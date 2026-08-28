Mainz 05 akan menghadapi Eintracht Frankfurt pada Sabtu, 12 September 2026 di MEWA Arena, Mainz.

Kedua klub memasuki pertandingan ini dengan tujuan membangun momentum sejak awal, dengan Eintracht Frankfurt berupaya mempertahankan ambisi mereka di Eropa sementara Mainz 05 ingin mengukuhkan posisi kuat di papan atas. Rekor pertemuan sepanjang masa mereka tetap sangat ketat, dengan Frankfurt unggul tipis lewat 12 kemenangan berbanding 11 milik Mainz, serta 9 hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt?

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt akan kick-off di MEWA Arena, Mainz, dengan laga ini menjadi bagian dari matchday pembuka Bundesliga musim 2026/27.

Bundesliga - Pekan 3 12 Sep 2026 - 09.30 MEWA Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt?

Beli tiket untuk pertandingan Bundesliga Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt pada 12 September 2026 melalui opsi utama berikut:

Toko Tiket Resmi Klub: Cara paling aman dan paling langsung adalah melalui Mainz 05 Online Ticketshop resmi (mainz05.de) karena Mainz menjadi tuan rumah pertandingan ini di MEWA Arena. Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada anggota klub sebelum dibuka untuk umum.

Platform Resale Resmi Mainz 05: Mainz 05 mengoperasikan bursa tiket resmi (Ticketbörse) di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman sesuai harga resmi untuk pertandingan individual.

Sektor Tandang Eintracht Frankfurt: Jika Anda mendukung Eintracht Frankfurt, tiket sektor tandang didistribusikan langsung melalui situs resmi klub Eintracht Frankfurt dan portal anggotanya.

Berapa harga tiket Bundesliga Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt?

Harga resmi tiket Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt di MEWA Arena berkisar dari sekitar £12 hingga £65, tergantung kategori dan area tempat duduk:

Teras Berdiri (Stehplatz): ~£12 hingga £19 (€14 hingga €22)

Kursi Kategori Standar: ~£23 hingga £47 (€27 hingga €55)

Kategori 1 & Kursi Tengah Premium: ~£50 hingga £65 (€58 hingga €76)

Jika membeli melalui marketplace tiket sekunder atau agregator resale seperti StubHub karena tingginya permintaan untuk derby ini, perkirakan tarif pasar sekunder yang dinamis:

Kursi Resale Level Masuk: ~£43 hingga £55

Tempat Duduk Rata-rata & Pemandangan Lini Tengah: ~£70 hingga £150

Paket VIP & Hospitality: £170+

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt

Mainz 05 datang ke laga ini dengan lima kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 9-0 atas VfB Krieschow di DFB-Pokal, sementara mereka juga mengalahkan AFC Bournemouth 2-1 dan Paris FC 4-0 di pramusim. Satu-satunya poin yang hilang dalam rangkaian itu terjadi saat imbang 3-3 melawan Udinese. Mainz mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan empat, catatan yang mencerminkan unit serangan yang solid dan produktif.

Rekor lima pertandingan Eintracht Frankfurt menunjukkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Laga pembuka DFB-Pokal mereka melawan SC St. Toenis berakhir 11-0, dan mereka juga mengalahkan FSV Frankfurt 5-1 serta Hull City 2-0 di pramusim. Noda terbesar dalam rangkaian itu adalah kekalahan 7-0 dari Brentford, hasil yang mendominasi narasi musim panas klub. Frankfurt mencetak 19 gol dalam lima laga tersebut tetapi kebobolan 12, dengan kekalahan dari Brentford menyumbang sebagian besar dari total pertahanan itu.

Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 22 Maret 2026, saat Mainz 05 mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-1 di MEWA Arena dalam ajang Bundesliga. Sebelumnya, Frankfurt menang 1-0 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Mainz membukukan dua kemenangan, sama seperti Frankfurt, dengan satu hasil imbang, dan kedua tim kerap berbagi hasil dalam laga-laga yang berlangsung ketat.