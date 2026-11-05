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Ligue 1
team-logoLyon
Groupama Stadium
team-logoMonaco
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Cara mendapatkan tiket Lyon vs Monaco: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Lyon
Monaco
Ligue 1

Lyon menghadapi Monaco di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Lyon menjamu Monaco pada Sabtu, 28 November 2026, di Stadion Groupama, Lyon.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Monaco sedikit lebih unggul, termasuk saat meraih kemenangan tipis 2-1 dalam kunjungan terakhir mereka ke Stadion Groupama. Lyon sempat membalas pada awal musim 2025–26 dengan kemenangan tandang meyakinkan 3-1 atas Monaco.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lyon vs Monaco di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lyon vs Monaco dimulai pada Sabtu, 28 November 2026, di Stadion Groupama, Lyon.

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Ligue 1 - Pekan 12
Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Monaco di Ligue 1?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Lyon vs Monaco di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web atau portal tiket resmi Olympique Lyonnais setelah penjualan untuk umum atau periode khusus anggota dibuka.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lyon vs Monaco di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Lyon vs Monaco di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Kursi kategori standar: Harga mulai sekitar €25 hingga €35 untuk tribun atas atau sektor sudut di Stadion Groupama.
  • Kursi tribun tengah dan sisi panjang lapangan: Umumnya berkisar antara €45 dan €90, tergantung lokasi blok kursi.
  • Paket layanan VIP: Umumnya berkisar dari €150 hingga lebih dari €300 per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Tribun atas / sektor harga terjangkau: Harga mulai sekitar €35 hingga €45.
  • Sisi panjang lapangan dan area netral: Umumnya dijual dengan harga antara €50 dan €100.
  • Tribun bawah dan blok premium: Berkisar dari €120 hingga €180 atau lebih, tergantung permintaan.

Lyon vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Monaco

Lyon mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Pada laga terkini, Lyon kalah 3-0 dari Hoffenheim di Liga Europa, meski sebelumnya mengalahkan Nice 2-1 di Ligue 1. Dalam rangkaian laga tersebut, Lyon juga mengalahkan Crystal Palace 3-2 di kompetisi Eropa dan Rennes 4-0 di liga. Tim asuhan Fonseca mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan itu.

Monaco meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terkininya adalah imbang 1-1 melawan Lille di Ligue 1, setelah menang 3-0 atas Freiburg di Conference League. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah saat takluk 1-0 dari Lorient di kompetisi domestik. Tim asuhan Filipe Luis mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

OL

OL - Performa

CRY
M3-2
NCE
M2-1
TSG
K3-0
PSG
K2-0
SCO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ASM

ASM - Performa

CSS
M1-2
FCL
K1-0
SCF
M3-0
LIL
S1-1
PAR
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lyon vs Monaco: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Maret 2026, ketika Monaco menang 1-2 di Stadion Groupama dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Monaco menang 1-3 saat Lyon bertandang ke Kepangeranan itu pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Lyon, meski Lyon sempat menang 3-2 di kandang pada April 2024.

Head to Head

LyonSeriMonaco
2
0
3
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
0
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
3
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
96212110+1120
M
M
M
M
M
2
LilleLilleLIL
9531126+618
M
S
S
M
K
3
LyonLyonOL
9522157+817
M
K
M
K
M
4
Paris FCParis FCPAR
95221610+617
M
K
M
K
M
5
RennesRennesREN
95132019+116
K
M
K
M
K
6
MarseilleMarseilleOM
95042013+715
M
M
M
M
K
7
MonacoMonacoASM
94321210+215
K
S
K
S
M
8
NiceNiceNCE
94231312+114
M
M
K
M
M
9
LensLensRCL
94141613+313
K
M
M
M
K
10
BrestBrestB29
93331612+412
M
K
S
M
K
11
LorientLorientFCL
933378-112
K
S
M
M
K
12
ToulouseToulouseTFC
92431213-110
K
S
M
S
M
13
StrasbourgStrasbourgSTR
93151719-210
M
K
K
K
K
14
AuxerreAuxerreAJA
93151323-1010
K
S
M
K
M
15
AngersAngersSCO
9225917-88
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
9225716-98
M
S
K
K
K
17
Le MansLe MansLEM
91441118-77
K
S
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
9027920-112
K
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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