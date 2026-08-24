Lyon akan menghadapi Auxerre pada Jumat, 4 September 2026 di Groupama Stadium, Lyon.

Lyon akan berupaya melanjutkan rekor head-to-head kuat mereka atas Auxerre, setelah meraih kemenangan 3-2 dalam pertemuan liga terbaru mereka pada April 2026. Sementara itu, Auxerre memasuki pertandingan ini dengan memburu hasil tandang penting pada awal musim 2026–27

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lyon vs Auxerre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lyon vs Auxerre di Ligue 1?

Lyon vs Auxerre akan kick-off di Groupama Stadium, Lyon, dengan detail siaran resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

Ligue 1 - Pekan 3 4 Sep 2026 - 13.00 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Auxerre di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Lyon vs Auxerre di Ligue 1 di Groupama Stadium melalui saluran resmi klub atau marketplace tiket sekunder.

Penjualan tiket resmi klub

Situs Resmi: Kunjungi Portal Ticketing Olympique Lyonnais.

Pembuatan Akun: Buat akun gratis. Berbeda dengan beberapa klub Eropa lainnya, Lyon tidak mengharuskan keanggotaan berbayar untuk mengakses penjualan tiket umum untuk laga Ligue 1.

Akses Prioritas: Anggota MyOL dan pemegang tiket musiman mendapatkan jendela penjualan prioritas sebelum penjualan untuk publik dibuka.

Pengiriman Digital: Tiket dikirim sebagai e-ticket digital ke akun Anda atau melalui aplikasi seluler resmi Groupama Stadium.

Marketplace sekunder & penjual ulang

Jika stok penjualan umum resmi habis terjual, platform sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket Lyon vs Auxerre di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Lyon vs Auxerre di Ligue 1 di Groupama Stadium bervariasi tergantung tempat pembelian dan pilihan kursi:

Tiket umum resmi: Tiket standar dengan harga nominal yang dibeli langsung melalui portal ticketing resmi Olympique Lyonnais biasanya mulai dari sekitar £20 hingga £22 (€25) untuk kursi tribun atas di belakang gawang. Kursi tribun bawah sisi tengah lapangan berada di kisaran £40 hingga £65 (€45 hingga €75).

Marketplace sekunder & agregator: Di platform sekunder seperti StubHub , tiket reseller level entry dimulai dari sekitar £15 hingga £20 ($19 hingga $25 USD / €22), sementara harga tiket rata-rata secara keseluruhan di semua tingkat marketplace adalah sekitar £105 hingga £110 (~$139 USD).

VIP & hospitality: Paket hospitality resmi dan paket premium hari pertandingan dimulai dari sekitar £140 hingga £160+ ($180+ USD) tergantung pada opsi makanan, minuman, dan akses lounge yang disertakan.

Lyon vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Auxerre

Lyon mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Fenerbahce di kualifikasi Liga Champions, sementara hasil terbaik dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan 3-0 atas Sparta Prague. Mereka juga menelan kekalahan telak 4-0 dari Real Betis dalam laga pramusim. Lyon mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan delapan, yang menunjukkan tim ini masih mencari konsistensi di lini pertahanan.

Lima hasil terakhir Auxerre menunjukkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka mengalahkan Werder Bremen 1-0 dalam laga terbaru dan sebelumnya membantai Lusitanos St Maur 5-2. Kekalahan 1-2 dari Orleans menjadi titik terendah pramusim mereka. Dalam lima pertandingan itu, Auxerre mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh, menunjukkan bahwa mereka bisa produktif dalam menyerang.

Lyon vs Auxerre: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, saat Lyon mengalahkan Auxerre 3-2 di Groupama Stadium dalam pertandingan Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lyon unggul dengan tiga kemenangan dan Auxerre tidak meraih satu pun, dengan dua laga lainnya berakhir imbang. Lyon mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut, dibandingkan delapan milik Auxerre.

Klasemen Lyon vs Auxerre

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Lyon berada di posisi ke-10 sementara Auxerre di posisi ketiga, menjadikan ini laga antara tim yang sedang memburu performa dan salah satu penentu tempo di awal musim.