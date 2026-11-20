Lyon menjamu Marseille pada Minggu, 13 Desember 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Dalam pertemuan terakhir pada 1 Maret 2026, Marseille menang tipis 3-2 atas Lyon dalam laga seru yang menghasilkan lima gol di Stade Vélodrome. Lyon meraih kemenangan tipis 1-0 saat terakhir kali menjamu Marseille di Groupama Stadium pada Agustus 2025, menunjukkan betapa ketatnya persaingan saat Lyon bermain di kandang.

Simak semua informasi dari GOAL yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Lyon vs Marseille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lyon vs Marseille di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lyon vs Marseille dimulai di Groupama Stadium, Lyon, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 14 13 Des 2026 - 14.45 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Marseille di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Lyon dan Marseille:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi Olympique Lyonnais (untuk laga kandang di Groupama Stadium) atau Olympique de Marseille merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan kursi resmi dengan harga normal.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama habis.

Berapa harga tiket Lyon vs Marseille di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Lyon dan Marseille:

1. Kanal resmi klub

Tribun suporter dan sudut: Biasanya berkisar antara €15 hingga €35 .

Biasanya berkisar antara . Tribun standar tingkat tengah dan sisi panjang: Umumnya berharga antara €40 hingga €120 .

Umumnya berharga antara . Tiket masuk umum premium dan layanan hospitality: Berkisar antara €150 hingga lebih dari €300.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas dan sisi pendek: Harga awal biasanya sekitar €75 hingga €90 .

Harga awal biasanya sekitar . Penjualan kembali tiket sisi panjang dan tepi lapangan: Umumnya berkisar antara €120 hingga €250 .

Umumnya berkisar antara . Tribun bawah dan blok premium: Harganya kerap berkisar antara €280 hingga lebih dari €350.

Lyon vs Marseille di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lyon vs Marseille

Lyon mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-0 dari Brest di Ligue 1 pada 8 November, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Real Sociedad di Liga Europa. Sebelum itu, Lyon mengalahkan Angers 2-0 di Ligue 1, lalu kalah 2-0 dari Paris Saint-Germain dan 3-0 dari Hoffenheim. Dalam lima pertandingan tersebut, Lyon mencetak empat gol dan kebobolan delapan kali.

Marseille sedang dalam performa bagus dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya. Dalam laga terbarunya pada 8 November, Marseille menang 2-1 di kandang Lens di Ligue 1. Marseille juga mengalahkan Bayer Leverkusen 1-0 di Liga Europa. Hasil sebelumnya mencakup kemenangan 2-0 atas Toulouse dan 4-3 atas Le Havre, sementara satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Sturm Graz. Marseille mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lyon vs Marseille: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Ligue 1 pada 1 Maret 2026, ketika Marseille mengalahkan Lyon 3-2 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, persaingan berlangsung ketat: Marseille menang tiga kali dan Lyon meraih dua kemenangan. Kelima pertandingan itu menghasilkan total 19 gol.