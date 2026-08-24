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Ligue 1
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Groupama Stadium
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Cara mendapatkan tiket Lyon vs Auxerre: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Auxerre
Ligue 1

Lyon menghadapi Auxerre di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Lyon akan menghadapi Auxerre pada Jumat, 4 September 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Lyon akan berupaya melanjutkan rekor head-to-head kuat mereka atas Auxerre, setelah meraih kemenangan 3-2 dalam pertemuan liga terbaru mereka pada April 2026. Sementara itu, Auxerre memasuki pertandingan ini dengan memburu hasil tandang penting pada awal musim 2026–27

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Auxerre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lyon vs Auxerre di Ligue 1?

Lyon vs Auxerre akan kick-off di Groupama Stadium, Lyon, dengan detail siaran resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

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Ligue 1 - Pekan 3
Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Auxerre di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Lyon vs Auxerre di Ligue 1 di Groupama Stadium melalui saluran resmi klub atau marketplace tiket sekunder.

Penjualan tiket resmi klub

  • Situs Resmi: Kunjungi Portal Ticketing Olympique Lyonnais.
  • Pembuatan Akun: Buat akun gratis. Berbeda dengan beberapa klub Eropa lainnya, Lyon tidak mengharuskan keanggotaan berbayar untuk mengakses penjualan tiket umum untuk laga Ligue 1.
  • Akses Prioritas: Anggota MyOL dan pemegang tiket musiman mendapatkan jendela penjualan prioritas sebelum penjualan untuk publik dibuka.
  • Pengiriman Digital: Tiket dikirim sebagai e-ticket digital ke akun Anda atau melalui aplikasi seluler resmi Groupama Stadium.

Marketplace sekunder & penjual ulang

  • Jika stok penjualan umum resmi habis terjual, platform sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Lyon vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Lyon vs Auxerre di Ligue 1 di Groupama Stadium bervariasi tergantung tempat pembelian dan pilihan kursi:

  • Tiket umum resmi: Tiket standar dengan harga nominal yang dibeli langsung melalui portal ticketing resmi Olympique Lyonnais biasanya mulai dari sekitar £20 hingga £22 (€25) untuk kursi tribun atas di belakang gawang. Kursi tribun bawah sisi tengah lapangan berada di kisaran £40 hingga £65 (€45 hingga €75).
  • Marketplace sekunder & agregator: Di platform sekunder seperti StubHub, tiket reseller level entry dimulai dari sekitar £15 hingga £20 ($19 hingga $25 USD / €22), sementara harga tiket rata-rata secara keseluruhan di semua tingkat marketplace adalah sekitar £105 hingga £110 (~$139 USD).  
  • VIP & hospitality: Paket hospitality resmi dan paket premium hari pertandingan dimulai dari sekitar £140 hingga £160+ ($180+ USD) tergantung pada opsi makanan, minuman, dan akses lounge yang disertakan.  

Lyon vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Auxerre

Lyon mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions, sementara hasil terbaik dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan 3-0 atas Sparta Prague. Mereka juga menelan kekalahan telak 4-0 dari Real Betis dalam laga pramusim. Lyon mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan, yang menunjukkan tim ini masih mencari konsistensi di lini pertahanan.

Lima hasil terakhir Auxerre menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka mengalahkan Werder Bremen 1-0 dalam laga terbaru dan sebelumnya membantai Lusitanos St Maur 5-2. Kekalahan 1-2 dari Orleans menjadi titik terendah pramusim mereka. Dalam lima pertandingan itu, Auxerre mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh, menunjukkan bahwa mereka bisa produktif dalam menyerang.

OL

OL - Performa

SPP
M3-0
FB
S1-1
TFC
M0-2
FB
K1-2
LEH
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AJA

AJA - Performa

SOC
S1-1
TRO
S1-1
SVW
M0-1
RCL
K5-2
SCO
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lyon vs Auxerre: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, saat Lyon mengalahkan Auxerre 3-2 di Groupama Stadium dalam pertandingan Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lyon unggul dengan tiga kemenangan dan Auxerre tidak meraih satu pun, dengan dua laga lainnya berakhir imbang. Lyon mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut, dibandingkan delapan milik Auxerre.

Head to Head

LyonSeriAuxerre
3
2
0
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FT
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FT
Club Friendlies
Lyon badge
Lyon
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Lyon vs Auxerre

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Lyon berada di posisi ke-10 sementara Auxerre di posisi ketiga, menjadikan ini laga antara tim yang sedang memburu performa dan salah satu penentu tempo di awal musim.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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