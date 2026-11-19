Mainz 05 menjamu Freiburg pada Minggu, 13 Desember 2026, di MEWA Arena, Mainz.

Musim lalu, Freiburg meraih dua kemenangan meyakinkan atas Mainz di liga. Mereka melibas Mainz yang bermain dengan sepuluh orang 4-0 di Europa-Park-Stadion pada November 2025, sebelum menang tipis 1-0 di MEWA ARENA pada April 2026 berkat gol Lucas Höler. Mainz belum pernah menang dalam pertemuan ini sejak Februari 2023, sehingga keuntungan bermain di kandang, MEWA ARENA, menjadi penting saat mereka berupaya mengakhiri paceklik kemenangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Mainz 05 vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Freiburg dimulai?

Mainz 05 vs Freiburg berlangsung di MEWA Arena, Mainz, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 13 Des 2026 - 09.30 MEWA Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Mainz 05 vs Freiburg?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Freiburg:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi 1. FSV Mainz 05 dan SC Freiburg. Penjualan utama biasanya dibuka lebih dulu untuk anggota klub melalui periode prapenjualan prioritas, sebelum sisa tiket ditawarkan kepada publik. Mainz menangani penjualan tiket kandang untuk MEWA ARENA secara langsung melalui toko tiket daring mereka, sementara mitra dan kanal penjualan tiket resmi Freiburg menyediakan akses bagi suporter tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Mainz 05 vs Freiburg?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Freiburg:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri (Stehplatz / sisi suporter): Berkisar antara €15 hingga €20 .

Berkisar antara . Kursi kategori 5 (sudut tribun atas / tingkat tinggi): Berkisar antara €33 hingga €39 .

Berkisar antara . Kursi kategori 4 (bagian tengah tribun atas / sisi lapangan): Berkisar antara €39 hingga €47 .

Berkisar antara . Kursi kategori 3 (tingkat bawah / tengah dan sudut tribun): Berkisar antara €43 hingga €54 .

Berkisar antara . Kursi kategori 1 dan premium (bagian tengah tingkat bawah / tribun utama): Berkisar antara €60 hingga lebih dari €85.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket berdiri / kursi penjualan kembali berharga terjangkau: Umumnya mulai sekitar €45 hingga €75 .

Umumnya mulai sekitar . Kursi penjualan kembali kategori 2 dan 3 (tribun atas dan sisi lapangan): Sering kali berkisar antara €80 hingga €150 .

Sering kali berkisar antara . Kursi penjualan kembali kategori 1 dan lokasi utama di sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara €180 hingga lebih dari €300 .

Biasanya berkisar antara . Paket VIP dan layanan premium dari penjualan kembali: Harganya dapat berkisar antara €350 hingga lebih dari €700.

Bundesliga Mainz 05 vs Freiburg: Semua yang perlu diketahui

Performa Mainz 05 vs Freiburg

Mainz kalah dalam empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu-satunya hasil positif berupa kemenangan 1-0 di markas Schalke 04 dalam ajang Bundesliga. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Bayern Munich. Mereka juga kalah 4-1 di markas Elversberg dan tersingkir dari ajang piala setelah kalah 2-0 dari Bochum. Dalam lima pertandingan tersebut, Mainz mencetak delapan gol dan kebobolan 10 kali.

Freiburg memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Union Berlin di Bundesliga. Mereka juga meraih kemenangan tandang 1-0 atas Trabzonspor di Conference League. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini terjadi saat menghadapi Bayern Munich, dengan skor 1-3. Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Mainz 05 vs Freiburg: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 12 April 2026, ketika Freiburg menang 1-0 di MEWA Arena dalam pertandingan Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Freiburg meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Freiburg lainnya, sementara Mainz tidak memenangi satu pun pertemuan yang tercatat. Freiburg juga meraih kemenangan kandang 4-0 pada November 2025, sedangkan kedua tim bermain imbang 2-2 di Mainz pada Maret 2025.