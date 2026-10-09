Cara mendapatkan tiket Lyon vs Nice: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

Lyon akan menghadapi Nice pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Sejarah pertemuan antara dua klub Prancis ini menghadirkan persaingan yang cukup berimbang, dengan Lyon meraih 17 kemenangan berbanding 13 milik Nice dalam 36 pertemuan langsung mereka. Fokus taktis akan tertuju pada lini serang Lyon yang berhadapan dengan unit pertahanan Nice saat kedua tim memburu poin penting di Ligue 1.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Nice, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lyon vs Nice di Ligue 1?

Ligue 1 - Pekan 7 18 Okt 2026 - 14.45 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Nice di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Olympique Lyonnais dan OGC Nice di Groupama Stadium, ikuti opsi utama berikut:

1. Penjualan tiket resmi klub

Situs web: Buat akun gratis di portal tiket resmi (billetterie.ol.fr).

Penjualan umum: Tidak seperti beberapa klub top Eropa, Lyon pada umumnya tidak mewajibkan keanggotaan berbayar untuk membeli tiket Ligue 1, akun terdaftar gratis sudah cukup untuk pertandingan penjualan umum.

2. Paket hospitality resmi

Jika tiket standar terjual habis atau jika Anda menginginkan pengalaman hari pertandingan yang lebih premium, opsi VIP dan hospitality resmi tersedia langsung melalui portal hospitality OL (Official-VIP) atau penyedia resmi. Paket-paket ini mencakup tiket pertandingan beserta akses lounge, layanan makanan, dan minuman.

3. Pasar sekunder & platform penjualan kembali

Jika alokasi resmi habis terjual, situs perbandingan tiket dan platform seperti Ticombo mencantumkan tiket dari penjual ulang.

Berapa harga tiket Lyon vs Nice di Ligue 1?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 antara Olympique Lyonnais dan OGC Nice di Groupama Stadium bervariasi tergantung tempat Anda membelinya dan kategori kursinya:

1. Penjualan umum resmi Tiket standar dengan harga resmi di portal tiket resmi (billetterie.ol.fr) biasanya berkisar dari €20 hingga €85+, tergantung lokasi tempat duduk, seperti di belakang gawang dibandingkan kursi tengah di sisi panjang lapangan.

2. VIP & hospitality resmi Paket VIP dan hospitality resmi dimulai dari sekitar €150 dan bisa melebihi €350+, dengan menawarkan kursi yang ditingkatkan beserta akses lounge, layanan makanan, dan minuman.

3. Pasar penjualan kembali sekunder Di platform tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket umumnya berkisar dari €18 hingga €130+, dengan biaya akhir berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar secara langsung dan ketersediaan kursi yang tersisa.

Lyon vs Nice di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Nice

Lyon mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di kandang Anderlecht di Liga Europa pada 16 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dengan Paris FC di Ligue 1 pada 12 September. Lyon mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan kekalahan terberat mereka berupa kekalahan 2-1 dari Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions.

Nice tidak memenangkan satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Auxerre di Ligue 1 pada 12 September. Nice mencetak dua gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan kekalahan 3-0 dari Paris FC menjadi titik terendah dalam rangkaian itu.

Lyon vs Nice: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 15 Februari 2026, ketika Lyon mengalahkan Nice 2-0 di Groupama Stadium dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon memiliki catatan yang lebih baik dengan empat kemenangan berbanding satu milik Nice. Lyon mencetak 11 gol dalam lima pertandingan itu, sementara Nice mencetak enam gol.