLiga mereka sejauh ini, dengan rangkaian lima laga mereka di semua ajang kompetitif dan uji coba menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna pada 24 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada laga pembuka LaLiga. Hasil pramusim mencakup imbang 2-2 melawan Fulham dan menang 4-2 atas Al-Arabi, meski kekalahan 2-1 dari AD Ceuta FC juga termasuk dalam rangkaian tersebut.

Villarreal datang dengan dua hasil imbang dari dua laga LaLiga mereka. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah hasil imbang 2-2 di markas Atletico Madrid pada 23 Agustus. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Racing Santander pada pekan pembuka. Kemenangan uji coba atas Galatasaray dan Levante mengapit kekalahan pramusim 3-1 dari Lens. Dalam seluruh lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

MAL

MAL - Performa

ATM
K2-0
COR
S1-1
RMA
K4-0
LEV
S0-0
CEL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VIL

VIL - Performa

ATM
S2-2
ALA
K1-0
COR
K2-3
BVB
K3-2
BET
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Malaga vs Villarreal: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 1 April 2018, ketika Malaga menang 1-0 di La Rosaleda. Dalam lima pertemuan tercatat terakhir, Malaga membukukan dua kemenangan, sama dengan dua milik Villarreal, dengan satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu dalam laga uji coba pada Agustus 2017, yang dimenangkan Malaga 1-0, dan Villarreal meraih kemenangan kandang 2-0 pada November 2017.

Head to Head

MalagaSeriVillarreal
2
1
2
LaLiga
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Malaga
MAL
1
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Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
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Malaga
MAL
0
FT
Club Friendlies
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen Malaga vs Villarreal

Di klasemen LaLiga saat ini, Villarreal berada di posisi kesembilan dan Malaga menempati peringkat ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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