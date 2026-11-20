Malaga menjamu Barcelona pada Minggu, 13 Desember 2026, di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Dalam pertemuan kompetitif terakhir sebelum Málaga lama absen dari kasta tertinggi sepak bola Spanyol, Barcelona menang 2-0 di kandang Málaga pada 10 Maret 2018 berkat gol Luis Suárez dan Philippe Coutinho. Pada masa ketika kedua tim sering bertemu, Lionel Messi menjadi ancaman terbesar bagi tim Andalusia itu dengan mencetak 10 gol ke gawang mereka sepanjang kariernya.

Simak panduan GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Malaga vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Malaga vs Barcelona dimulai?

Malaga vs Barcelona berlangsung di Estadio La Rosaleda, Malaga, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Malaga vs Barcelona?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Malaga vs Barcelona mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi Málaga CF: Sumber utama yang paling tepercaya adalah situs resmi Málaga ( malagacf.com ). Tiket pertandingan kandang dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios) sebelum tersedia untuk umum.

Sumber utama yang paling tepercaya adalah situs resmi Málaga ( ). Tiket pertandingan kandang dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios) sebelum tersedia untuk umum. Kanal resmi FC Barcelona: Jika Anda mendukung tim tamu, situs resmi FC Barcelona (fcbarcelona.com) terkadang menyediakan kuota resmi tiket sektor tandang bagi anggota klub terdaftar dan penyes (kelompok suporter).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Malaga vs Barcelona?

Berikut pilihan harga tiket pertandingan LaLiga Malaga vs Barcelona mendatang:

1. Kanal resmi klub

Di belakang gawang / tribun atas (Fondo / Gol): Biasanya mulai sekitar €75 .

Biasanya mulai sekitar . Sisi panjang lapangan / tempat duduk pilihan (Preferencia): Berkisar dari €80 hingga €110 .

Berkisar dari . Tribun utama / kategori premium (Tribuna): Umumnya berkisar dari €90 hingga €130 .

Umumnya berkisar dari . Layanan VIP & area korporat: Berkisar dari €250 hingga €500.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub. mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / penjualan kembali umum: Biasanya mulai sekitar €200 hingga €250 .

Biasanya mulai sekitar . Tribun bawah & tempat duduk di sisi panjang lapangan: Sering berkisar antara €350 dan €600 lebih .

Sering berkisar antara . Penjualan kembali tiket VIP & layanan premium: Harganya kerap mencapai €1.000 hingga lebih dari €2.000.

Malaga vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Malaga vs Barcelona

Malaga datang dengan performa buruk setelah mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Sporting de Alcazar di Copa del Rey, sedangkan dua laga LaLiga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Racing Santander dan 2-1 dari Real Betis. Dalam lima pertandingan itu, Malaga mencetak lima gol dan kebobolan 11 kali.

Barcelona mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 1-2 di kandang Atletico Madrid dalam ajang LaLiga. Mereka juga mencetak enam gol tanpa kebobolan melawan Deportivo Alaves. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Real Madrid di LaLiga dan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Dalam lima laga tersebut, Barcelona mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali.

Malaga vs Barcelona: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2018, ketika Barcelona menang 2-0 di La Rosaleda dalam ajang LaLiga. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Barcelona menang tiga kali, Malaga menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Barcelona mencetak delapan gol dalam laga-laga tersebut, sementara Malaga mencetak empat gol.