Lyon menjamu Monaco pada Sabtu, 28 November 2026, di Stadion Groupama, Lyon.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Monaco sedikit lebih unggul, termasuk saat meraih kemenangan tipis 2-1 dalam kunjungan terakhir mereka ke Stadion Groupama. Lyon sempat membalas pada awal musim 2025–26 dengan kemenangan tandang meyakinkan 3-1 atas Monaco.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lyon vs Monaco di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lyon vs Monaco dimulai pada Sabtu, 28 November 2026, di Stadion Groupama, Lyon.

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 14.45 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Monaco di Ligue 1?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Lyon vs Monaco di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web atau portal tiket resmi Olympique Lyonnais setelah penjualan untuk umum atau periode khusus anggota dibuka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lyon vs Monaco di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Lyon vs Monaco di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kursi kategori standar: Harga mulai sekitar €25 hingga €35 untuk tribun atas atau sektor sudut di Stadion Groupama.

Harga mulai sekitar untuk tribun atas atau sektor sudut di Stadion Groupama. Kursi tribun tengah dan sisi panjang lapangan: Umumnya berkisar antara €45 dan €90 , tergantung lokasi blok kursi.

Umumnya berkisar antara , tergantung lokasi blok kursi. Paket layanan VIP: Umumnya berkisar dari €150 hingga lebih dari €300 per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tribun atas / sektor harga terjangkau: Harga mulai sekitar €35 hingga €45 .

Harga mulai sekitar . Sisi panjang lapangan dan area netral: Umumnya dijual dengan harga antara €50 dan €100 .

Umumnya dijual dengan harga antara . Tribun bawah dan blok premium: Berkisar dari €120 hingga €180 atau lebih, tergantung permintaan.

Lyon vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Monaco

Lyon mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Pada laga terkini, Lyon kalah 3-0 dari Hoffenheim di Liga Europa, meski sebelumnya mengalahkan Nice 2-1 di Ligue 1. Dalam rangkaian laga tersebut, Lyon juga mengalahkan Crystal Palace 3-2 di kompetisi Eropa dan Rennes 4-0 di liga. Tim asuhan Fonseca mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan itu.

Monaco meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terkininya adalah imbang 1-1 melawan Lille di Ligue 1, setelah menang 3-0 atas Freiburg di Conference League. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah saat takluk 1-0 dari Lorient di kompetisi domestik. Tim asuhan Filipe Luis mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lyon vs Monaco: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Maret 2026, ketika Monaco menang 1-2 di Stadion Groupama dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Monaco menang 1-3 saat Lyon bertandang ke Kepangeranan itu pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Lyon, meski Lyon sempat menang 3-2 di kandang pada April 2024.