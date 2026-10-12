Mainz 05 menjamu Werder Bremen pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di MEWA Arena, Mainz.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, Mainz menang 2–0 di kandang Werder Bremen, Weser Stadium, berkat gol Paul Nebel dan Lee Jae-sung. Meski kalah dalam pertemuan tersebut, Werder Bremen unggul dalam rekor pertemuan terkini setelah memenangkan empat dari enam laga kompetitif terakhir antara kedua tim.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Mainz 05 vs Werder Bremen, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Werder Bremen dimulai?

Pertandingan Mainz 05 vs Werder Bremen berlangsung di MEWA Arena, Mainz, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 7 24 Okt 2026 - 09.30 MEWA Arena

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Werder Bremen?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Werder Bremen:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Mainz 05: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan kandang adalah melalui portal tiket daring resmi 1. FSV Mainz 05. Tiket biasanya lebih dulu tersedia bagi anggota klub sebelum dijual kepada masyarakat umum.

Alokasi tiket tandang resmi Werder Bremen: Bagi pendukung tim tamu, tiket untuk tribune tandang tersedia melalui portal tiket resmi SV Werder Bremen, biasanya dengan prioritas bagi anggota resmi klub dan kelompok suporter.

Loket tiket MEWA Arena: Jika tiket belum habis terjual sebelumnya, sisa tiket dapat dibeli langsung di loket stadion di Mainz pada hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Werder Bremen?

Harga tiket pertandingan Mainz 05 vs Werder Bremen di MEWA Arena bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga awal dari klub atau melalui pasar sekunder.

1. Harga awal resmi (portal klub)

Tribune berdiri (Stehplatz): €14–€22

Kategori kursi standar: €27–€55

Kategori 1 & kursi utama di bagian tengah: €58–€76

Paket VIP & layanan khusus: €150–€300+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi termurah dari penjualan kembali: €45–€60

Kursi biasa & kursi dengan pemandangan ke lini tengah: €75–€160

Tiket VIP & layanan khusus dari penjualan kembali: €250–€1.000+

Mainz 05 vs Werder Bremen di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Mainz 05 vs Werder Bremen

Mainz mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir, dengan 18 gol dan tujuh kali kebobolan sepanjang periode itu. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-4 di kandang Borussia Mönchengladbach dalam ajang Bundesliga, sedangkan hasil terbesar mereka pada periode tersebut ialah kemenangan 9-0 atas VfB Krieschow di DFB-Pokal. Satu-satunya kekalahan terjadi di kandang Eintracht Frankfurt, ketika mereka kalah 1-3.

Werder Bremen meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir, dengan sepuluh gol dan sembilan kali kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-2 atas Augsburg di Bundesliga, setelah bermain imbang 1-1 melawan FC Köln. Hasil terburuk mereka dalam periode ini adalah kekalahan 4-1 di kandang Freiburg pada akhir pekan pembuka Bundesliga.

Mainz 05 vs Werder Bremen: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 15 Maret 2026 di Bundesliga, ketika Mainz menang 2-0 di kandang Werder Bremen. Dalam lima pertemuan terakhir, Werder Bremen menang tiga kali dan Mainz satu kali, sementara satu laga berakhir imbang. Namun, kemenangan Mainz dalam pertemuan terakhir menunjukkan bahwa mereka mampu membalikkan kecenderungan hasil sebelumnya. Kelima pertandingan itu menghasilkan total 11 gol.