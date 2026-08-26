Malaga akan menghadapi Villarreal pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Villarreal bertandang ke Andalusia dengan target meraih poin tandang penting saat mereka berupaya menembus posisi kualifikasi Eropa di klasemen liga. Laga ini menghidupkan kembali rivalitas bersejarah kasta tertinggi antara kedua tim, yang terakhir kali bertemu di LaLiga pada April 2018 ketika Málaga meraih kemenangan kandang 1-0.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Malaga vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Malaga vs Villarreal akan kick-off di Estadio La Rosaleda, Malaga.

LaLiga - Pekan 6 17 Sep 2026 - 15.30 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Malaga vs Villarreal?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Anda memiliki beberapa opsi:

1. Portal tiket resmi Málaga CF

Portal tiket resmi Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) atau melalui situs utama klub ( malagacf.com ). Penjualan resmi untuk publik biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan. Membeli langsung dari klub tuan rumah memastikan validitas yang terjamin dengan harga nominal resmi.

2. Loket tiket stadion fisik (datang langsung)

Anda bisa membeli kursi yang tersisa langsung di loket stadion selama pekan pertandingan atau pada hari laga, tergantung ketersediaan.

3. Platform penjualan kembali sekunder

Jika kursi reguler dari penjualan resmi sudah habis, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali.

Tiket sering kali sudah terdaftar lebih awal di situs penjualan kembali oleh pemegang tiket musiman atau penjual kembali.

Harga ditentukan oleh permintaan penjual dan biasanya lebih tinggi daripada harga nominal resmi.

Berapa harga tiket LaLiga Malaga vs Villarreal?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui kanal resmi atau platform sekunder:

Tiket resmi klub (harga nominal): Tiket reguler umum langsung dari Málaga CF biasanya berkisar antara €30 hingga €75 , tergantung tribun dan kategori tempat duduk (misalnya di belakang gawang vs. sisi samping tribune utama).

Paket hospitality resmi / VIP: Kursi premium dan opsi lounge VIP melalui penjualan resmi dimulai dari sekitar €120 hingga €200 .

Platform penjualan kembali sekunder: Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini dimulai dari sekitar €75 hingga €90 untuk kursi level masuk, dengan tiket yang terdaftar rata-rata berkisar hingga €150 hingga €170 atau lebih, tergantung permintaan.

Malaga vs Villarreal di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Villarreal

Malaga baru meraih satu poin dari dua pertandingan LaLiga sejauh ini, dengan rangkaian lima laga mereka di semua ajang kompetitif dan uji coba menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Deportivo de A Coruna pada 24 Agustus. Sebelum itu, mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada laga pembuka LaLiga. Hasil pramusim mencakup imbang 2-2 dengan Fulham dan kemenangan 4-2 atas Al-Arabi, meski kekalahan 2-1 dari AD Ceuta FC juga masuk dalam rangkaian tersebut.

Villarreal datang dengan dua hasil imbang dari dua laga LaLiga mereka. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru adalah hasil imbang 2-2 di markas Atletico Madrid pada 23 Agustus. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Racing Santander pada pekan pembuka. Kemenangan uji coba atas Galatasaray dan Levante mengapit kekalahan pramusim 3-1 dari Lens. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

Malaga vs Villarreal: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 1 April 2018, ketika Malaga menang 1-0 di La Rosaleda. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Malaga meraih dua kemenangan dan Villarreal juga dua kemenangan, dengan satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu dalam laga uji coba pada Agustus 2017, yang dimenangi Malaga 1-0, dan Villarreal meraih kemenangan kandang 2-0 pada November 2017.

Klasemen Malaga vs Villarreal

Di klasemen LaLiga saat ini, Villarreal berada di posisi kesembilan dan Malaga menempati peringkat ke-16.