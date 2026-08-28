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Ligue 1
team-logoLyon
Groupama Stadium
team-logoRennes
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Cara mendapatkan tiket Lyon vs Rennes: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Lyon
Rennes
Ligue 1

Lyon menghadapi Rennes di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Lyon akan menghadapi Rennes pada Sabtu, 19 September 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026, Lyon mencatat kemenangan 4-2 atas Rennes di kandang. Stade Rennais akan berupaya membalikkan keadaan saat tandang dan merebut kembali gengsi dalam rivalitas yang secara historis berlangsung sangat kompetitif.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Rennes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Lyon vs Rennes akan digelar di Groupama Stadium, Lyon, dengan jadwal kick-off sebagaimana dikonfirmasi dalam detail pertandingan di bawah ini.

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Ligue 1 - Pekan 5
Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Ligue 1 Lyon vs Rennes melalui beberapa opsi utama:

  • Portal Tiket Resmi Olympique Lyonnais: Cara paling aman untuk membeli tiket dengan harga normal adalah langsung melalui situs tiket resmi OL (billetterie.olvallee.fr atau ol.fr).  
  • Loket Groupama Stadium: Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket Groupama Stadium di Décines-Charpieu, Lyon, pada hari non-pertandingan atau sebelum kick-off jika kursi masih tersedia.  
  • Mitra Resmi Travel & Hospitality: Mitra perjalanan olahraga resmi seperti P1 Travel menawarkan tiket resmi hari pertandingan beserta paket hospitality VIP.
  • Marketplace Tiket Sekunder: Platform agregator tiket seperti Ticombo mencantumkan tiket reguler dan VIP pasar sekunder dari para penjual kembali.  

Berapa harga tiket Lyon vs Rennes di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 Lyon vs Stade Rennais di Groupama Stadium pada Sabtu, 19 September 2026, bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

  • Tiket Resmi dengan Harga Normal: Tiket reguler yang dijual langsung oleh Olympique Lyonnais berkisar dari sekitar €15 hingga €30 untuk kursi standar di belakang gawang atau tribun atas. Kursi sisi lapangan di kategori menengah umumnya berada di kisaran €35 hingga €75.
  • Penjualan Ulang & Marketplace Sekunder: Di platform penjual kembali seperti Ticombo, harga awal biasanya dimulai dari sekitar €18 hingga €33 untuk kursi dasar. Di pasar sekunder, kursi reguler rata-rata berada di kisaran €95 hingga €135, tergantung pemandangan dan permintaan.
  • Paket Hospitality & VIP: Opsi premium hari pertandingan dan paket hospitality travel resmi umumnya dimulai dari sekitar €160 hingga €250+ per tiket.

Lyon vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Rennes

Lyon meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Fenerbahce pada leg kedua kualifikasi Liga Champions pada 26 Agustus, yang mengakhiri kiprah mereka di Eropa. Sebelumnya, mereka mengalahkan Toulouse 2-0 di Ligue 1 dan bermain imbang 1-1 dengan Fenerbahce pada leg pertama. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Sparta Prague, meski mereka juga kalah 2-1 dari Sparta Prague pada laga kualifikasi sebelumnya. Lyon mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rennes belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain di Ligue 1 pada 23 Agustus, dalam laga yang sempat mereka pimpin 2-0 sebelum kebobolan dua kali pada babak kedua. Laga pramusim mereka mencakup kekalahan dari Brentford (4-2), Sunderland (2-1), dan Brentford Academy (2-1), serta hasil imbang 3-3 melawan Galatasaray. Rennes mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan 12 gol.

OL

OL - Performa

FB
K1-2
LEH
S1-1
AJA
M3-1
PAR
S0-0
AND
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
REN

REN - Performa

PSG
S2-2
LEM
M3-2
SCO
M1-2
OM
M1-0
SGR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lyon vs Rennes: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berlangsung pada 3 Mei 2026, ketika Lyon mengalahkan Rennes 4-2 di Groupama Stadium dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon memiliki keunggulan yang jelas dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Rennes. Lyon mencetak 14 gol dalam pertemuan-pertemuan itu, dibandingkan sembilan gol milik Rennes, dengan laga di markas Rennes pada September 2025 berakhir 3-1 untuk tim tuan rumah dan pertemuan sebelumnya pada Agustus 2024 juga dimenangkan Rennes dengan skor 3-0.

Head to Head

LyonSeriRennes
2
0
3
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FT
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
1
FT
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Rennes badge
Rennes
REN
3
FT
11Gol yang Dicetak12
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Lyon vs Rennes

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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