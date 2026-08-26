Lorient akan menghadapi Toulouse pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di Ligue 1, duel ini berlangsung seimbang dengan masing-masing meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang. Kedua klub sama-sama ingin membangun momentum di awal musim dan menempatkan diri lebih tinggi di klasemen liga setelah finis dengan persaingan ketat pada musim-musim sebelumnya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lorient vs Toulouse, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Lorient vs Toulouse akan digelar di Stade du Moustoir, Lorient, dengan informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

Ligue 1 - Pekan 4 12 Sep 2026 - 14.45 Stade du Moustoir

Bagaimana cara membeli tiket Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara FC Lorient dan Toulouse FC di Stade du Moustoir, Anda bisa menggunakan metode utama berikut:

Situs resmi klub: Opsi paling langsung dan andal adalah memeriksa portal tiket resmi di situs resmi FC Lorient. Karena Lorient adalah tim tuan rumah, tiket biasanya lebih dulu dirilis kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman, lalu dilanjutkan ke penjualan umum tergantung ketersediaan.

Loket stadion: Jika tiket masih tersedia mendekati hari pertandingan, Anda bisa membelinya langsung di loket tiket Stade du Moustoir di Lorient.

Platform penjualan kembali sekunder: Jika saluran resmi sudah habis terjual, tiket bisa ditemukan di marketplace antarsuporter dan agregator tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Tiket untuk laga Ligue 1 antara FC Lorient dan Toulouse FC di Stade du Moustoir umumnya bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk yang Anda pilih.

Harga awal: Di marketplace tiket sekunder dan platform resale seperti StubHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar € 33 hingga €36 untuk tiket standar general admission atau area di belakang gawang (seperti Virages).

Harga rata-rata: Sebagian besar kursi standar di tribun samping dan tengah dibanderol lebih tinggi, dengan harga pasar rata-rata berada di kisaran € 50 hingga €55 .

Tempat duduk premium & VIP: Pemandangan yang lebih baik di area tengah utama atau paket hospitality bisa berharga jauh lebih mahal tergantung ketersediaan dan permintaan.

Lorient vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lorient vs Toulouse

Lorient mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Nice di Ligue 1 pada 22 Agustus, sementara hasil terburuk mereka dalam rangkaian tersebut adalah kekalahan 4-1 dari Elversberg dalam laga persahabatan pada 15 Agustus. Mereka juga sempat menunjukkan kualitas menyerang lebih awal di pramusim, dengan mengalahkan UNFP FC 5-1 dan menang 2-0 di markas Guingamp. Dalam lima pertandingan itu, Lorient mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol.

Toulouse meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 di markas Lyon di Ligue 1 pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 1-2 dari Hamburger SV di pramusim, meski kemenangan atas Al-Ain dan Real Sociedad menunjukkan bahwa mereka bisa tampil baik. Toulouse mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lorient vs Toulouse: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 21 Maret 2026, ketika Toulouse menang 1-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stade du Moustoir pada November 2025. Dalam lima laga Ligue 1 terakhir antara keduanya, Toulouse menang dua kali, Lorient menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, sehingga rekor pertemuan keduanya tetap sangat seimbang.

Klasemen Lorient vs Toulouse

Di klasemen Ligue 1 saat ini, Lorient berada di peringkat ke-10 sementara Toulouse menempati posisi ke-16.