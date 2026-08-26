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Cara mendapatkan tiket Lorient vs Toulouse: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Toulouse
Ligue 1

Lorient menghadapi Toulouse di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Lorient akan menghadapi Toulouse pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

Dalam lima pertemuan terakhir mereka di Ligue 1, duel ini berlangsung seimbang dengan masing-masing meraih dua kemenangan dan satu kali imbang. Kedua klub sama-sama ingin membangun momentum awal musim dan menempatkan diri lebih tinggi di papan klasemen setelah finis dengan persaingan ketat pada musim-musim sebelumnya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lorient vs Toulouse, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Lorient vs Toulouse digelar di Stade du Moustoir, Lorient, dengan informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia.

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Ligue 1 - Pekan 4
Stade du Moustoir

Bagaimana cara membeli tiket Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Untuk membeli tiket laga Ligue 1 mendatang antara FC Lorient dan Toulouse FC di Stade du Moustoir, Anda dapat menggunakan metode utama berikut:

  • Situs resmi klub: Opsi paling langsung dan tepercaya adalah memeriksa portal tiket resmi di situs resmi FC Lorient. Karena Lorient bertindak sebagai tuan rumah, tiket biasanya dirilis lebih dulu kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman, lalu dilanjutkan dengan penjualan umum tergantung ketersediaan.
  • Loket stadion: Jika tiket masih tersedia mendekati hari pertandingan, Anda bisa membelinya langsung di loket tiket Stade du Moustoir di Lorient.
  • Platform penjualan kembali sekunder: Jika saluran resmi habis terjual, tiket dapat ditemukan di marketplace fan-to-fan dan agregator tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Tiket untuk laga Ligue 1 antara FC Lorient dan Toulouse FC di Stade du Moustoir umumnya bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk yang Anda pilih.

  • Harga awal: Di marketplace tiket sekunder dan platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket biasanya dimulai dari sekitar €33 hingga €36 untuk tiket reguler standar atau area di belakang gawang (seperti Virages).
  • Harga rata-rata: Sebagian besar kursi standar di tribun samping dan tengah dibanderol lebih tinggi, dengan harga pasar rata-rata berada di kisaran €50 hingga €55.
  • Tempat duduk premium & VIP: Pemandangan yang lebih baik di area tengah utama atau paket hospitality dapat berharga jauh lebih mahal, tergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Lorient vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lorient vs Toulouse

Lorient mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Nice di Ligue 1 pada 22 Agustus, sementara hasil terburuk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 4-1 dari Elversberg dalam laga persahabatan pada 15 Agustus. Mereka juga sempat menunjukkan kualitas menyerang lebih awal pada pramusim, dengan mengalahkan UNFP FC 5-1 dan menang 2-0 di kandang Guingamp. Dalam lima pertandingan tersebut, Lorient mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh.

Toulouse meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 di kandang Lyon di Ligue 1 pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 1-2 dari Hamburger SV pada pramusim, meski kemenangan atas Al-Ain dan Real Sociedad menunjukkan bahwa mereka bisa tampil baik. Toulouse mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

FCL

FCL - Performa

SCO
K2-1
ELV
K4-1
NCE
S0-0
TRO
K1-2
RCL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
TFC

TFC - Performa

ALA
M0-1
HSV
K1-2
OL
K0-2
B29
S2-2
LIL
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Lorient vs Toulouse: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan paling baru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 21 Maret 2026, ketika Toulouse menang 1-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stade du Moustoir pada November 2025. Dalam lima laga Ligue 1 terakhir antara keduanya, Toulouse menang dua kali, Lorient menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, dengan rekor pertemuan yang tetap sangat seimbang.

Head to Head

LorientSeriToulouse
0
2
3
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FT
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FT
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FT
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FT
3Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Lorient vs Toulouse

Di klasemen Ligue 1 saat ini, Lorient berada di peringkat ke-10 sementara Toulouse menempati posisi ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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