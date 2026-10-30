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Cara mendapatkan tiket Mainz 05 vs Bayern Munich: harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Mainz 05
Bayern Munich
Bundesliga

Mainz 05 menghadapi Bayern Munich di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Mainz 05 menjamu Bayern Munich pada Sabtu, 7 November 2026, di MEWA Arena, Mainz.

Pertemuan terakhir mereka pada April 2026 berlangsung sengit, dengan Bayern Munich menang tipis 4-3 di kandang Mainz. Dalam beberapa pertemuan terakhir, laga kedua tim biasanya menghasilkan banyak gol, dengan rata-rata jauh di atas tiga gol per pertandingan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Mainz 05 vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Mainz 05 vs Bayern Munich dimulai?

Mainz 05 vs Bayern Munich dimulai di MEWA Arena, Mainz, pada Sabtu, 7 November 2026.

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Bundesliga - Pekan 9
MEWA Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Mainz 05 vs Bayern Munich?

Untuk membeli tiket laga Bundesliga mendatang antara 1. FSV Mainz 05 dan FC Bayern Munich di MEWA Arena, ada beberapa jalur yang dapat Anda gunakan:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui situs web 1. FSV Mainz 05 atau FC Bayern Munich. Tiket biasanya terlebih dahulu dijual khusus kepada anggota sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Mainz 05 vs Bayern Munich?

Berikut rincian harga tiket laga Bundesliga mendatang antara Mainz 05 dan Bayern Munich berdasarkan kanal resmi serta pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk reguler / kursi standar: Biasanya berkisar antara €20 hingga €80, bergantung pada tingkatan harga, tribun (seperti tribun Utama, Timur, Barat, atau Selatan), dan kategori lawan.
  • Area berdiri (tribun tanpa kursi): Biasanya dibanderol sekitar €15 hingga €20 untuk anggota klub pada tahap awal penjualan utama.
  • Paket VIP dan layanan eksklusif: Umumnya mulai dari €200 hingga €400 lebih jika dibeli langsung melalui penawaran layanan eksklusif klub (bergantung pada ketersediaan).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

  • Area berdiri / kategori hemat: Mulai sekitar €100 hingga €200, bergantung pada permintaan.
  • Kategori kursi standar (Kategori 1 hingga Kategori 3): Berkisar antara €200 hingga €600 lebih.
  • Kursi premium dan sisi panjang lapangan (Westtribüne / Osttribüne): Sering ditawarkan dengan harga antara €600 hingga €1.500 lebih.
  • Tiket VIP dengan layanan eksklusif: Harga tiket kelas atas yang dijual kembali dan paket layanan eksklusif dapat berkisar dari €1.100 hingga lebih dari €2.300.

Mainz 05 vs Bayern Munich di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Mainz 05 vs Bayern Munich

Mainz menghadapi laga ini dengan tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, meski catatan itu juga mencakup kekalahan kandang 1-3 dari Eintracht Frankfurt dan hasil imbang tanpa gol melawan Paderborn. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 0-3 atas Waldhof Mannheim dalam pertandingan persahabatan, sementara hasil terbaik mereka di laga kompetitif dalam periode tersebut adalah kemenangan tandang 0-5 atas Hamburger SV. Dalam lima pertandingan itu, tim asuhan Fischer mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh kali.

Lima pertandingan terakhir Bayern menunjukkan gambaran berbeda. Tim asuhan Kompany meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, mencetak 17 gol tanpa kebobolan dalam laga-laga yang mereka menangi. Kemenangan 7-0 atas Union Berlin menjadi hasil paling menonjol, sementara kemenangan 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions menunjukkan ketajaman serangan sekaligus kokohnya pertahanan mereka. Satu-satunya laga ketika Bayern kehilangan poin berakhir imbang 0-0 di kandang Schalke.

M05

M05 - Performa

WMA
M0-3
B04
K3-4
S04
M0-1
SVW
K2-3
BOC
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCB

FCB - Performa

VIK
S3-3
RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
FCM
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
20/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Mainz 05 vs Bayern Munich: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-4 bagi Bayern di MEWA Arena pada April 2026, hasil yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan mereka. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern menang tiga kali, Mainz sekali, dan satu laga berakhir imbang. Mainz meraih kemenangan kandang 2-1 pada Desember 2024 dan menahan Bayern 2-2 di Allianz Arena pada musim berikutnya. Bayern mencetak 15 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut.

Head to Head

Mainz 05SeriBayern Munich
1
1
3
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
DFB-Pokal
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FT
7Gol yang Dicetak14
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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