Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 5 April 2026 dan berakhir dengan hasil imbang 0-0 setelah laga sengit di Stadion Raymond Kopa milik Angers. Sebelum itu, Lyon mencatatkan rentetan kemenangan, termasuk kemenangan 1-0 pada September 2025 dan kemenangan 2-0 di Stadion Groupama pada Mei 2025.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lyon vs Angers, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lyon vs Angers di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lyon vs Angers dimulai di Stadion Groupama, Lyon, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 9 31 Okt 2026 - 15.45 Groupama Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Lyon vs Angers di Ligue 1?

Anda bisa mendapatkan tiket pertandingan Lyon vs Angers di Ligue 1 mendatang melalui beberapa saluran:

1.Situs Resmi Klub

Cara paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket reguler melalui portal tiket resmi Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Membuat akun gratis biasanya memungkinkan Anda mengakses penjualan umum tanpa perlu menjadi anggota berbayar.

2. Platform Penjualan Kembali Tiket

Platform Tiket Sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lyon vs Angers di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Lyon vs Angers di Ligue 1 mendatang bervariasi menurut kategori tempat duduk dan apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali:

1. Saluran Resmi Klub

Tiket Masuk Umum & Tribun Suporter: Harga mulai dari €15 untuk tiket masuk dasar atau tempat di sektor suporter.

Tempat Duduk Kategori Menengah: Harga tempat duduk reguler berkisar antara €26 dan €63 .

Tempat Duduk Premium & Hospitality: Harga tempat duduk di sektor kelas atas dan kursi VIP/di sisi bangku cadangan berkisar dari €76 hingga €81+ .

2. Platform Penjualan Kembali Tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun Bawah / Sisi Panjang Lapangan: harga mulai sekitar €55 hingga €85 , tergantung lokasi sektor dan ketersediaan.

Lyon vs Angers di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lyon vs Angers

Lyon berada dalam kondisi prima menjelang pertandingan ini, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima laga terakhir di semua kompetisi. Dalam laga terbarunya, Lyon meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Rennes di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, Lyon juga mengalahkan Anderlecht 2-1 di kandang lawan dalam Liga Europa. Kemenangan kandang 3-1 atas Auxerre semakin menegaskan ketajaman Lyon di depan gawang. Lyon mencetak 11 gol dalam lima pertandingan itu dan hanya kebobolan tiga gol, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus kokohnya pertahanan mereka.

Performa Angers lebih beragam, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di Ligue 1. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Troyes, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Rennes dan bermain imbang tanpa gol melawan Le Havre. Dalam rentang itu, Angers juga mengalahkan Auxerre 3-1 di kandang lawan, menunjukkan bahwa mereka mampu tampil baik saat bertandang. Dalam lima pertandingan tersebut, Angers mencetak enam gol dan kebobolan lima gol.

Lyon vs Angers: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang tanpa gol di kandang Angers dalam laga Ligue 1 pada April 2026. Sebelum itu, Lyon memenangi tiga pertandingan berturut-turut melawan Angers, termasuk kemenangan kandang 1-0 pada September 2025 dan kemenangan 2-0 di Stadion Groupama pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Angers belum pernah menang dalam rentang tersebut.