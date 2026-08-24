Malaga akan menghadapi Levante pada Minggu, 6 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan mencari momentum setelah menjalani pekan-pekan pembuka yang sulit di liga. Levante memiliki catatan pertemuan terkini yang lebih baik atas Málaga, termasuk dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Malaga vs Levante, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Malaga vs Levante di LaLiga?

Malaga vs Levante akan kick-off di Estadio La Rosaleda, Malaga, dengan waktu pastinya akan dikonfirmasi dalam daftar siaran untuk wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 4 6 Sep 2026 - 12.30 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket Malaga vs Levante di LaLiga?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan pekan ke-4 LaLiga antara Málaga CF vs Levante UD pada Minggu, 6 September 2026 di Estadio La Rosaleda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Situs resmi klub

Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket dengan harga normal adalah langsung melalui Portal Online Resmi Málaga CF.

Proses: Daftarkan akun di situs penjualan tiket klub. Warga non-residen dan turis internasional dapat dengan mudah membeli tiket dengan mencantumkan nomor paspor yang valid saat checkout.

Waktu rilis: Tiket biasanya dirilis lebih dulu untuk anggota klub ( socios ) sebelum dibuka untuk publik umum mendekati tanggal pertandingan.

2. Loket Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Jika tiket tidak habis terjual secara online sebelumnya, Anda bisa membelinya langsung di loket stadion:

Lokasi: Jendela tiket eksterior di Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Jam buka: Jam operasional loket diperpanjang selama pekan pertandingan dan dibuka pada hari laga. Datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang sebelum kick-off.

3. Pasar tiket sekunder

Jika tiket masuk umum habis terjual melalui saluran resmi, pasar sekunder menyediakan opsi penjualan kembali:

Platform seperti StubHub mencantumkan kursi hasil penjualan kembali.

Harga di platform penjualan kembali bervariasi tergantung lokasi kursi dan permintaan.

Berapa harga tiket Malaga vs Levante di LaLiga?

Untuk pertandingan pekan ke-4 antara Málaga CF vs Levante UD pada 6 September 2026 di Estadio La Rosaleda, harga tiket sangat bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket masuk umum dengan harga normal melalui saluran resmi atau melalui platform penjualan kembali sekunder.

Tiket resmi: Tiket pertandingan liga standar di La Rosaleda biasanya mulai dari sekitar £21–£25 untuk kursi di belakang gawang ( Fondo ) dan naik hingga £45–£51 untuk pemandangan tribune utama bagian tengah ( Tribuna/Preferencia ).

Pasar penjualan kembali: Karena tingginya permintaan dan ketersediaan lebih awal, listing pasar sekunder level masuk seperti StubHub saat ini dimulai dari sekitar £100–£115 sebelum biaya layanan atau pengiriman.

Malaga vs Levante di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Levante

Lima pertandingan terakhir Malaga menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Satu-satunya hasil LaLiga mereka dalam rangkaian itu adalah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid pada 19 Agustus, yang merupakan laga terbaru mereka. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Fulham dalam laga persahabatan dan kalah 2-1 dari AD Ceuta FC. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Al-Arabi, yakni kemenangan 4-2 pada 6 Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Malaga mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan.

Levante datang dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Espanyol di LaLiga pada 16 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari Villarreal dalam laga persahabatan dan menang 2-1 atas Albacete. Rangkaian mereka juga mencakup kemenangan 1-0 atas Al Qadsiah dan kekalahan 1-2 dalam laga persahabatan dari Sheffield United. Levante mencetak lima gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh.

Malaga vs Levante: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2025, ketika mereka bermain imbang 1-1 di La Rosaleda dalam Segunda Division. Sebelumnya, Levante mengalahkan Malaga 4-2 di kandang pada November 2024, juga di kasta kedua. Dalam lima pertemuan terakhir, Levante memiliki catatan yang lebih kuat dengan dua kemenangan berbanding nol kemenangan Malaga, dengan dua hasil imbang dan satu hasil lainnya melengkapi catatan tersebut. Lima pertemuan itu mencakup Segunda Division dan satu pertandingan LaLiga pada April 2018, ketika Levante menang 1-0.

Klasemen Malaga vs Levante

Dalam klasemen awal LaLiga 2026/27, Malaga berada di posisi ke-18 dan Levante di posisi ke-20 setelah rangkaian pertandingan pembuka.