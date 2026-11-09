Malaga menjamu Athletic Bilbao pada Minggu, 29 November 2026, di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka di kasta tertinggi berlangsung sengit, termasuk hasil imbang dramatis 3-3 di La Rosaleda. Athletic Bilbao unggul dalam pertemuan resmi terakhir mereka di liga sebelum Malaga absen, dengan meraih kemenangan 2-1 di San Mamés.

Simak panduan dari GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Malaga vs Athletic Bilbao, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Malaga vs Athletic Bilbao dimulai?

Malaga vs Athletic Bilbao berlangsung di Estadio La Rosaleda, Malaga, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 10.15 Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Malaga vs Athletic Bilbao?

Berikut pilihan untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga Malaga vs Athletic Bilbao mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa langsung Situs Resmi Málaga CF atau Situs Resmi Athletic Club untuk penjualan tiket utama, alokasi anggota, dan ketersediaan tiket di loket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Malaga vs Athletic Bilbao?

Berikut kisaran harga tiket untuk pertandingan LaLiga mendatang antara Málaga dan Athletic Bilbao:

1. Kanal resmi klub

Belakang gawang / tingkat atas (Fondo Alto): Umumnya berkisar antara €30 hingga €50 .

Umumnya berkisar antara . Belakang gawang / tingkat bawah (Fondo Bajo): Biasanya seharga €45 hingga €75 .

Biasanya seharga . Sisi panjang lapangan / tingkat atas (Tribuna / Lateral Alta): Biasanya dihargai €60 hingga €100 .

Biasanya dihargai . Sisi panjang lapangan / tingkat bawah (Tribuna / Lateral Baja): Berkisar antara €100 hingga €160 atau lebih .

Berkisar antara . Area layanan VIP: Berkisar antara €180 hingga €350 atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Belakang gawang tingkat atas (Fondo Alto): Umumnya mulai sekitar €210 hingga €220 .

Umumnya mulai sekitar . Belakang gawang tingkat bawah (Fondo Bajo): Biasanya ditawarkan mulai €235 hingga €255 .

Biasanya ditawarkan mulai . Sisi panjang lapangan tingkat atas & tempat duduk prioritas (Preferencia / Tribuna Alta): Berkisar antara €270 hingga €350 .

Berkisar antara . Sisi panjang lapangan tingkat bawah / kategori utama tingkat bawah (Tribuna / Preferencia Baja): sering kali mulai sekitar €420 hingga €450 atau lebih.

LaLiga Malaga vs Athletic Bilbao: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Athletic Bilbao

Malaga belum menang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan dua kali imbang dan tiga kali kalah, atau 0 menang, 2 imbang, dan 3 kalah. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka kebobolan 11 gol dan hanya mencetak enam gol. Kekalahan 5-2 dari Real Sociedad menjadi titik terendah dalam periode itu, sementara kekalahan kandang beruntun dari Getafe dan Villarreal sebelumnya mempertegas besarnya tantangan yang dihadapi Juan Funes.

Lima pertandingan terakhir Athletic Bilbao menunjukkan hasil berbeda: tim tamu mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Kemenangan 4-0 atas Getafe menjadi penampilan paling meyakinkan mereka. Athletic Bilbao juga menahan Valencia tanpa gol dan mengalahkan Deportivo Alaves di kandang lawan. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini terjadi saat menghadapi Levante, ketika mereka kebobolan tiga gol. Bilbao mencatatkan dua pertandingan tanpa kebobolan dari lima laga dan mencetak total enam gol.

Malaga vs Athletic Bilbao: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2018, ketika Athletic Bilbao mengalahkan Malaga 2-1 dalam pertandingan LaLiga di San Mames. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat dalam data, Bilbao menang tiga kali, Malaga menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim bermain imbang 3-3 di La Rosaleda pada September 2017, yang tetap menjadi pertemuan dengan jumlah gol terbanyak di antara mereka dalam sejarah terkini.